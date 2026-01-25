El Maga activó protocolos sanitarios en Petén ante la muerte súbita de un bovino, aún deben analizar las pruebas

La cartera informó que la vigilancia epidemiológica animal permitió activar oportunamente los protocolos sanitarios.

La medida responde a la muerte repentina de una res en la comunidad La Reinita, en el municipio de Sayaxché, Petén, tras la notificación del productor a las autoridades.

El protocolo incluye la toma de muestras del cerebro, como parte del monitoreo permanente para proteger el hato ganadero nacional.

Un profesional del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo realizó el procedimiento según los lineamientos sanitarios, como parte de la atención a eventos que podrían representar un riesgo para la producción ganadera del país, según el Maga.

Estas acciones fortalecen el control, la detección temprana y el seguimiento de eventos sanitarios, con el fin de descartar enfermedades de interés para el hato bovino. Además, permiten generar información técnica útil para acciones de prevención y protección de la ganadería.

La institución hizo un llamado a los productores para que notifiquen de manera oportuna cualquier incidente, ya que esto es fundamental para brindar una respuesta técnica eficiente.

En octubre del 2024, las autoridades confirmaron un brote de gusano barrenador en el país y declararon emergencia sanitaria animal.

Hasta ahora no se ha indicado qué enfermedad o causa provocó la muerte del bovino en Petén esta semana.