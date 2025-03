Dipesca no realizó cobro de sanciones a embarcaciones de atún entre 2021 y 2024

Entre el 2021 y el 2024, la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca) no hizo los cobros de las multas que se impusieron en contra de las embarcaciones de atún, quienes incumplieron con desembarcar por lo menos cuatro veces al año en puertos nacionales, como lo ordena el artículo 75 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Durante una citación con los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), la actual directora de Dipesca, Estrella Marroquín justificó que no realizar los cobros fue responsabilidad de la anterior administración, y explicó que actualmente ya comenzaron a realizar los cobros y aseguró que aún están en “evaluación” para determinar si presentan denuncias.

Durante este periodo el director de Dipesca fue Julio Lemus, quien actualmente es el delegado ante la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Itsmo Centroamericano (OSPESCA), del subgrupo de Especies Altamente Migratorias. Durante la citación los diputados cuestionaron que Marroquín le dio un punteo de 98 puntos a Lemus, como parte de su evaluación en la dependencia por ser encargado de inspecciones.

“Es contradictorio licenciada. Por un lado, me dice, mire tengo un desastre administrativo, no tengo registros, no puedo multar, no puedo sancionar, porque esa gente que dirigió Dipesca de la administración anterior no me dejó datos, y luego venimos a ver que Julio Lemus es uno de los encargados”, le cuestionó el subjefe de la bancada José Chic.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Maynor Estrada, quien acudió a la citación expuso que ordenó que se trasladara de la dirección a Lemus mientras se completa un proceso administrativo, sin embargo, desde este lunes comenzó a gozar de 60 días hábiles de vacaciones, según reconoció Marroquín. Además de Lemus durante el periodo donde no se cobró las multas estuvo en el cargo Carlos Marín, según las autoridades.

Actualmente Dipesca ha autorizado cuatro licencias para embarcaciones dedicadas a la captura de atún, de las cuales dos son banderas extranjeras y dos nacionales, pero solo una embarcación cumplió el año pasado con los cuatro desembarques. Guatemala tiene una cuota de 9 mil toneladas de atún en la actualidad, sin embargo, según los diputados, la pesca no llega al país, sino que se va hacia Panamá o Ecuador.

Cada tonelada de atún se vende en el mercado entre US$1 mil 500 y US$2 mil, en la actualidad. El artículo 81 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en la tercera reincidencia de alguna infracción, se procederá a cancelar la licencia de pesca del infractor, por lo que los diputados consideran que se deben cancelar estas licencias