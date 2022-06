El barril de petróleo ya se cotiza en cerca de US$115 y el alza continúa ¿qué tanto servirá el subsidio vigente en Guatemala?

El funcionario detalló que esto impacta a nivel global, pero, sobre todo, a los países importadores de petróleo y sus derivados, como Guatemala, lo que se reflejará en los precios de las gasolinas y tendrá efecto en el transporte de todo tipo de productos. En resumen, el encarecimiento presionará la inflación importada, por tratarse de un shock que proviene del exterior.

El diputado Carlos Barreda, expresó que con los precios internacionales observados esta semana, y lo que podría reflejarse en los próximos días, el subsidio al galón de gasolina y diésel tendrá muy poco efecto, por lo que se debería pensar a estudiar una medida de alivio que lleve de manera más directa al consumidor, por la vía del precio del pasaje en Transurbano o Transmetro.

Nuevos precios de referencia

Como cada semana, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), dio a conocer los nuevos precios de referencia de los combustibles subsidiados, para el período 31 de mayo-06 de junio: Para las estaciones de servicio en área metropolitana (autoservicio) el precio del galón de super será de Q39.25; el de regular, Q38; y el de diésel, Q31.

En tanto que el precio máximo de referencia en terminal -de almacenaje- ex rack por galón sería de Q36.75 para la súper; Q35.50 la regular; y Q28.50 el diésel.

Durante la citación, Mayra Soto, jefa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), declaró que ya comenzó otra serie de verificaciones en estaciones de servicio, para establecer el inventario actual y su fecha de compra, de manera que el subsidio se aplique correctamente.

Barreda lamentó que no exista un cruce de información entre el MEM y la Diaco, porque los consumidores esperaban una baja de la súper que no contaba con el subsidio, y en todo caso, la reducción del precio fue de Q4 por galón y no los Q5 que se esperaba.

En todo caso, el resultado de la puesta en vigencia del subsidio puede ser cero, pero a un costo alto para las finanzas públicas con la asignación de los Q2 mil 260 millones que se están yendo al agua”, dijo.

Se espera un retroceso

Ricardo Rodríguez, de la firma consultora Central American Business Intelligence (Ca-Bi), expresó que hay una expectativa de que los precios del petróleo retrocedan, luego del punto alto actual, aunque ello sucederá de una manera débil.

“Los inversionistas en la bolsa no son reactivos, sino prospectivos; y el día cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania, el precio cerró más bajo de lo que abrió en la cotización. De igual forma, cuando se anunciaron las sanciones a Rusia pasó lo mismo y en esta semana se confirmaron las sanciones de la UE, pero el precio estuvo más bajo que hace algunos días, cuando llegó a US$118”.

A su juicio, los mercados ya estaban previendo las sanciones de la UE al petróleo ruso y todos estos factores provocan que el precio aumente días antes en previsión de que algo suceda. Pero luego, la tendencia se detiene y retrocede levemente. “Entonces, se esperaría que, para el resto del año, el precio del barril de crudo se estabilice en US$100, aunque al inicio del año estaba en US$75”, apuntó.

Cierre de ayer

El WTI cerró este martes en US$114.67 el barril, después de que The Wall Street Journal publicara que algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estaban considerando eximir a Rusia de los objetivos de producción de petróleo, lo que permitiría a otros países bombear más crudo.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en julio perdían US$0.40 respecto al cierre anterior.

El periódico neoyorquino detalló que tal exención podría despejar el camino para que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la OPEP bombeen cantidades más significativas de crudo. Por su parte, los líderes de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo el domingo para el embargo parcial del crudo ruso.

No obstante, el petróleo que Hungría, Eslovaquia y República Checa compran a Rusia por oleoducto, quedó fuera del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea al Kremlin, tal y como exigía el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, como condición para que su país aceptara el veto indicado.

A falta de finalizar los detalles del embargo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron incluir una “excepción temporal” para el crudo que transita por el oleoducto Druzhba hacia esos tres países, pero el texto de conclusiones no especifica ningún límite temporal para esta derogación y dice que se abordará “lo antes posible”. El embargo vetará antes del final del año todas las importaciones de petróleo ruso por barco, que suponen dos tercios del total.

Por su parte, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en julio subieron US$0.06 centavos, hasta US$4.08 por galón.

Con información agencia EFE