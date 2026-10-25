Empleo para guatemaltecos en el extranjero: estos son los cinco países que más trabajadores han contratado en el 2026

Entre enero y agosto de este año, mil 960 trabajadores guatemaltecos se incorporaron a empresas en el exterior mediante el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero. Las autoridades confirmaron que existe una creciente demanda de mano de obra guatemalteca en otros países y que se desarrollan procesos formales de contratación.

Según las estadísticas oficiales, Estados Unidos es el principal destino de los trabajadores, con mil 184 personas contratadas, equivalentes al 60% del total; es decir, seis de cada 10 participantes en el programa. Le siguen España, con 404 trabajadores (20%), y Canadá, con 351 (18%).

Los registros también indican que 19 guatemaltecos fueron contratados en Alemania y dos en Italia mediante esta iniciativa.

Las estadísticas reflejan que, en promedio, 245 guatemaltecos viajaron cada mes al extranjero para incorporarse a otros mercados laborales, en sectores como agricultura, servicios y construcción. Mayo fue el mes en el que se registró la mayor cantidad de trabajadores que salieron del país con 417.

Según las autoridades, el programa está diseñado para conectar a los guatemaltecos con oportunidades laborales en distintos países y promover una migración regular, ordenada, segura y circular. Además, contempla estrategias de cooperación con gobiernos y empresas internacionales para ampliar las oportunidades de empleo en el exterior.

Además, el término programa regulado hace referencia a los mecanismos legales establecidos para ordenar, supervisar y proteger las relaciones laborales.

Seis de cada 10 trabajadores incorporados al Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero han sido contratados en Estados Unidos, en sectores como la construcción. (Foto Prensa Libre: EFE)

España busca guatemaltecos para la cosecha de frutas

Miriam Catarina Roquel Chávez, ministra de Trabajo y Previsión Social, explicó recientemente, durante una citación en el Congreso de la República, que en España se abrió una oportunidad laboral para trabajadores guatemaltecos, principalmente en la cosecha de frutas.

La funcionaria señaló que varios reclutadores están interesados en incrementar las contrataciones de mano de obra guatemalteca, por lo que actualmente se desarrolla la fase de entrevistas.

La ministra indicó que la sequía que afecta al sector agrícola podría generar una mayor demanda de trabajadores en el extranjero.

Como ejemplo, mencionó que Guatemala mantiene un convenio con Costa Rica y que actualmente se trabaja en la coordinación para atender las necesidades de contratación de trabajadores guatemaltecos en ese país.

No garantizan el empleo

El Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero sirve como intermediario entre trabajadores guatemaltecos y empleadores de otros países.

Las personas interesadas pueden registrarse para formar parte de la base de candidatos del Mintrab. Posteriormente, pueden participar en procesos de selección cuando exista una vacante compatible con su perfil.

La inscripción y los procesos realizados directamente por el Ministerio de Trabajo son gratuitos.

El Mintrab no vende plazas de trabajo ni garantiza que todas las personas inscritas serán contratadas. Esto se debe a que la selección final depende de las necesidades y requisitos establecidos por los empleadores.