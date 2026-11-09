Estancadas inversiones por Q200 millones en expansión eléctrica por falta de permisos

La ampliación de la infraestructura eléctrica para atender el crecimiento de la demanda en Guatemala enfrenta retrasos en los procesos de autorización, una situación que afecta la ejecución de proyectos de expansión cuya inversión prevista supera los Q200 millones, según expuso Ricardo Méndez, representante de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), durante la reunión mensual organizada por la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción de Guatemala (CGC).

Durante el panel "Energía eléctrica y el futuro de la construcción en Guatemala", Méndez explicó que se tienen planificadas alrededor de 50 obras de expansión para responder al incremento del consumo eléctrico. Aunque una parte de los proyectos ya se encuentra encaminada, otros continúan en proceso de autorización, lo que dificulta disponer de nueva infraestructura conforme aumenta la demanda.

El representante de EEGSA señaló que los procedimientos regulatorios pueden prolongarse por más de un año, a lo que se suman los tiempos necesarios para adquirir los equipos utilizados en las obras. "El proceso de autorización dura más de un año", indicó Méndez durante el foro, al explicar las dificultades que enfrenta la ejecución de los planes de expansión.

A estos plazos se suma la adquisición de transformadores y otros componentes indispensables para ampliar la capacidad de las redes.

"La cadena de suministro tiene más de un año para poder poner un transformador aquí en el país", explicó en una entrevista posterior.

La situación genera preocupación entre los participantes del sector eléctrico, quienes consideran que los proyectos deben ejecutarse con suficiente anticipación para evitar que el crecimiento del consumo supere la capacidad de la infraestructura disponible.

Crecimiento industrial presiona la red

En entrevista para Prensa Libre, Méndez explica que uno de los principales desafíos se concentra en las áreas donde está aumentando la actividad industrial y comercial, particularmente en el sur del departamento de Guatemala.

Méndez identificó zonas del sur del municipio de Guatemala y municipios cercanos, entre ellos Villa Nueva y Palín, donde la demanda de nuevas conexiones mantiene bajo presión la capacidad eléctrica.

"Hay zonas muy, muy estresadas, que están muy, muy justas", expresó.

Explicó que estas condiciones están relacionadas con el incremento de solicitudes de suministro, especialmente de empresas industriales que requieren disponibilidad de energía para desarrollar sus actividades.

Sin embargo, aclaró que la distribuidora ha logrado atender las solicitudes presentadas hasta ahora, aunque considera necesario ampliar oportunamente la infraestructura para mantener esa capacidad de respuesta.

"Hay bastantes solicitudes, especialmente industriales, y de nuevo eso es muy bueno y hay fuentes de trabajo ahí", señaló.

El crecimiento de la actividad industrial representa una oportunidad económica, pero también exige que las redes cuenten con capacidad suficiente para conectar nuevos proyectos y garantizar la continuidad del servicio.

De acuerdo con Méndez, los planes de expansión de transmisión son fundamentales para que posteriormente las distribuidoras puedan responder al aumento del consumo.

En ese sentido, explicó que el Grupo EPM Guatemala ha presentado solicitudes de expansión de transmisión que necesitan avanzar en sus procesos de aprobación.

Riesgo para nuevas conexiones

La preocupación del sector no se limita a la ejecución de inversiones pendientes. Durante el foro, los participantes advirtieron que la reducción de los márgenes de capacidad del sistema podría dificultar la atención de nuevas conexiones si no se concretan las ampliaciones previstas.

Méndez explicó que una de las posibles consecuencias sería que un proyecto inmobiliario o industrial solicite una nueva conexión y la distribuidora no disponga de capacidad suficiente para atenderlo de inmediato.

"Puede significar que se llegue a solicitar la conexión de un edificio en determinado lugar y el distribuidor tenga que decir: 'Ya no tengo disponibilidad para atenderlo'", advirtió.

El representante de EEGSA comparó las condiciones actuales de la infraestructura con las de un avión que se aproxima al aterrizaje con un margen limitado de combustible de reserva, para ilustrar la poca capacidad disponible ante situaciones imprevistas.

También señaló que algunas redes se encuentran bajo tanta presión que retirar equipos para mantenimiento puede afectar temporalmente el servicio, debido a las limitaciones para redistribuir la carga eléctrica.

Estas condiciones, explicó, hacen necesario que las inversiones en expansión se desarrollen antes de que la infraestructura alcance sus límites operativos.

Transmisión avanza más lento que la demanda

Las advertencias de EEGSA coinciden con las preocupaciones expuestas por otros representantes del sector durante el encuentro.

Rafael Larios, de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), señaló que uno de los principales obstáculos para el desarrollo eléctrico del país es la diferencia entre el crecimiento de la demanda y el avance de la infraestructura de transmisión.

Según los datos mencionados durante su exposición, mientras la demanda eléctrica registra un crecimiento cercano al 6%, la expansión de las redes de transmisión se sitúa alrededor del 1%.

"Tenemos un potencial de cerca de 1,000 megavatios, megavatios que pudieran ser aprovechados". Larios explicó que estas diferencias representan un desafío para conectar nuevos proyectos de generación y transportar la electricidad hacia los lugares donde se necesita.

También señaló que las dificultades para obtener permisos, gestionar servidumbres y desarrollar nuevas líneas de transmisión continúan siendo obstáculos para la ejecución de las inversiones.

La preocupación es que el país incorpore nuevas centrales generadoras, pero no cuente con suficiente infraestructura para trasladar esa electricidad hasta los centros de consumo.

En el foro también se discutieron las dificultades que han enfrentado las licitaciones de proyectos de transmisión y la necesidad de mejorar las condiciones regulatorias para atraer inversiones.

Piden acelerar autorizaciones

Méndez consideró necesario que las autoridades responsables del sector eléctrico den prioridad al análisis de los proyectos de expansión.

Explicó que la planificación de la distribución se incorpora en los estudios tarifarios presentados ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), mientras que los proyectos de transmisión requieren autorizaciones específicas para poder ejecutarse.

Esta diferencia en los procedimientos exige una mayor coordinación entre la planificación de la generación, transmisión y distribución para evitar que las inversiones avancen en momentos distintos.

El representante de EEGSA sostuvo que el objetivo es contar con infraestructura suficiente para garantizar la calidad del suministro y atender el crecimiento económico del país.

"Nuestro mayor interés es brindar un servicio de calidad, que haya disponibilidad para el crecimiento, porque es por el bien del país. Ahí se generan las fuentes de trabajo", afirmó.

Durante su intervención final, Méndez insistió en que las solicitudes de autorización ya han sido presentadas y que resulta necesario acelerar las respuestas para desarrollar los proyectos. "Es imprescindible que comiencen a darle esa prioridad", expresó.

El principal desafío, según lo expuesto durante el foro, consiste en que la expansión de las redes eléctricas avance al ritmo de las nuevas necesidades de consumo, antes de que las limitaciones de infraestructura se traduzcan en dificultades para conectar industrias, comercios y viviendas.