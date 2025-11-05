¿Factura de consumidor final o conversación por WhatsApp sirven para denunciar ante la Diaco?

economía

¿Factura de consumidor final o conversación por WhatsApp sirven para denunciar ante la Diaco?

Lo que usted debe saber antes de presentar una denuncia en la Diaco por algún inconveniente en algún establecimiento comercial.

La Diaco aclara que las facturas a nombre de consumidor final no son válidas para denuncias. (Foto, Prensa Libre: Glena Burrión)

Con la llegada del fin de año, aumenta la actividad comercial en Guatemala y, con ello, las denuncias de consumidores ante la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Este periodo de alta demanda impulsa a la institución a reforzar sus mecanismos de atención, inspección y respuesta ante posibles irregularidades en el mercado.

De acuerdo con las autoridades, es importante que los ciudadanos conozcan qué documentos son válidos al momento de presentar una queja o denuncia por incumplimiento de bienes o servicios.

chevron-right

Según la Ley de Protección al Consumidor, toda denuncia debe ir acompañada de documentos que demuestren la relación de consumo entre el cliente y el proveedor.

Estos documentos pueden ser:

  • Facturas o recibos
  • Cotizaciones
  • Contratos
  • Guías de envío (en caso de paquetería)
  • Boletos (para eventos o espectáculos)

El objetivo principal es identificar claramente quién es el proveedor y quién es el consumidor, a fin de validar la queja.

¿Es válida una factura a nombre de consumidor final?

Las autoridades de la Diaco explican que no se pueden abrir casos con facturas emitidas únicamente a nombre de “consumidor final”, ya que este documento no demuestra la relación directa entre el comprador y el comercio.

Aunque la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) permite emitir facturas a nombre de consumidor final por montos menores a Q2 mil, estas no son aceptadas por la Diaco para efectos de reclamaciones o denuncias.

Para que una denuncia proceda, la factura debe estar a nombre de la persona que presenta la queja, ya que esta es la única manera de comprobar la transacción comercial.

Mensajes de WhatsApp y conversaciones: cuándo son válidos para una denuncia

Los mensajes de WhatsApp o conversaciones en plataformas digitales pueden ser válidos como evidencia al momento de presentar una queja ante la Diaco, siempre que sirvan para demostrar la relación entre el consumidor y el proveedor.

Sin embargo, las autoridades aclaran que estos mensajes deben estar autenticados por un notario para que tengan validez legal dentro del proceso de denuncia.

Qué hacer si la factura no está a su nombre

Si un consumidor necesita presentar una queja pero no solicitó la factura a su nombre, puede acreditar la compra con otros documentos.

La Diaco indica que, en estos casos, se aceptan:

  • Comprobantes de pago con tarjeta de crédito o débito
  • Estados de cuenta bancarios donde se refleje la transacción
  • Vouchers de pago emitidos por el comercio

Estos documentos deben contener datos que permitan verificar la operación, como el monto del consumo, el nombre del titular y el nombre comercial del establecimiento.

Consumo responsable y educación tributaria

Las autoridades también destacan la importancia de fortalecer la educación tributaria entre los guatemaltecos.

Solicitar una factura con número de NIT no solo contribuye al cumplimiento fiscal, sino que también protege los derechos del consumidor, al dejar constancia formal de cada compra o servicio recibido.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Compras de fin de año Denuncias Derechos del consumidor Diaco Economía en Guatemala MINECO SAT Guatemala 
