Europa suspende envío de paquetes a EE. UU.: Temu, Shein y miles de usuarios son afectados por tarifa aduanera de Trump

Las principales compañías de correos europeas han suspendido temporalmente los envíos de mercancías a ese país tras el fin de la exención establecida para los paquetes de valor inferior a US$800.

Este 25 de agosto entró en vigor la suspensión anunciada el viernes anterior por Correos de España, la empresa pública de servicio postal, que a partir de este lunes solo gestionará el envío de cartas y documentos sin valor comercial, libros, así como regalos entre particulares con un valor igual o inferior a US$100 (unos 85 euros al cambio actual).

A esta decisión se sumaron compañías postales de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Estonia.

A principios de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió aplicar un arancel a los paquetes que ingresaran al país, el cual debía entrar en vigor el 2 de mayo.

Sin embargo, nunca fue aplicado debido a la indefinición de la medida. Su implementación quedó en suspenso hasta el 15 de agosto, cuando las autoridades estadounidenses compartieron los requisitos detallados para ejecutar la orden ejecutiva.

Según lo estipulado entonces, la moratoria para este tipo de envíos finalizará el viernes 29 de agosto, fecha a partir de la cual deberán pagarse derechos de aduana antes del despacho.

Irlanda se desmarca de la medida europea

El Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea, fue el último país en sumarse a la suspensión. Su servicio postal —el Royal Mail— cancelará los envíos a Estados Unidos a partir del martes 26 de agosto.

En cambio, An Post, la empresa de correos de la República de Irlanda, informó mediante un comunicado que mantendrá los envíos, debido a que un cambio en este momento podría generar “confusión, retrasos e inconvenientes” tanto para remitentes como destinatarios.

La mayoría de países europeos decidió suspender los servicios de paquetería. Es el caso de Poste Italiane, la mayor compañía postal de Italia, que desde el 23 de agosto no presta el servicio debido a “la ausencia de instrucciones diferentes de las autoridades estadounidenses o de excepciones a los plazos mencionados”, según indicó en un comunicado.

La Poste, la empresa pública de correos de Francia, adoptó la misma medida, que entró en vigor este lunes, debido a “los plazos extremamente cortos” para adaptarse a los “nuevos procedimientos aduaneros” aprobados por Estados Unidos, que incluyen una tasa del 15% para envíos procedentes de la Unión Europea.

Posten Bring, el servicio postal de Noruega, también suspendió los envíos de paquetes, al igual que otros países nórdicos, y adujo que la situación actual “genera incertidumbre sobre las posibilidades de transporte, devolución y responsabilidad”.

Posti, de Finlandia, y Lietuvos Paštas, de Lituania, también suspendieron sus servicios postales por las mismas razones.

La empresa postal conjunta de Dinamarca y Suecia, PostNord, dejó en suspenso los envíos desde la semana pasada. En Alemania y Austria, DHL y Österreichische Post, respectivamente, también actuaron en el mismo sentido.

En España, Correos afirmó que la medida “se mantendrá durante el tiempo estrictamente imprescindible para adoptar las medidas operativas necesarias que permitan atender las nuevas obligaciones de la orden ejecutiva de Estados Unidos”.

Restricciones contra gigantes chinos del comercio electrónico

Los grandes perjudicados por la decisión de Trump son los gigantes chinos del comercio electrónico, como Temu o Shein, que según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, procesaron en 2024 más de US$1,300 millones en envíos de minimis hacia ese país.

Esta cifra refleja un crecimiento vertiginoso, ya que en 2015 apenas habían procesado US$139 millones.