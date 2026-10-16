Industria de alimentos y bebidas genera una huella económica de Q207 mil millones anuales en Guatemala

La huella económica de la industria de alimentos y bebidas de Guatemala asciende a Q207 mil millones anuales, según el más reciente estudio actualizado por Central American Business Intelligence (Cabi), expuso Ricardo Rodríguez, analista de dicha firma.

La cifra equivale al 23.6% del producto interno bruto (PIB) nacional, agregó.

La huella económica no solo se refiere al PIB del sector, que representa alrededor de Q58 mil 200 millones, sino a la facturación o ventas y a los impactos denominados de primer y segundo orden.

El impacto de primer orden, o impacto directo del sector, corresponde a la facturación total que genera en el país, así como a la relación que mantiene con su cadena de proveedores.

Por ejemplo, las empresas del sector tienen una relación directa con más de 100 actividades económicas a escala nacional. Entre estas existe una estrecha vinculación con empresas dedicadas a la producción agrícola y a la manufactura de alimentos y bebidas.

También se relacionan con otros sectores, como los de hule y plástico, cuyos productos se utilizan para empaques; servicios básicos, incluida la energía eléctrica; combustibles; productos químicos; productos elaborados de metal, y servicios profesionales, como recursos humanos, transporte terrestre y mantenimiento de maquinaria y equipo, por mencionar algunos, según el analista y el estudio.

Al sumar la facturación y la relación con sus proveedores, se estima que el impacto de primer orden, o impacto directo del sector, asciende a Q163 mil millones, explicó Rodríguez durante una conferencia en el marco de la sexta edición del Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas de Guatemala, bajo el lema Motores de Prosperidad, efectuado el jueves 15 de octubre. El foro es impulsado por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab).

Rodríguez explicó que se reporta un crecimiento de alrededor del 90% entre el 2013 y el 2024.

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Impactos económicos y generación de empleo

A lo anterior se añaden los impactos de segundo orden de dicha industria, que representan unos Q43 mil 950 millones.

De esa cifra, alrededor de Q13 mil 350 millones corresponden al consumo de los hogares derivado del pago de sueldos y salarios; Q19 mil 300 millones, a la reinversión de utilidades empresariales, y Q11 mil 300 millones, a otros ingresos.

Ambos impactos suman alrededor de Q207 mil millones anuales, cifra que equivale al 23.6% del PIB nacional, añadió Rodríguez durante su exposición.

Esto representa que aproximadamente uno de cada cuatro quetzales de la economía se deriva de la industria de alimentos y bebidas, comentó.

Otros datos del estudio reflejan que la industria de alimentos y bebidas genera unos 500 mil empleos directos. En los últimos 10 años, el sector ha generado 124 mil puestos de trabajo directos, además de los empleos indirectos.

Exportaciones crecen, pero algunos segmentos pierden dinamismo

Durante la presentación también se expusieron datos sobre las exportaciones.

El sector mantiene una balanza comercial superavitaria, es decir, exporta más de lo que importa, al combinar el comercio del sector agrícola con el de la industria de alimentos y bebidas.

En el 2024, las exportaciones de ambos sectores sumaron alrededor de US$7 mil 400 millones, mientras que las importaciones alcanzaron unos US$5 mil 800 millones.

Sin embargo, Rodríguez llamó a reflexionar sobre la necesidad de impulsar un mayor dinamismo del sector para mantener esa tendencia.

El analista explicó que, al combinar los productos agrícolas con los de alimentos y bebidas, la balanza comercial registra un superávit de unos US$1 mil 500 millones al citar datos aproximados, pero ha perdido dinamismo, debido a que hace siete años el saldo positivo era de unos US$2 mil 500 millones.

“Seguimos exportando más de lo que importamos, pero las importaciones están creciendo más rápidamente que las exportaciones”, expresó Rodríguez.

Agregó que este es un aspecto al que debe prestarse atención, porque el país necesita mantener el dinamismo de sus exportaciones.

Al analizar únicamente los productos terminados de alimentos y bebidas, la relación comercial se invirtió hace tres años y comenzó a registrar un déficit, dijo el analista.

Antes de la pandemia, es decir, hasta el 2019, Guatemala solía exportar más de lo que importaba en ese segmento, según se expuso.

En la búsqueda de acciones para impulsar el sector, Rodríguez destacó que entre el 2013 y el 2024 las exportaciones guatemaltecas de alimentos y bebidas hacia el resto de Centroamérica aumentaron más del 100%.

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Agregó que Guatemala se está posicionando en esta industria no solo para atender a 18 millones de guatemaltecos, sino también para abastecer a un mercado más amplio como el centroamericano.

Comportamiento

Según datos del estudio, el impacto total del sector de alimentos y bebidas en la economía guatemalteca ha registrado un crecimiento significativo en más de una década, al pasar de Q107 mil 362 millones en el 2013 a más de Q207 mil millones en el 2024.

Sin embargo, el estudio también explica que, debido a que el sector ha experimentado un ritmo de crecimiento moderado en los últimos años, inferior al promedio de la economía guatemalteca, la participación de su huella económica como porcentaje del PIB se ha reducido. En el 2013, la huella económica total equivalía al 26% del PIB, mientras que en el 2024 representó el 23.6%.

Pese a esta reducción en su participación, más de una quinta parte de la economía guatemalteca continúa siendo dinamizada, directa o indirectamente, por el sector de alimentos y bebidas.