Inversión en Guatemala: empresarios piden certeza jurídica y reglas claras para desarrollar carreteras, puertos, telecomunicaciones y energía

Guatemala está en el radar de inversionistas internacionales, regionales y locales interesados en desarrollar proyectos de infraestructura vial, portuaria, de telecomunicaciones y de energía eléctrica. Sin embargo, el país necesita establecer reglas claras y condiciones de certeza jurídica a largo plazo para atraer capitales.

Más que definir montos de inversión, Guatemala necesita impulsar una política agresiva de atracción de capitales, poner en vigor los reglamentos de varias leyes que estimulan la inversión y declarar de urgencia o interés nacional determinadas obras y proyectos. Estas fueron algunas de las conclusiones del foro “Infraestructura crítica”, organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), durante el Transformation Day.

Los participantes coincidieron en que la infraestructura abarca distintos sectores y destacaron la necesidad de modernizar las carreteras, los puertos, las telecomunicaciones y el suministro de energía eléctrica, como componentes fundamentales de las cadenas de valor.

“Hemos sabido de muchos operadores de clase mundial que tienen toda la experiencia del mundo que están poniendo sus ojos en Guatemala y lo que están buscando son socios locales y regionales que los acompañen en el proceso de gestión de relaciones institucionales y de navegar, en un ambiente local”, explicó Enrique Crespo, director ejecutivo (CEO) de CMI Capital, de Corporación Multi Inversiones (CMI).

El ejecutivo señaló que existen grandes oportunidades de inversión para los próximos años. Sin embargo, consideró que, al igual que ocurrió en el sector de energía eléctrica, es necesario contar con reglas claras, certeza jurídica a largo plazo y una institucionalidad regulatoria sólida para aprovechar el potencial del país.

Crespo agregó que, desde el sector empresarial, existe la disposición de contribuir al desarrollo de estos proyectos y aportar valor a las inversiones en infraestructura.

Inversionistas piden certeza jurídica

Andrés Rivera, director de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), afirmó que una de las principales oportunidades para incrementar la inversión se encuentra en la infraestructura vial, debido a que las deficiencias en la red de carreteras encarecen los costos logísticos hasta en un 30%, según las estimaciones expuestas.

El directivo explicó que la falta de un sistema vial adecuado dificulta el traslado de mercancías hacia los distintos mercados, así como las operaciones de exportación e importación.

En ese sentido, señaló que cerrar las brechas de infraestructura constituye uno de los principales desafíos del país, para lo cual es necesario establecer reglas claras que brinden certeza a los inversionistas interesados en destinar recursos a proyectos que generen retornos a largo plazo.

Por su parte, Ricardo Ruiz, vicepresidente regional de Operaciones Internacionales de SBA, expuso que Centroamérica necesita alrededor de cinco mil torres de telecomunicaciones, de las cuales aproximadamente el 70% correspondería a Guatemala, debido a la creciente demanda de conectividad.

Sin embargo, advirtió que existen obstáculos para acelerar las inversiones, principalmente relacionados con la obtención de permisos, licencias y otros trámites administrativos.

Como ejemplo, explicó que la construcción de una torre de telecomunicaciones en Guatemala requiere, en promedio, un año y medio, mientras que en El Salvador el proceso tarda alrededor de seis meses.

Una situación similar enfrenta el sector de energía eléctrica, según señaló el presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (Agte), quien también advirtió sobre las dificultades que afectan el desarrollo de nuevas inversiones en infraestructura.

Guatemala despierta el interés de inversionistas internacionales, regionales y locales para desarrollar proyectos de infraestructura vial, portuaria, de telecomunicaciones y energía eléctrica. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Guatemala busca atraer capital para infraestructura

Enrique Crespo, director ejecutivo (CEO) de CMI Capital, de Corporación Multi Inversiones (CMI), señaló que Guatemala ya cuenta con un marco legal aprobado por el Congreso de la República para impulsar inversiones en infraestructura vial y portuaria, así como para desarrollar proyectos mediante alianzas público-privadas y obras de infraestructura vial prioritaria.

“Me parece que todavía nos hace falta como país avanzar un trecho más a nivel de una reglamentación adecuada de estas leyes para que las leyes y los principios contemplados en las leyes puedan implementarse de forma clara y transparente para generar procesos transparentes, una instancia regulatoria técnica en ambas temáticas”, sostuvo.

El ejecutivo consideró que, en términos generales, Guatemala avanza en la dirección correcta y se encuentra en una posición privilegiada para atraer capital internacional, especialmente para desarrollar proyectos de infraestructura que requieren inversiones de gran magnitud.

Sin embargo, enfatizó que es indispensable garantizar condiciones de estabilidad y certeza jurídica que permitan a los inversionistas recuperar sus recursos en el largo plazo.

“Ese tipo de inversiones requieren muchísimo capital y requieren un plazo largo para obtener retornos y por lo tanto el capital global lo que busca es certeza de largo plazo y de estabilidad de reglas”, reiteró.

Proponen acelerar la inversión extranjera

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), quien moderó el panel, señaló que una de las principales conclusiones fue la necesidad de implementar, en los próximos 18 meses, una estrategia agresiva de atracción de inversión extranjera.

La propuesta incluye utilizar mecanismos de fast track (vía rápida) para agilizar los procesos regulatorios y la aprobación de leyes, así como implementar ventanillas únicas que permitan simplificar los trámites y reducir los plazos de atención a los nuevos inversionistas.