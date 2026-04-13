Estafa en Petén: por qué eligieron a mujeres y cómo aprobaron créditos sin firmar algún documento

De acuerdo con los testimonios, los implicados aseguraban pertenecer a una ONG mexicana y afirmaban actuar en nombre del alcalde Eduardo Méndez. Bajo ese argumento, ofrecían bolsas de alimentos a mujeres en condición de vulnerabilidad, principalmente madres solteras o con varios hijos.

Como requisito, solicitaban el Documento Personal de Identificación (DPI) y captaban fotografías del rostro a las “beneficiadas”.

Semanas después, las afectadas descubrieron que tenían a su nombre un crédito de Q2 mil en la Fundación Génesis Empresarial, el cual nunca solicitaron.

Uno de los aspectos que más dudas generó fue que ninguna de las víctimas firmó un contrato físico para solicitar el crédito.

Por qué se otorgó el crédito sin firma física

Al ser consultados por Prensa Libre, representantes de la Fundación Génesis Empresarial explicaron que la línea de crédito utilizada con los datos robados no es un crédito tradicional. Se trata de un crédito digital enfocado en apoyar a mujeres con pequeños negocios, para abastecerse o mejorar su equipo.

Según los directivos, un préstamo productivo es una línea de crédito diseñada exclusivamente para apoyar actividades que generen ingresos, no para gastos personales.

Explicaron que, a diferencia de otros créditos, este modelo no entrega dinero en efectivo. En su lugar, funciona como un sistema cerrado:

La persona recibe una línea de crédito aprobada

Solo puede utilizarla en comercios afiliados (como ferreterías, agroservicios o talleres)

El objetivo es comprar herramientas, materiales o insumos de trabajo

“Todo lo que nosotros damos es capital de trabajo. No damos crédito de consumo”, indicaron.

De acuerdo con los entrevistados, el proceso está diseñado para que el usuario acuda a un comercio, seleccione lo que necesita para su actividad —por ejemplo, materiales de construcción o equipo— y el costo se cargue directamente a su línea de crédito.

Es decir:

No se puede retirar dinero

No se puede usar para alimentos o artículos personales

Solo se utiliza para producir o trabajar

Además, detallaron que el monto inicial suele ser bajo —alrededor de Q2 mil— y puede aumentar si la persona demuestra buen uso del crédito.

En resumen, según la entidad, el crédito productivo es una herramienta financiera orientada a impulsar pequeños trabajos o emprendimientos, bajo un sistema controlado que limita su uso a actividades económicas específicas.

Por qué solo mujeres fueron afectadas

Los directivos de la Fundación Génesis Empresarial también señalaron que esta línea de crédito tiene un fuerte enfoque social y, en la práctica, está dirigida principalmente a mujeres.

“Siete de cada diez de nuestros clientes son mujeres”, afirmaron, al explicar que existe una atención prioritaria hacia este grupo debido a sus condiciones económicas y su rol en los hogares.

Este dato coincide con los testimonios de las afectadas, quienes indicaron que durante la entrega de víveres se excluía a hombres y a personas que ya recibían algún tipo de ayuda social, mientras se daba prioridad a mujeres de escasos recursos y madres solteras.

Esto sugiere que los implicados conocían las condiciones sociales de las comunidades y actuaron de forma dirigida, seleccionando y perfilando a sus víctimas.

Cuál es el proceso para otorgar este tipo de crédito

Con base en lo explicado por la entidad, el proceso para generar el préstamo funciona de la siguiente manera:

La persona solicita la línea de crédito digital y debe subir una copia de su DPI al sistema

El sistema verifica la información con el Renap

La persona se toma una fotografía (selfie)

Se realiza una tercera validación biométrica (este es uno de los puntos bajo investigación)

La entidad analiza el perfil del solicitante y, si cumple los requisitos, se aprueba el crédito productivo de Q2 mil

El dinero no se entrega directamente al usuario. La línea solo puede utilizarse para adquirir productos en comercios afiliados; no está diseñada para retirar efectivo ni para consumo general.

El proceso continúa así:

La persona acude a un comercio afiliado (ferretería, agroservicio, taller u otro autorizado)

En el comercio se realiza la compra

El consumo se carga a la línea de crédito

Por ejemplo, si una persona tiene Q2 mil aprobados y compra Q500 en herramientas, ese monto se descuenta de su saldo disponible.

Fallas en la verificación y posible manipulación

Los elementos que están bajo investigación son dos:

La validación biométrica, de la empresa financiera, específicamente cómo los responsables lograron completar este proceso

Los controles en los puntos de venta, que en algunos casos no habrían sido aplicados con rigurosidad

Esto habría permitido completar transacciones sin una verificación de identidad.

Investigación en curso

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades en este caso de estafa en Petén.

Mientras tanto, la entidad financiera asegura que colaborará con las autoridades y ha suspendido los cobros a las personas que podrían haber sido víctimas.

El caso, que inició en la aldea Caoba, Petén, también se encuentra en verificación en otras áreas del país, incluyendo Puerto Barrios.