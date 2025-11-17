Feria laboral para mayores de 55 años ofrece 178 plazas en Guatemala

La apuesta por el talento sénior toma fuerza en Guatemala, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Siete empresas locales ofrecerán 178 plazas laborales durante la segunda edición de la Feria de Empleo para personas mayores de 55 años, un evento que reconoce la experiencia como un valor diferenciador en el mercado.

La actividad se llevará a cabo el 18 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas en las oficinas centrales del Mintrab ubicado en la zona 9 capitalina.

Las personas interesadas deben registrarse previamente en tuempleo.mintrabajo.gob.gt.

LECTURAS RELACIONADAS Salario mínimo 2026: cuándo se conocerá el monto oficial en Guatemala

Puestos disponibles

Entre las vacantes laborales destacan:

Asistente de servicios bancarios

Asistente de gestiones crediticias

Receptor pagador

Asesor de bienestar financiero

Analista II de administración de cartera

Auxiliar de administración de cartera

Velador

Auxiliar de mantenimiento

Piloto de tráiler

Auxiliar de bodega

Auxiliares de ruta

Motorista repartidor comercial

Mensajero cobrador

Operario de taller

Motorista comodín

Verificador de inventarios

Pilotos instaladores

Operador de máquinas

Soldadores

Auxiliar de producción

Empresas participantes

Las compañías que están apostando por el talento y la trayectoria de este segmento son:

LECTURAS RELACIONADAS Agexport presenta guía laboral para erradicar malas prácticas y estandarizar procesos en call centers

Banco de los Trabajadores

Cooperativa Guadalupana

Forza

Central de Fricciones y Clutches

Cortinas de Guatemala

Cefric

Cortigua

Estas empresas buscan perfiles administrativos, operativos y de transporte, con apertura para contratar a personas con o sin experiencia, y escolaridad que va desde primaria hasta nivel diversificado.

¿Qué se necesita para aplicar a alguna plaza?

El Ministerio de Trabajo estima la participación de al menos 200 personas.

Para aplicar a cualquiera de las plazas, basta con presentar currículum y DPI. No se requiere documentación adicional.

Un espacio que valora la experiencia

Con el lema "Creemos en el valor de tu experiencia", explica los organizadores de la feria que busca abrir oportunidades reales para quienes han acumulado años de conocimiento y desean seguir activos en el mercado laboral, ofreciendo vacantes formales en empresas que reconocen el aporte de los adultos mayores.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo, surgió en 2024 y es un espacio dedicado exclusivamente a promover la inclusión laboral de los adultos mayores.