Buscar empleo con IA: el 71% de candidatos ya la utiliza para elaborar su currículo

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las personas buscan empleo y las empresas seleccionan personal. Sin embargo, los candidatos están adoptando estas herramientas con mayor rapidez que las organizaciones, lo que plantea nuevos desafíos para los procesos de contratación.

Esta tendencia fue uno de los temas abordados durante el VIII Congreso de Talento Humano, organizado por la Gremial de Empresas de Outsourcing y Talento Humano, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que reunió a más de 600 profesionales, empresarios y especialistas este jueves 22 de octubre.

Según el Informe Global sobre IA en la Contratación de Personal 2026, elaborado por HireVue, el 71% de los candidatos utiliza inteligencia artificial para redactar su currículo, el 64% para elaborar cartas de presentación y el 46% para preparar entrevistas laborales.

En contraste, el estudio Talent Trends 2026, de Michael Page, señala que en Latinoamérica el 49% de las empresas utiliza inteligencia artificial para optimizar sus procesos de selección, mientras que el 63% de los profesionales ya recurre a estas herramientas para buscar empleo.

Las cifras corresponden a estudios con distintos alcances y poblaciones, por lo que no constituyen una comparación directa del mercado guatemalteco, pero permiten identificar cambios en las prácticas de contratación.

Empresas mantienen reservas sobre el uso de inteligencia artificial

Aunque la tecnología ofrece nuevas posibilidades para gestionar el talento humano, su incorporación también genera preocupaciones relacionadas con la transparencia, los sesgos y el cumplimiento de las normas laborales.

El informe de HireVue señala que solo el 41% de los equipos de contratación confía plenamente en la inteligencia artificial, debido a inquietudes sobre posibles sesgos, cumplimiento normativo y percepción de los candidatos.

Carlos Salazar, presidente de la Junta Directiva de la Gremial de Empresas de Outsourcing y Talento Humano de la CIG, reconoció que existe una diferencia en la velocidad con la que candidatos y organizaciones adoptan estas herramientas.

“Los candidatos van más rápido que las organizaciones. Está bien mantener filtros de confianza y supervisión humana en los procesos, pero necesitamos emparejar la tendencia. No se trata de delegar en la máquina, sino de integrarla con responsabilidad, con ética y con las personas en el centro”, explicó Salazar.

La inteligencia artificial, el bienestar de los trabajadores y las nuevas tendencias laborales fueron algunos de los temas abordados durante el VIII Congreso de Talento Humano. (Foto Prensa Libre: cortesía CIG).

Cumplimiento laboral, otro desafío para las empresas

La transformación de los procesos de contratación también plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de confianza y cumplimiento laboral dentro de las organizaciones.

Según el informe Líneas éticas en México y Centroamérica 2026, de KPMG, el 92% de las empresas en Centroamérica cuenta con una línea ética, pero solo el 22% opera mediante terceros independientes.

El estudio también establece que el 85% de los reportes recibidos por estos mecanismos corresponde a asuntos relacionados con el capital humano.

Estos datos fueron presentados durante el congreso como parte de los desafíos que enfrentan las empresas para fortalecer sus relaciones laborales y garantizar mecanismos responsables de gestión del personal.

Bienestar de los trabajadores cobra importancia

Además de la transformación tecnológica, el encuentro abordó el bienestar laboral como un componente de la evolución de las organizaciones.

Andrés Rivera, director de la Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala, destacó la importancia de reconocer el valor de los trabajadores más allá de los indicadores de productividad.

“El trabajador es lo más valioso que tiene una organización. No los edificios, no la tecnología, no los procesos. Las personas”, afirmó Rivera.

El directivo agregó que detrás de cada indicador y de cada meta empresarial existen trabajadores y familias, por lo que consideró indispensable reconocer la dimensión humana de las organizaciones.

El planteamiento forma parte del Plan Estratégico 2026-2030 de la CIG, que incluye entre sus objetivos promover el desarrollo empresarial sostenible y vincular el crecimiento del sector productivo con el bienestar integral de los trabajadores y sus familias.

El VIII Congreso de Talento Humano también incluyó conferencias sobre liderazgo, cultura organizacional y transformación del trabajo, así como más de 30 espacios comerciales para conectar a empresas y profesionales del sector.