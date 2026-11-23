La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) presentó Impact Lab, una iniciativa de investigación que busca identificar y medir los riesgos y las vulnerabilidades que pueden comprometer el progreso de los emprendedores de escasos recursos en América Latina, anticiparse a ellos y diseñar respuestas eficaces para reducir su vulnerabilidad.

La presentación se llevó a cabo durante un acto de la entidad, presidido por la reina Letizia, en Madrid, España, que reunió a expertos en pobreza, educación y longevidad para analizar cómo podría cambiar el perfil de las personas vulnerables hasta el 2040, qué indicadores pueden ayudar a detectar las carencias que podrían enfrentar y cómo convertir la medición en acciones que permitan anticiparse a los riesgos.

Durante el encuentro, la reina Letizia destacó la importancia de analizar los datos y de "medir el impacto" como herramienta para combatir la pobreza entre las personas más vulnerables.

"Hoy entenderemos lo que significa tomar decisiones para no llegar tarde, identificar indicios para actuar a tiempo y saber que con la primera mirada, si vemos los números, podemos dejarnos muchas cosas sin analizar. Se trata de anticipar para proteger mejor, de medir el impacto para que la pobreza no vuelva a estar otra vez en la vida de tantas personas", destacó la reina Letizia.

Asimismo, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, señaló que "ayudar a una persona a salir de la pobreza es un gran avance, pero el verdadero desafío es que ese progreso perdure. Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA acompaña a las personas para que las oportunidades que generamos hoy se traduzcan en mejores condiciones de vida mañana".

Un ejemplo de este acompañamiento es el de Moisés Castillo, un emprendedor panameño de 28 años, quien se dedica a la ebanistería y fabrica muebles y artesanías de madera.

En el 2020 inició su relación con Microserfin, entidad panameña de la FMBBVA, cuyo apoyo le ha permitido adquirir herramientas de ebanistería y ampliar los servicios de su negocio.

"Cuando emprendes necesitas financiación, pero también formación básica en gestión empresarial y educación financiera puesto que tus necesidades van cambiando y anticiparse a ellas me permite seguir mejorando", explicó Castillo en declaraciones a EFE.

Durante este proceso, los asesores de la FMBBVA visitan a los microempresarios y evalúan tanto las necesidades del negocio como la situación familiar del emprendedor, para posteriormente convertir esa información en datos.

"Nosotros recabamos sus datos personales, del negocio, de aspectos sociales y también de su parte familiar", comentó Karina Méndez, asesora panameña de la entidad, quien explicó que esta información permite diseñar y mejorar productos "que se les ofrecen al emprendedor ajustados a sus necesidades".

"En esta última etapa hemos recogido muchos datos sobre el tema climático y hemos creado seguros para ayudar a nuestros clientes a que se adapten con productos diseñados para protegerlos ante lluvias extremas o sequías", señaló Claudia Sánchez, gerente de la División de Clientes de Financiera Confianza, entidad peruana de la FMBBVA.

La reina Letizia posa con las autoridades asistentes al acto de la fundación microfinanzas BBVA, el 18 de noviembre de 2026, en el Palacio Marqués de Salamanca de Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)

Cómo cambiarán los perfiles de vulnerabilidad

Un estudio del departamento de Investigación de la FMBBVA señala diferentes factores que podrían cobrar especial relevancia en las próximas décadas y aumentar la vulnerabilidad de determinados grupos en América Latina, como los trabajadores informales que envejecen sin protección, los jóvenes cuyos empleos están expuestos a la automatización y las mujeres dedicadas a las labores de cuidado sin ingresos propios.

"Una familia puede haber mejorado sus ingresos durante años y perder buena parte de lo conseguido ante una enfermedad, una mala cosecha o una caída de ventas", explicó Stephanie García Van Gool, directora de Impacto de la FMBBVA.

Además, señaló que Impact Lab busca identificar qué factores pueden evitar esos retrocesos y "poner a prueba las soluciones que ayuden a los emprendedores a afrontarlos".

Durante el encuentro también se presentó un caso de estudio para mostrar cómo los datos recopilados por los asesores sobre el terreno pueden transformarse en soluciones financieras que incidan en la vida de los emprendedores, así como el proceso mediante el cual la información obtenida vuelve a incorporarse a la medición del impacto.

La FMBBVA, entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido, desarrolla sus actividades en Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá. Desde su fundación, en el 2007, ha apoyado a ocho millones de personas y ha desembolsado más de US$25 mil millones en préstamos productivos.