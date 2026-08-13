Estos son los 10 proyectos de infraestructura que la ANI prioriza para Guatemala

Durante el evento Inversión Summit 2026, organizado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se presentó el portafolio de proyectos estratégicos de alianzas público-privadas, comprendidos en seis sectores: transporte y conectividad, infraestructura energética, logística y competitividad, saneamiento, edificación pública y seguridad.

El director ejecutivo de la ANI, Kevin Valencia, comentó a Prensa Libre que dichos proyectos ya pasaron por una primera etapa de estudios que ha permitido elaborar sus perfiles y priorizarlos. Sin embargo, todavía deberán avanzar hacia estudios de prefactibilidad y factibilidad: “Generalmente nos lleva dos años. Es decir, hoy estamos presentando bienes de sectores diferentes (…) significa que tienen diferentes estrategias y metodologías para estructurarse”.

Valencia comentó que el siguiente paso será contratar los estudios que permitan determinar su viabilidad y, a partir de esos resultados, definir la ruta y temporalidad de cada iniciativa: “Para poder llegar a ello tenemos que saber cuál es la necesidad de la población por cada uno de sus servicios, hasta estar muy ajustados en el servicio que queremos”.

Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, compartió el siguiente mensaje: “hemos transitado por momentos de desconfianza, por el abismo entre los trámites, por reglas confusas, así es que debemos concluir que en el caso de Guatemala el problema de la inversión no es un problema de dinero, es un problema de herramientas y de brazos para poder ejecutar”.

Proyectos con potencial de inversión por sector:

Transporte e inversión

Interconexión CA-1 Occidente–CA-9 Sur (Radial 6)

Ubicación: municipios de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, departamento de Guatemala; San Lucas Sacatepéquez y Santa Lucía Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, y Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez Conexión Vial Metropolitana Norte–Oriente

Ubicación: municipios de Guatemala, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Palencia, San José Pinula y Fraijanes, departamento de Guatemala Sistema Metropolitano de Centro de Transferencia de Transporte Público

Ubicación: municipio de Mixco, departamento de Guatemala

Energía

Construcción de la Subestación Eléctrica Petén Itzá 230/69 kV y Línea de Transmisión Asociada

Ubicación: departamento de Petén Construcción de la Subestación Eléctrica San Mateo Ixtatán y Línea de Transmisión Asociada

Ubicación: municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango Programa de Fortalecimiento de la Red Regional de Transporte de Energía Eléctrica mediante la Construcción de Subestaciones Estratégicas y Líneas de Transmisión Asociadas

Ubicación: departamentos de Petén, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos e Izabal

Saneamiento

Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos y Desarrollo de Pymes de Economía Circular

Incluye el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Desarrollo de Pymes de Economía Circular MASUR, ubicado en el departamento de Escuintla

El Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Desarrollo de Pymes de Economía Circular Sololá, en el departamento de Sololá

El Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Desarrollo de Pymes de Economía Circular MANCOMUSAC, en el departamento de Sacatepéquez

El Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Desarrollo de Pymes de Economía Circular Gran Ciudad del Sur, en el departamento de Guatemala

Logística y competitividad

Modernización de aeródromos regionales

Ubicación: Quetzaltenango, Puerto Barrios y Huehuetenango

Edificación pública

Construcción de Edificio de Centro de Justicia de Femicidio y Familia

Ubicación: municipio de Guatemala, departamento de Guatemala Sistema de infraestructura turística sostenible en Finca El Jaibal, teleférico turístico

Sector: edificación pública

Ubicación: municipio de Sololá, departamento de Sololá

Entrega del Plan Sectorial de Infraestructura Económica por APP a miembros del Consejo ANI. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Por su parte, la ministra de Economía, Gabriela García, destacó que el portafolio tiene especial relevancia por su vínculo con la atracción de inversión y por la participación conjunta de los sectores público y privado: "ya hay atracción de inversión, pero también, como una muestra clara de que el país está moviendo hacia a un futuro excelente y moderno".

La ANI señaló que la presentación del portafolio representa el inicio de una nueva etapa de trabajo técnico e institucional. La Agencia continuará coordinándose con el Estado para definir los requerimientos y las condiciones particulares de cada proyecto, mientras avanza en su estructuración y mantiene el diálogo con el sector privado para identificar oportunidades de inversión.