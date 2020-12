EE. UU. celebra la Navidad mientras millones de personas temen perder su casa

Más de 30 millones de personas celebraron este viernes la Navidad en EE. UU. con miedo a perder sus casas por la parálisis en torno al nuevo paquete de estímulo y mientras los hospitales de Los Ángeles se quedan sin material médico para atender a nuevos pacientes de covid-19.

“Sabemos que, para muchos en nuestra nación, este ha sido un año muy difícil. Y en estos tiempos hay que acudir a la esperanza y a la humanidad que nos une”, dijo el presidente electo de EE. UU., Joe Biden, en un video junto a su esposa, Jill, y en el que ambos aparecen en un sofá con decoración navideña de fondo.

Biden, que tomará posesión el 20 de enero, rindió homenaje a todos aquellos estadounidenses que se han quedado sin empleo desde el inicio de la pandemia y también a quienes enfrentan dificultades para comer o pagar sus hipotecas y alquileres.

“Muchos estadounidenses se enfrentan a su primera Navidad habiendo perdido a alguien”, reconoció por su parte Jill, quien recordó que ella y su esposo conocen de primera mano ese sentimiento por la pérdida en 2015 de Beau Biden, uno de los hijos del que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017).

“Sabemos -afirmó Jill- que, en esos tiempos de dolor, una palabra amable puede significar mucho”.

From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1

— Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2020