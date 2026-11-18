La transformación de los centros comerciales en espacios que combinan compras, gastronomía, entretenimiento y convivencia familiar impulsa nuevas inversiones inmobiliarias en Guatemala. Una de ellas es la ampliación de Portales, desarrollada por Spectrum, que representa una inversión de US$85 millones y permitirá incrementar su infraestructura en aproximadamente un 68%.

El proyecto incorpora 66 mil 781 metros cuadrados de construcción, con lo que el complejo pasa de aproximadamente 98 mil a más de 165 mil metros cuadrados. Además, contará con 217 conceptos comerciales, de los cuales 100 son nuevos, y una capacidad total de dos mil 695 estacionamientos.

La ampliación constituye la tercera etapa de desarrollo del centro comercial, que comenzó operaciones en el 2011 y tuvo su primera expansión en el 2017. La construcción de esta nueva fase comenzó en agosto del 2024 y generó más de tres mil empleos. Con su apertura se prevé incorporar más de 600 puestos de trabajo directos e indirectos.

Laura Guibert, gerente de Portales, explicó en entrevista con Prensa Libre que la inversión responde al crecimiento de las comunidades cercanas, a la evolución de las preferencias de los consumidores y a la necesidad de integrar nuevas experiencias comerciales y recreativas.

La ejecutiva también abordó las perspectivas del sector, las oportunidades para los emprendedores, los cambios en el tiempo de permanencia de los visitantes y la importancia de mejorar la conectividad vial en el entorno del proyecto.

Una ampliación impulsada por el crecimiento de la zona

¿Qué representa esta nueva ampliación de Portales y por qué decidieron realizarla?

Nosotros abrimos en el 2011 y ya llevamos 15 años de operación. Durante este tiempo hemos visto cómo ha crecido toda esta zona de la ciudad y cómo han evolucionado las necesidades de nuestros visitantes.

Hoy las familias buscan más opciones de compras, gastronomía y entretenimiento cerca de casa. Lo que queremos es acercarles esas alternativas para que no tengan que desplazarse a otros lugares.

Esta ampliación responde precisamente a esa evolución y nos permite seguir ofreciendo nuevas experiencias en un lugar que ya forma parte de la vida cotidiana de los habitantes de las comunidades cercanas.

Portales pasa de aproximadamente 98 mil metros cuadrados a poco más de 165 mil metros cuadrados, lo que representa un incremento cercano al 68%.

Esta es nuestra tercera gran etapa de desarrollo. Iniciamos operaciones en el 2011, realizamos una ampliación en el 2017 y ahora, en el 2026, incorporamos nuevas propuestas comerciales, gastronómicas, de entretenimiento y espacios de encuentro, como un parque al aire libre.

¿Qué cambió en el comportamiento del consumidor desde la ampliación del 2017 para justificar una nueva inversión?

Creo que cada vez las personas buscan mucho más que un lugar para hacer compras. También quieren encontrar opciones para comer, entretenerse y compartir tiempo con familiares y amigos.

Por eso, esta ampliación incorpora nuevas experiencias que complementan la oferta comercial. Queremos que cada visita a Portales pueda convertirse en un plan diferente, ya sea para hacer compras, disfrutar de un restaurante o pasar una tarde en familia.

Los centros comerciales han evolucionado y lo que buscamos es ofrecer mucho más que compras.

También queremos conectar con las personas a través de las experiencias. Por ejemplo, cuando uno visita un centro comercial con sus hijos, no solamente busca que jueguen, sino compartir con ellos, ver cómo se emocionan y disfrutan de nuevas actividades.

Esas experiencias hacen que las personas conecten con los lugares que visitan.

¿Cuál es la principal diferencia entre esta ampliación y las etapas anteriores?

Estamos incorporando casi 100 nuevos conceptos, con una combinación de comercios, restaurantes y entretenimiento.

Tenemos 12 nuevos conceptos en el área de comidas y cinco nuevos restaurantes de mayor tamaño.

También incorporamos marcas internacionales y nuevas propuestas que responden a lo que nos pide el sector.

La gastronomía es cada vez más importante porque, cuando una familia se desplaza a un centro comercial, generalmente quiere permanecer un buen tiempo. Por eso buscamos que la oferta gastronómica complemente las compras y las nuevas opciones de entretenimiento.

Nuevas marcas y cambios en los hábitos de consumo

¿Cuáles serán las principales marcas y establecimientos que se incorporarán al centro comercial?

Estamos sumando marcas importantes. H&M abrió recientemente y también incorporamos Siman, Victoria's Secret, Dollarcity y Parfois, entre otras.

En gastronomía tendremos nuevos restaurantes, como Don Emiliano y Tre Fratelli, además de un nuevo espacio de comidas con 12 conceptos.

Es una mezcla bastante equilibrada porque queremos que los visitantes encuentren diferentes opciones en un mismo lugar.

