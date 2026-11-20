Las mujeres representan el 43.3% de las personas propietarias de microempresas en Guatemala, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), citadas por Mujeres Emprendiendo Guatemala (MEG). Este dato refleja su participación en la actividad empresarial y la generación de oportunidades económicas.

Según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM) Guatemala 2025-2026, elaborado por el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), el 29.8% de las mujeres adultas guatemaltecas participa en actividades emprendedoras. El estudio también revela que las mujeres representan el 42.9% del total de emprendedores del país.

En este contexto, Mujeres Emprendiendo Guatemala (MEG), en alianza con Women's Entrepreneurship Day Organization (WEDO), celebró la edición 2026 del Premio Emprendedora del Año, que distingue el liderazgo y la trayectoria de mujeres que han convertido sus iniciativas en empresas.

Este año, cinco empresarias recibieron el reconocimiento por su contribución al fortalecimiento del ecosistema empresarial guatemalteco.

¿Quiénes son las emprendedoras reconocidas en el 2026?

Las ganadoras del Premio Emprendedora del Año 2026 son:

Carolina González , de Intertornillos.

, de Intertornillos. Anabelle García y Daniela García , cofundadoras de Atemporal.

, cofundadoras de Atemporal. Ashley Williams , de Serigrafía de la Gringa.

, de Serigrafía de la Gringa. Lucía Toledo, de TOCANO.

Las cinco empresarias fueron reconocidas por su liderazgo y trayectoria, así como por su capacidad para transformar ideas en oportunidades de negocio.

De acuerdo con las organizaciones promotoras, el reconocimiento busca visibilizar la contribución de las mujeres al crecimiento empresarial y destacar historias que puedan inspirar a nuevas generaciones de emprendedoras.

Además del galardón, las ganadoras tendrán acceso a acompañamiento estratégico, talleres especializados y oportunidades de conexión con otras mujeres líderes de la región, con el propósito de fortalecer sus capacidades y favorecer el crecimiento de sus empresas.

Carolina González, Anabelle García, Daniela García, Ashley Williams y Lucía Toledo son las ganadoras del Premio Emprendedora del Año 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Más de 50 mujeres reconocidas en 12 años

Desde su creación, en el 2014, el Premio Emprendedora del Año ha reconocido a más de 50 mujeres guatemaltecas por su liderazgo, trayectoria y contribución al desarrollo económico y social del país.

Durante estos 12 años, la iniciativa también ha promovido la creación de redes empresariales y espacios de intercambio de experiencias entre emprendedoras.

Katia Cerwin, embajadora de WEDO Guatemala, destacó la importancia de que las historias de las empresarias sirvan como ejemplo para las nuevas generaciones.

"Hoy queremos ser ese impulso para las nuevas generaciones, acompañar a las niñas en sus sueños y demostrarles, a través de las historias de mujeres que han construido sus propios negocios, que ellas también pueden convertirse en las emprendedoras que algún día imaginaron ser", expresó Cerwin.

Emprendimiento femenino y oportunidades de crecimiento

Los indicadores del INE y del GEM citados por las organizaciones muestran la participación de las mujeres tanto en la propiedad de microempresas como en el desarrollo de nuevos negocios.

Ante este panorama, MEG y WEDO buscan fortalecer las oportunidades de crecimiento empresarial mediante mentorías, capacitación y espacios de conexión entre mujeres empresarias.

MEG es una red de apoyo que representa en Guatemala a WEDO, organización internacional dedicada a impulsar la participación femenina en el desarrollo económico, social y empresarial.

La edición 2026 del premio contó con el respaldo de Fundación BI, Cargo Expreso y Progreso, así como con la participación de otras organizaciones aliadas que promueven el emprendimiento femenino en el país.