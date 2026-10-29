Centroamérica aprueba nuevas reglas aduaneras: eliminan declaración de viajero y amplían exoneración a US$2 mil

El Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) confirmó la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y su Reglamento (Recauca), durante la reunión plenaria celebrada este jueves 29 de octubre en Managua, Nicaragua.

En el encuentro regional participaron los directores y autoridades de Aduanas de Centroamérica, así como representantes de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca). La actualización permitirá armonizar la normativa aduanera aplicable en los países de la región.

“La actualización del Cauca y Recauca representa una oportunidad estratégica para fortalecer la integración aduanera regional, impulsar la competitividad y avanzar hacia un comercio más ágil, seguro y transparente, armonizado con los estándares internacionales”, explicó Werner Ovalle, superintendente de Administración Tributaria (SAT), quien participó en el proceso de actualización de la normativa aduanera regional.

Ovalle aclaró que se trata de un proceso regional que busca responder a las nuevas dinámicas del comercio internacional y fortalecer la competitividad de los países centroamericanos.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor en un plazo de 180 días, por lo que se prevé que comiencen a aplicarse en abril del 2027.

Centroamérica actualiza normas aduaneras

El funcionario explicó la tarde de este jueves que la actualización es resultado de un esfuerzo técnico del Comité Aduanero Centroamericano, aprobado por el Comieco.

La nueva normativa incorpora herramientas para facilitar el comercio, impulsar la transformación digital, mejorar la gestión de riesgos, fortalecer la transparencia y coordinar los controles fronterizos, así como reforzar la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), en concordancia con los compromisos internacionales y la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad.

A criterio de Ovalle, la actualización representa una evolución del modelo aduanero centroamericano, orientada a facilitar el comercio legítimo sin debilitar los controles, aprovechar mejor la información y la tecnología, y fortalecer la coordinación entre las autoridades involucradas en las operaciones de comercio exterior.

Centroamérica aprobó la actualización del Cauca y el Recauca, que elimina la declaración de viajero y amplía a US$2 mil la exoneración arancelaria para mercancías sin fines comerciales. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

Guatemala impulsa modernización aduanera

Guatemala participó en el proceso de actualización de la normativa aduanera regional mediante el Comité Aduanero Centroamericano, al aportar experiencia técnica y promover la modernización de las aduanas, la facilitación del comercio y el fortalecimiento de los controles.

El país ejerció la Presidencia Pro Témpore del Comité Aduanero en 2019, 2021 y 2022, períodos durante los cuales coordinó los trabajos de los grupos técnicos regionales, incluida la Comisión Redactora del Cauca y Recauca, así como los equipos de normativa, informática, gestión de riesgos, Operador Económico Autorizado (OEA) y modernización aduanera.

“Este liderazgo forma parte de una visión en la que la integración aduanera es una herramienta para fortalecer la competitividad de Centroamérica, facilitar el movimiento de mercancías y generar mejores condiciones para el comercio y la inversión”, afirmó Ovalle.

Como ejemplo, Ovalle destacó la implementación de la declaración anticipada de mercancías entre Guatemala y El Salvador en puestos fronterizos compartidos, mecanismo que permite presentar información antes del arribo de las mercancías y contribuye a reducir los tiempos y costos de las operaciones comerciales.

Los nueve cambios principales del Cauca V y Recauca V

La actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca V) y su Reglamento (Recauca V) incorpora nuevas disposiciones para facilitar el comercio, modernizar los controles aduaneros y agilizar el tránsito de mercancías y viajeros en Centroamérica.

Mayor transparencia y certeza jurídica. Se ampliará el acceso a información aduanera y se fortalecerán las resoluciones anticipadas, para brindar mayor previsibilidad a los operadores comerciales.

Aduanas más digitales. Se fortalecerá el uso de documentos electrónicos, pagos digitales, intercambio de información y notificaciones electrónicas para simplificar los trámites.

Controles según el nivel de riesgo. Las autoridades podrán concentrar las inspecciones en operaciones de mayor riesgo y agilizar aquellas que representen menor riesgo.

Exoneración de hasta US$2 mil para viajeros. Se permitirá ingresar mercancías distintas del equipaje, sin fines comerciales, por un valor de hasta US$2 mil sin pagar derechos arancelarios. También se eliminará la Declaración Jurada Regional del Viajero, aunque se mantendrá la obligación de declarar dinero o valores iguales o superiores a US$10 mil y casos especiales, como el transporte de armas o animales.

Declaración anticipada de mercancías. La información podrá presentarse antes de la llegada de los productos, lo que facilitará la evaluación de riesgos y agilizará el despacho aduanero.

Mayor coordinación fronteriza. Las instituciones que operan en los puestos fronterizos deberán fortalecer su coordinación para evitar duplicidad de trámites y reducir los tiempos de atención.

Beneficios para operadores autorizados. Se fortalecerá el programa de Operador Económico Autorizado (OEA), dirigido a empresas que cumplen estándares de seguridad y requisitos aduaneros, y se promoverá su reconocimiento mutuo en la región.

Regulación del comercio electrónico. Se incorporarán disposiciones para atender el crecimiento de las compras por internet y las nuevas modalidades de comercio transfronterizo.

Inteligencia artificial y controles virtuales. Se abrirá la posibilidad de utilizar herramientas como el aforo virtual, las verificaciones por video a distancia y aplicaciones de inteligencia artificial para apoyar los procesos de análisis e inspección aduanera.

Nuevas reglas agilizarán el comercio regional

Ovalle, enfatizó que uno de los principales objetivos de la actualización es lograr un equilibrio entre la facilitación del comercio y el control aduanero.

“La gestión integral del riesgo, la información anticipada, los controles no intrusivos y las nuevas herramientas tecnológicas permiten que las administraciones aduaneras concentren sus recursos en las operaciones que requieren mayor atención, mientras facilitan el flujo de mercancías de los operadores que cumplen con sus obligaciones”, explicó.

Según el superintendente, este enfoque busca reducir los tiempos de despacho, brindar mayor certeza jurídica, transparentar los procesos y mejorar la competitividad regional.