La idea es que puedan realizar sus compras, disfrutar de un restaurante, entretenerse y compartir con su familia o amigos sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la ciudad.

¿Han observado que las personas permanecen más tiempo en los centros comerciales que antes de la pandemia?

Sí, el tiempo de permanencia se ha incrementado, aunque no tengo el dato exacto para comparar el período anterior a la pandemia con el actual.

Lo que sucede es que, conforme ampliamos la oferta comercial y de entretenimiento, también aumentan las razones para permanecer en el centro comercial.

Si una plaza tiene solamente 20 comercios, probablemente una persona llega, hace una compra y regresa a su casa.

Pero cuando incorporamos restaurantes, bancos, espacios de entretenimiento y parques, el visitante puede realizar diferentes actividades durante una misma visita.

Por ejemplo, puede venir a hacer una compra, realizar una gestión bancaria, después comer y llevar a sus hijos al parque. También estamos incorporando nuevas opciones de entretenimiento para adolescentes y adultos.

Lo que queremos es acompañar al visitante durante más tiempo y que encuentre en Portales todo lo que necesita.

¿Qué importancia tiene el entretenimiento dentro de esta nueva estrategia comercial?

Es fundamental porque complementa toda la experiencia de visita.

El próximo año vamos a incorporar nuevas opciones de entretenimiento, como 1890 Bowling y Air Square, además del parque al aire libre.

La idea es que las familias puedan venir a realizar sus actividades cotidianas, pero también encuentren opciones para disfrutar de su tiempo libre.

Queremos que Portales sea un lugar donde puedan pasar tiempo en familia o con amigos y que cada visita ofrezca diferentes experiencias.

¿Qué expectativas tienen sobre el crecimiento de visitantes con esta ampliación?

El año pasado recibimos aproximadamente siete millones 800 mil visitantes.

Con esta ampliación esperamos superar los nueve millones de visitantes anuales.

Creemos que la incorporación de nuevas marcas, restaurantes y espacios de entretenimiento permitirá atraer a más personas y ofrecerles nuevas razones para visitarnos.

La ampliación del centro comercial Portales incorpora nuevos espacios comerciales, gastronómicos y de entretenimiento. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Spectrum)

Inversión, empleo y planificación

¿A cuánto asciende la inversión realizada en esta tercera fase?

Esta ampliación ha representado una inversión de más de US$85 millones.

Es una inversión importante, no solamente por el crecimiento de la infraestructura, sino también por las oportunidades económicas y laborales que genera.

Nosotros creemos en el potencial de esta zona y por eso seguimos invirtiendo en el desarrollo del proyecto.

¿Cuántos empleos ha generado la construcción y cuántos esperan incorporar durante la operación?

Durante la construcción generamos más de tres mil empleos.

Actualmente tenemos alrededor de mil 200 empleos vinculados con la operación existente y, con esta ampliación, esperamos incorporar entre 600 y 800 empleos adicionales, directos e indirectos.

Eso significa que, una vez que esté funcionando toda la nueva etapa, Portales podría acercarse a los dos mil empleos directos e indirectos.

Para nosotros es muy importante que estas inversiones también se traduzcan en oportunidades laborales.

¿Cuánto tiempo llevó planificar esta ampliación?

La planificación lleva años.

Desde antes de abrir Portales, en el 2011, ya visualizábamos el potencial de crecimiento de esta zona.

Cuando desarrollamos un proyecto, lo hacemos porque creemos en el sector y en las oportunidades que tiene a futuro. Por eso solemos reservar terrenos que nos permitan realizar nuevas etapas de desarrollo.

Desde antes de inaugurar Portales ya pensábamos dónde podría realizarse una futura ampliación.

Después viene todo el proceso de diseño, la planificación de los espacios, los parques y la integración entre el área existente y la nueva construcción.

Algo que nos interesa mucho es que los visitantes perciban todo el centro comercial como un solo espacio, aunque haya sido desarrollado en diferentes etapas.

¿La ampliación se abrirá completamente o habrá distintas fases de inauguración?

La infraestructura de la nueva etapa está lista y la apertura se realizará de manera integral.

Lo que sucede es que los distintos aliados comerciales tienen sus propios cronogramas, por lo que algunos establecimientos comenzarán a operar durante las próximas semanas y otros a principios del próximo año.

El parque también está contemplado para incorporarse en esta etapa.

Esperamos que durante los próximos meses se complete la apertura de todos los espacios comerciales.

Movilidad y conexión con las comunidades

¿Cómo se prepararon para atender el incremento de visitantes, especialmente en el tema de estacionamientos?

La movilidad es uno de los aspectos que siempre consideramos durante el desarrollo de nuestros proyectos.

De nada sirve construir más espacios comerciales e incorporar nuevos conceptos si los visitantes no tienen dónde estacionarse.

Por eso estamos ampliando la capacidad de estacionamientos. Antes teníamos estructuras de parqueo en niveles superiores y ahora también estamos incorporando sótanos.

