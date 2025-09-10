El Ministerio de Energía y Minas prepara nueva convocatoria para compañías interesadas en el cierre del campo petrolero Xan

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), decidió lanzar una nueva convocatoria de manifestación de interés en busca de la empresa que deberá hacerse cargo del cierre técnico de los pozos petroleros del campo Xan, ubicados en San Andrés, Petén. Esto luego de finalizarse el primer evento sin que ninguna de las seis empresas que se presentaron lograra superar la fase de precalificación.

El objetivo del MEM es que en esta nueva invitación a manifestar interés puedan participar más empresas, tanto nuevas interesadas en ofrecer los servicios, así como las que participaron en el primer evento y mantengan esa intención.

Hace un mes, seis empresas presentaron su manifestación de interés para brindar esos servicios petroleros, y la Junta Verificadora llevó a cabo el proceso de precalificación de las compañías con el fin de definir cuáles podrían pasar a la fase de presentación de ofertas económicas y técnicas. Esta información fue trasladada al ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, quien la semana confirmó que la decisión estaba bajo análisis.

Sin embargo, este miércoles 10 de septiembre el Ministerio se prepara para lanzar un nuevo evento de invitación para la presentación de interés relacionado con el cierre del campo Xan, según indicó Erwin Barrios, viceministro de Minería e Hidrocarburos del MEM.

Se argumenta que con este nuevo proceso se busca ampliar la cartera de interesados que cumplan con los requisitos técnicos, ambientales, legales y financieros necesarios para proceder con las invitaciones a ofertar, priorizando los intereses del país, según declaraciones del funcionario, brindadas por escrito a través de la oficina de Comunicación Social del ministerio.

Barrios explicó que el primer evento finalizó pero que ninguna de las empresas superó la precalificación que hizo la Junta de Verificación por incumplimientos de requisitos, y que ya fueron notificadas al respecto.

Añadió que, en la revisión del proceso, detectaron que el fallo de las empresas sucedió porque había una tabla de gradación de los requisitos, por lo que se calificaba con cero si hacía falta algún requisito o con 100 si los cumplía.

Barrios dijo que, aunque por ser declarado de emergencia no se requeriría un concurso, se decidió que se hicieran por un evento en donde diversos competidores puedan participar.

Además, prevén ampliar los plazos para presentar la manifestación de interés para que a las empresas les dé tiempo de obtener ciertos requisitos, como el apostillado o certificación cuando se trata de documentos del extranjero. Se espera lanzar la invitación durante esta semana y recibir las propuestas en los últimos 10 días de septiembre.

Luego de presentar sus documentos de interés, las empresas deberán ser precalificadas, posterior a eso el MEM lanzará los términos de referencia y podrán participar las compañías que superaron esa fase mencionada, y así presentar su oferta técnica y económica para este evento de contratación de emergencia, para lo cual aún no mencionó fechas.

El MEM dijo que seguirán contando con el acompañamiento de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) para el proceso.

Contexto

El 12 de agosto del 2025 venció el contrato 2-85, con el cual la empresa Perenco Guatemala operaba el campo petrolero Xan y la refinería La Libertad. Además, según el MEM, la firma decidió concluir de forma unilateral el contrato del oleoducto, que vencía en el 2044, por lo que los tres activos pasaron a manos del Estado a partir del 13 de agosto.

El ministerio declaró emergencia para contratar servicios petroleros relacionados con el cierre técnico de los pozos del campo Xan, y lanzó una convocatoria de manifestación de interés, proceso en el que se presentaron seis empresas, según el listado oficial que la institución publicó el viernes 29 de agosto:

• Simmons Guatemala, S. A.

• Max Energy, S. A.

• Global Resources, S. A.

• Servicios y Petróleos de Guatemala, S. A. y Petrodinamic Petroleum Services, S. A.

• Tritan Energy, S. A.

• Jasson Emanuel Allen De León, propietario de la empresa mercantil Constructora Herall y Humble Energy Group LLC.

El cierre técnico del campo Xan podría costar US$50 millones, según estimaciones del ministerio, y deberá ser costeado por el Estado, informaron en julio pasado autoridades del MEM.

Por aparte, el MEM emitió en agosto dos declaratorias de emergencia más, con el fin de contratar a las empresas que se hagan cargo de operar y administrar la refinería y el oleoducto.

El primer evento se inició cuando estaba en el cargo de viceministro de minería e hidrocarburos, Carlos Ávalos, quien fue retirado del cargo el 27 de agosto del 2025, según el ministro derivado de cambios programados. Al día siguiente fue nombrado Barrios en ese cargo.