ECONOMÍA
Feria laboral para mayores de 55 años ofrece 178 plazas en Guatemala
Feria laboral para mayores de 55 años ofrece 178 empleos en Guatemala este 18 de noviembre. Empresas buscan perfiles administrativos, operativos y de transporte.
Adultos mayores de 55 años pueden participar en la feria de empleo del Ministerio de Trabajo del día 18 de noviembre de 2025, un espacio que impulsa su reinserción laboral y valora su experiencia. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)
La apuesta por el talento sénior toma fuerza en Guatemala, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Siete empresas locales ofrecerán 178 plazas laborales durante la segunda edición de la Feria de Empleo para personas mayores de 55 años, un evento que reconoce la experiencia como un valor diferenciador en el mercado.
La actividad se llevará a cabo el 18 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas en las oficinas centrales del Mintrab ubicado en la zona 9 capitalina.
Las personas interesadas deben registrarse previamente en tuempleo.mintrabajo.gob.gt.
Puestos disponibles
Entre las vacantes laborales destacan:
- Asistente de servicios bancarios
- Asistente de gestiones crediticias
- Receptor pagador
- Asesor de bienestar financiero
- Analista II de administración de cartera
- Auxiliar de administración de cartera
- Velador
- Auxiliar de mantenimiento
- Piloto de tráiler
- Auxiliar de bodega
- Auxiliares de ruta
- Motorista repartidor comercial
- Mensajero cobrador
- Operario de taller
- Motorista comodín
- Verificador de inventarios
- Pilotos instaladores
- Operador de máquinas
- Soldadores
- Auxiliar de producción
Empresas participantes
Las compañías que están apostando por el talento y la trayectoria de este segmento son:
- Banco de los Trabajadores
- Cooperativa Guadalupana
- Forza
- Central de Fricciones y Clutches
- Cortinas de Guatemala
- Cefric
- Cortigua
Estas empresas buscan perfiles administrativos, operativos y de transporte, con apertura para contratar a personas con o sin experiencia, y escolaridad que va desde primaria hasta nivel diversificado.
¿Qué se necesita para aplicar a alguna plaza?
El Ministerio de Trabajo estima la participación de al menos 200 personas.
Para aplicar a cualquiera de las plazas, basta con presentar currículum y DPI. No se requiere documentación adicional.
Un espacio que valora la experiencia
Con el lema "Creemos en el valor de tu experiencia", explica los organizadores de la feria que busca abrir oportunidades reales para quienes han acumulado años de conocimiento y desean seguir activos en el mercado laboral, ofreciendo vacantes formales en empresas que reconocen el aporte de los adultos mayores.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo, surgió en 2024 y es un espacio dedicado exclusivamente a promover la inclusión laboral de los adultos mayores.