Con esta ampliación, Portales contará con un total de dos mil 695 estacionamientos.

También estamos trabajando en la circulación peatonal y en la conexión con los desarrollos que se encuentran alrededor del centro comercial.

¿Qué obras de integración peatonal y movilidad realizaron para conectar el proyecto con las comunidades cercanas?

Estamos incorporando una nueva salida peatonal hacia Zona Portales.

También abrimos una fachada completa hacia ese sector porque queremos facilitar la conexión con los desarrollos residenciales y comerciales de los alrededores.

Trabajamos mucho en aspectos como banquetas, señalización y accesos peatonales.

Lo que buscamos es que Portales no se perciba como un bloque aislado, sino como parte de todo el entorno urbano.

A pocos pasos también se desarrolla Parque Portales, un proyecto residencial que contempla casi 600 apartamentos.

Para nosotros es importante que exista esa integración entre vivienda, comercio y entretenimiento.

¿Qué impacto podría tener una obra como el puente Belice 2 en la conectividad de este sector de la ciudad?

Creo que, a nivel de ciudad, siempre buscamos estar mejor conectados con los lugares a los que necesitamos desplazarnos.

Queremos tener una mejor conexión entre nuestras viviendas, los lugares de trabajo y los centros comerciales, que son espacios donde las personas pasan bastante tiempo, principalmente durante los fines de semana.

Todo lo relacionado con movilidad y desarrollo vial es importante.

Sabemos que durante la construcción de una obra pueden producirse complicaciones en el tránsito, como sucede en diferentes partes del mundo.

Sin embargo, si logramos acortar distancias y reducir los embotellamientos, eso contribuye a disminuir el tiempo que las personas pasan en el tráfico.

Oportunidades para pequeños negocios

Portales ha trabajado con emprendedores y pequeños comercios. ¿Continúan impulsando este tipo de oportunidades?

Sí. De hecho, tenemos varios comercios que comenzaron siendo pequeños y han crecido con nosotros.

Solemos organizar mercaditos y ofrecer espacios en carretas donde los emprendedores pueden probar sus productos.

Cuando una propuesta funciona, algunos pasan de tener una carreta a operar un quiosco y, posteriormente, pueden llegar a establecer un local comercial.

También contamos con espacios que llamamos pabellones, que son formatos comerciales más pequeños.

Estos espacios tienen dos funciones. Por un lado, permiten que marcas que ya tienen un local puedan ampliar su presencia dentro del centro comercial.

Por otro, ofrecen a nuevos negocios la oportunidad de probar sus productos o servicios y evaluar cómo responde el mercado.

¿Qué oportunidades representa este modelo para los emprendedores que todavía no pueden instalar un local de mayor tamaño?

Les permite comenzar con un espacio más pequeño y conocer la respuesta de los consumidores.

Hay emprendedores que creen en su producto o servicio, pero necesitan comprobar cómo funciona en el mercado.

Nosotros buscamos darles esas oportunidades, especialmente cuando sus propuestas complementan la mezcla comercial que ofrecemos.

Hemos visto casos de negocios que comenzaron en un quiosco y posteriormente lograron establecerse en un local.

Es una evolución muy bonita de observar porque permite acompañar el crecimiento de las marcas.

Este modelo lo hemos desarrollado en los cuatro proyectos comerciales de Spectrum.

Los nuevos espacios de Portales forman parte de la ampliación que busca atraer a más de nueve millones de visitantes anuales. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Spectrum)

Perspectivas del sector comercial

¿Cómo evalúan actualmente el desempeño del sector de centros comerciales en Guatemala? ¿Consideran que todavía existe potencial de crecimiento?

Creo que es un sector muy dinámico y con oportunidades de crecimiento. De lo contrario, no estaríamos realizando una inversión de esta magnitud.

Nos caracterizamos por seguir invirtiendo en nuestros proyectos porque creemos que la combinación de comercios, gastronomía, entretenimiento y experiencias continúa evolucionando.

Los centros comerciales también han cambiado y cada vez incorporan más propuestas para responder a las necesidades de sus visitantes.

Nosotros seguimos creyendo en ese crecimiento y por eso continuamos desarrollando nuevas experiencias.

¿La apuesta de Spectrum es continuar ampliando los centros comerciales existentes y adaptarlos a las nuevas necesidades del consumidor?

Sí. Nosotros creemos en seguir invirtiendo en nuestros proyectos y en la evolución de los espacios comerciales.

No se trata solamente de incorporar nuevos comercios, sino de complementar la oferta con entretenimiento y experiencias.

Queremos que los visitantes encuentren cada vez más cerca de sus hogares todo lo que necesitan y también aquello que desean disfrutar en su tiempo libre.

Consideramos que el sector seguirá evolucionando y creciendo, y queremos continuar siendo parte de ese desarrollo.