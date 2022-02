“El sector empresarial continúa unido, a pesar de que la CCG salió del Cacif”, afirma Jorge Briz

Fue una resolución de la asamblea general del 28 de enero, a pesar de que nuestra relación con los distintos gremios es buena. Tenemos una historia de relación con otras cámaras empresariales y continuamos con la idea de comunicarnos sobre todos aquellos proyectos que efectivamente coincidamos en llevar de manera conjunta.

Pero la CCG asumiría la presidencia de Cacif en abril próximo…

Si. A la CCG le correspondía la rotación y eso se respetó, pero ahora que salimos temporalmente, ellos resolverán a cuál sector se le otorgará la presidencia.

En el tema político y la situación del binomio presidencial ¿hubo algún tipo de influencia?

En absoluto. Es una relación entre ellos. La CCG no tiene ninguna relación entre la presidencia y vicepresidencia. No tenemos ninguna injerencia. Tampoco afecta la decisión que se tomó en la Cámara de Comercio, y para nosotros no es un tema en discusión.

Lógicamente, comprendemos que una relación de esa manera entre dos altos funcionarios perjudica el desenvolvimiento de un buen gobierno.

¿Cómo es la relación del sector privado con el vicepresidente Guillermo Castillo?

No es un tema que se haya discutido en Cacif.

¿Cuál será la posición de la CCG ante la gestión del Gobierno?

Estamos conscientes de los problemas que enfrenta el país y creemos que la ciudadanía, los guatemaltecos, debemos obtener resultados de los organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Resultados lógicamente positivos, que resuelvan los graves problemas que enfrenta la población, como son todos los relacionado con infraestructura, salud, educación, vivienda, desnutrición y seguridad. Temas que no han avanzado.

El otro tema es la transparencia y eficiencia del gasto público, el combate a la corrupción (que es importante), pues cada día vemos presupuestos más elevados y menos resultados, aparte de más gasto de funcionamiento sin ninguna justificación y menos gasto de inversión, con mala calidad.

¿Habrá algún efecto por la salida de CCG del Cacif?

No. Esta fue una resolución independiente de la CCG y, en un sistema democrático, lógicamente algunos sectores tenemos opiniones distintas, pero cada uno tiene la libertad de tomar decisiones y establecer estrategias. La CCG es muy respetuosa del devenir y accionar de cada uno de estos sectores.

¿De qué penderá a futuro el regreso al Cacif?

La resolución es muy clara: se suspende la afiliación a Cacif, hasta que se dé la próxima asamblea en enero de 2023, cuando se volverá a conocer el tema y se tomará las decisiones que se consideren oportunas.

¿Cuál es el mensaje para los agentes económicos?

La unidad del sector privado continúa y la comunicación con los diferentes centros e instituciones nacionales y del extranjero es fuerte. Se coordinarán aquellos aspectos en los que haya coincidencias.

¿Hay división en el sector privado?

No. La diversidad de opiniones se presenta en cualquier sociedad civilizada y efectivamente, se da en un ámbito de respeto.