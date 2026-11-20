Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) guatemaltecas han recibido US$8.4 millones en créditos para financiar inversiones de adaptación al cambio climático, mediante el programa CAMBio II del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los recursos se han canalizado por medio de Banrural, aliado financiero del BCIE, para apoyar a pequeños negocios que buscan mejorar su producción y reducir su vulnerabilidad ante las variaciones climáticas.

Como parte de esta iniciativa, el BCIE anunció este jueves 19 de noviembre la entrega de US$77 mil 937.33 en incentivos económicos a 17 micro y pequeñas empresas, ubicadas en Santa Rosa, Zacapa, Jalapa y Chiquimula. Cinco de ellas son lideradas por mujeres.

Los negocios se dedican a la agroforestería, la agricultura orgánica, la pesca y la acuicultura sostenible. Entre las medidas implementadas destacan el uso eficiente del agua, la diversificación de cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles.

Financiamiento regional alcanza US$25 millones

Otto Gutiérrez Kikut, gerente del BCIE en Guatemala, explicó que el programa busca fortalecer a las mipymes para que enfrenten los desafíos climáticos y continúen creciendo.

“A escala regional, CAMBio II ha canalizado US$25 millones en financiamiento en Guatemala, El Salvador y Honduras, respaldando inversiones que demuestran cómo la sostenibilidad también puede generar oportunidades para los pequeños productores”, afirmó Gutiérrez Kikut.

El programa, impulsado por el BCIE y el Fondo Verde para el Clima, combina créditos, incentivos económicos, capacitación y asistencia técnica para promover prácticas productivas sostenibles.

Según el BCIE, los incentivos entregados a las 17 empresas permitirán ampliar las mejoras realizadas en sus negocios y cultivos, además de servir de referencia para otros productores del país.