Fed advierte sobre riesgos en bonos corporativos y financiamiento de proyectos de inteligencia artificial

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, advirtió sobre una serie de riesgos para la actividad económica derivados de los mercados financieros, entre ellos una fuerte caída en los precios de las acciones si la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA) no cumple con las expectativas.

Durante una intervención este martes en Washington, Bowman alertó sobre el riesgo de "una corrección importante en las valoraciones de las acciones", relacionada con la rentabilidad de las inversiones en IA, así como de "un fuerte aumento en las tasas de interés privadas a largo plazo".

"La bajada de los precios de las acciones podría debilitar la capacidad de respuesta del gasto de los consumidores", afirmó. "Y el aumento de los tipos de interés podría ejercer aún más presión sobre sectores de la economía sensibles a las fluctuaciones, como el sector inmobiliario y la inversión en pequeñas empresas".

Bowman también dio a entender que podría apoyar un aumento de las tasas de interés durante la última reunión del año del banco central estadounidense, prevista para diciembre, ante la persistencia de las presiones inflacionarias.

"Hoy veo indicios de que las presiones inflacionarias persisten, mientras que las condiciones del mercado laboral parecen estar mejorando", afirmó. "Esto indica que aún queda trabajo por hacer para acercar la inflación al 2%".

Reserva Federal evalúa nuevos aumentos de tasas

Los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron sin cambios las tasas de interés durante su reunión del 27 y 28 de octubre, después de haberlas aumentado un cuarto de punto porcentual en septiembre.

Este fue el primer incremento desde el 2023, como parte de los esfuerzos de las autoridades monetarias para contener la inflación, que ha superado la meta del 2% durante más de cinco años.

Bowman explicó que respaldó la decisión de octubre de mantener las tasas sin cambios, con el propósito de dar tiempo al banco central para evaluar la evolución de las condiciones económicas y los efectos del aumento aplicado en septiembre.

Sin embargo, reconoció que los datos recientes de inflación han sido superiores a sus previsiones, según expresó durante un discurso preparado para el Consejo de Relaciones Exteriores.

"Si bien sigo esperando que varios de los factores que actualmente impulsan la inflación disminuyan el próximo año, la inflación ha demostrado ser más persistente de lo que había previsto", afirmó.

En septiembre, la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal consideró necesario al menos un aumento adicional de las tasas de interés durante el 2026, según sus proyecciones.

Aunque varios integrantes del banco central han reiterado recientemente esa postura y señalado que los incrementos podrían aplicarse de manera gradual, el gobernador Christopher Waller planteó este martes la posibilidad de un ajuste mayor.

Waller indicó que la Reserva Federal debería considerar un aumento de medio punto porcentual en su próxima reunión de diciembre.

Sus declaraciones se produjeron poco antes de que el Departamento de Trabajo informara que los precios al consumidor aumentaron más de lo previsto en octubre.

La inflación subyacente se aceleró a un ritmo mensual del 0.3%, con lo que alcanzó el umbral que, según Waller, justificaría un incremento de mayor magnitud en las tasas de interés.

Por su parte, Lorie Logan, presidenta de la Reserva Federal de Dallas, también se pronunció este martes sobre la necesidad de continuar con los ajustes monetarios.

Logan sostuvo que considera necesarios al menos dos aumentos adicionales de un cuarto de punto porcentual, aunque evitó comprometerse con un incremento de mayor magnitud.

"Dada la situación actual, me sigue pareciendo evidente que el FOMC necesita implementar al menos dos aumentos de tasas más de 25 puntos básicos", afirmó Logan durante una conferencia en Houston.

La funcionaria se refirió al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), organismo encargado de establecer las tasas de interés y en el que tiene derecho a voto durante este año.

Crece la preocupación por el financiamiento de la inteligencia artificial

Durante su intervención, Bowman también manifestó preocupación por el rápido crecimiento de la deuda vinculada con el desarrollo de la inteligencia artificial.

La funcionaria señaló que se han registrado aumentos significativos en la emisión de bonos corporativos, el crédito privado y el financiamiento de proyectos relacionados con esta tecnología.

Según explicó, estas operaciones se encaminan a superar los US$800 mil millones durante el 2026, lo que refleja la magnitud de los recursos destinados al desarrollo de infraestructura y servicios de inteligencia artificial.

"Dadas sus sólidas calificaciones crediticias, las grandes empresas tecnológicas y los proveedores de servicios en la nube han asumido pasivos fuera de balance para permitir que empresas más pequeñas y con mayor riesgo los utilicen como garantía en la financiación basada en activos para la construcción de centros de datos y la compra de equipos de computación acelerada", afirmó.

Bowman también advirtió sobre las relaciones financieras que se están formando entre las principales compañías tecnológicas y las empresas más pequeñas que desarrollan o utilizan soluciones de inteligencia artificial.

"Estas conexiones entre empresas de IA también han ido acompañadas de inversiones de capital por parte de proveedores de servicios en la nube y diseñadores de chips en empresas más pequeñas que compran sus productos, creando la apariencia de una financiación circular", señaló.