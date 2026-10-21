San Martín apuesta por Estados Unidos: cuánto ha invertido y dónde abrirá nuevas tiendas

La cadena guatemalteca de restaurantes y panaderías San Martín ha invertido más de US$20 millones en Estados Unidos durante los últimos ocho años, como parte de su estrategia de expansión internacional. La compañía abrió su tercera tienda en Plano, Texas, con una inversión de US$4.5 millones, y prevé continuar su crecimiento en ese mercado.

Viviana Luna de Arévalo, vicepresidenta de Marketing y Operaciones de San Martín, explicó a Prensa Libre que las inversiones buscan fortalecer la presencia de la marca en Estados Unidos, mediante infraestructura de primer nivel y operaciones que mantengan los estándares de sus establecimientos en Guatemala.

"Cada una de estas inversiones refleja nuestra convicción en este mercado: apostamos por infraestructura de primer nivel y excelencia operativa para que cada cliente viva la experiencia San Martín tal como la conocen en Guatemala", afirmó.

La nueva tienda, ubicada en 5500 Preston Road, Plano, Texas, cuenta con 758 metros cuadrados, capacidad para 192 personas y genera aproximadamente 100 empleos directos.

El establecimiento incorpora un concepto arquitectónico que combina elementos de la herencia guatemalteca con un diseño contemporáneo. Entre sus características destacan el uso de madera, azulejos hechos a mano, ratán y vegetación, así como espacios destinados a panadería, pastelería, restaurante, cafetería y venta de productos.

Con esta apertura, anunciada en octubre del 2026, San Martín suma tres establecimientos en Estados Unidos, ubicados en Uptown Dallas, Addison y Plano.

Proyecta nuevas inversiones en los próximos cinco años

San Martín prevé continuar su expansión en Estados Unidos durante los próximos cinco años, aunque apuesta por un crecimiento gradual y concentrado en Texas.

Según Luna de Arévalo, la empresa contempla abrir entre una y dos tiendas adicionales durante ese período, principalmente en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

La ejecutiva explicó que la estrategia consiste en consolidar las operaciones en un mercado donde la empresa ya cuenta con experiencia y ha logrado posicionar su propuesta gastronómica.

"Preferimos crecer con paso firme donde ya conocemos a nuestra comunidad y donde nuestra marca ha sido recibida con tanto cariño", afirmó.

Aunque la empresa no detalló cuánto invertirá en las próximas aperturas, mantiene sus planes de ampliar las operaciones en Estados Unidos.

Luna de Arévalo también indicó que la prioridad no es acelerar la apertura de establecimientos ni alcanzar un número determinado de tiendas, sino mantener la calidad de sus productos y servicios.

"San Martín no es un número. Cada San Martín es una tienda única, y no tenemos prisa por crecer", expresó.

San Martín amplía su presencia en Estados Unidos con una tercera tienda en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, donde concentra sus planes de expansión. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La mitad de sus clientes pertenece al público anglosajón

Uno de los aspectos que destaca la empresa es la aceptación de sus productos entre consumidores anglosajones e hispanos. De acuerdo con Luna de Arévalo, aproximadamente el 50% de sus clientes pertenece al público anglosajón y el otro 50% a la comunidad hispana.

Esta composición refleja que la marca ha logrado atraer a consumidores más allá de la comunidad guatemalteca residente en Estados Unidos. Entre los productos tradicionales con mayor aceptación se encuentran el pan dulce, las champurradas y el café de especialidad procedente de Guatemala.

La ejecutiva explicó que la compañía busca mantener la experiencia gastronómica que caracteriza a sus establecimientos en Guatemala.

Como parte de su posicionamiento en Texas, San Martín recibió el reconocimiento al Mejor Brunch Uptown, otorgado por Dallas Observer, según informó la empresa.

Café y chocolate guatemaltecos abastecen las tiendas en Texas

La expansión internacional de San Martín también representa una oportunidad para comercializar productos elaborados en Guatemala.

Según Luna de Arévalo, el 100% del café y del chocolate artesanal que utiliza la cadena en Estados Unidos procede de Guatemala, además de otros productos que forman parte de su oferta.

El café se tuesta en las instalaciones de la compañía en Guatemala y posteriormente se envía a Texas para abastecer los establecimientos. Este modelo permite mantener una vinculación entre las operaciones internacionales y la producción nacional.

Permisos y construcción, los principales retos para crecer

Pese a la aceptación de la marca en Estados Unidos, San Martín identifica desafíos relacionados con el desarrollo de nuevas ubicaciones.

Luna de Arévalo explicó que las principales dificultades se presentan antes de la apertura de los establecimientos, especialmente durante los procesos de construcción, obtención de permisos y coordinación logística.

"Los tiempos de ejecución, los permisos y la logística que exige el mercado estadounidense requieren paciencia, planificación y un equipo muy comprometido", señaló.

La ejecutiva agregó que competir en ese mercado demanda disciplina, planificación y atención constante a la calidad de los productos y servicios.

Fundada en Guatemala en 1974, San Martín continúa su expansión internacional con la apertura de una tercera tienda en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

De una panadería en Guatemala a una cadena internacional

San Martín inició operaciones en 1974 como una pequeña panadería en la ciudad de Guatemala. Más de cinco décadas después, la compañía cuenta con más de 70 tiendas en Guatemala, 12 en El Salvador y tres en Estados Unidos.

La cadena también reporta una plantilla de más de cinco mil colaboradores, según la información corporativa.

Su concepto de negocio integra panadería, pastelería, restaurante, cafetería y venta de productos, con una oferta que combina recetas tradicionales guatemaltecas y otras propuestas gastronómicas.

Además, la empresa desarrolla el programa de responsabilidad social San Martín para Todos, mediante el cual dona diariamente productos de panadería y pastelería a personas de escasos recursos en Guatemala y El Salvador.

La apertura en Plano representa un nuevo paso en su expansión internacional y consolida su presencia en Texas, donde la compañía concentra sus planes de crecimiento para los próximos años.