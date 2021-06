En qué consiste el plan de Bukele para minar las bitcóins con energía de volcanes de El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la Ley Bitcóin, que permitirá el curso legal de dicha criptomoneda en El Salvador. Así, el país centroamericano se convirtió en el primero en el mundo en reconocer este criptoactivo como una moneda legal de intercambio.

Esta ley únicamente establece la legalidad de las bitcóins y no incluye a otras criptomonedas. Asimismo, no hace referencia a los proyectos subyacentes a la tecnología “blockchain”.

La normativa fue introducida en las últimas horas del martes a la sesión del Parlamento y se aprobó sin mayor discusión legislativa. Esta indica que el cambio entre el bitcóin y el dólar estará establecido “libremente por el mercado” y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.

Los usuarios de bitcóin lo utilizan principalmente como un refugio de valor a largo plazo a la espera de que su precio suba a lo largo del tiempo.

Energía de volcanes

Agregado a este acontecimiento histórico, Nayib Bukele, presidente de El Salvador instruyó a la empresa estatal de energía geotérmica que prepare un plan para que en el país se pueda minar la criptomoneda bitcóin tras la aprobación de la ley que le da curso legal.

El mandatario señaló en su cuenta de Twitter que dio dicha instrucción a LaGeo, subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para “ofrecer instalaciones” en las que se pueda generar.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋

This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021