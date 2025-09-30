Gerente del Año 2025: La AGG destaca aspectos como la innovación y liderazgo, entre los nominados de este año

Reconocimiento

Gerente del Año 2025: La AGG destaca aspectos como la innovación y liderazgo, entre los nominados de este año

La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) anunció a los nominados al galardón Gerente del Año del 2025, evento que llega a su décima novena edición.

Gerentes Nominados a Gerente del año 2025

El gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), Luis Castañeda (primero a la izquierda), acompaña a nueve de los 12 nominados para el Galardón del 2025. (Foto, Prensa Libre: AGG).

El reconocimiento celebra la excelencia y liderazgo empresarial en seis categorías, y se realizará el jueves 23 de octubre próximo.

Durante la ceremonia se destacará el aporte de líderes de distintas industrias al desarrollo del país, mediante proyectos innovadores que inspiran a nuevas generaciones, informó la AGG.

El galardón destaca la innovación, el desarrollo humano, la productividad y el emprendimiento empresarial y social de quienes se atreven a pensar y actuar de forma diferente.

Reconoce a líderes empresariales sobresalientes por su capacidad de gestión y su contribución al desarrollo económico y social del país.

Nominados por categoría

Innovación Comercial

  • María José Casafont Pastor, directora general, Flowing Rivers, S. A. (FRT)
  • Nicolás Cofiño, gerente comercial, Cervecería Artesanal El Zapote
  • Andrés Chiroy Guarcax, gerente general, Intercop, R. L.

Innovación Organizacional

  • Rudy Amílcar Lacayo Arriaza, gerente general, Aseguradora Guatemalteca, S. A.
  • Reyna Silvia Salguero, directora de Recursos Humanos, Magdalena, S. A.
  • Jennifer Jeannette Tzul Agustín, gerente de Talento Humano, Cooperativa Cosami, R. L.

Innovación Productiva

  • Ismael Ballestas, gerente general, Cementos Ultracem Guatemala
  • Juan Carlos Herrera San José, subgerente general, Cooperativa Guadalupana
  • Edgar José Tórtola, gerente de Operaciones, Genba

Start-ups

  • José Castillo, Castor’s Pizza
  • Walter Espina, gerente general, Bite RB Quince
  • Alexander Ruiz, gerente general, The Coldest Water

Trayectoria y Gerente del Año

Las otras dos categorías reconocen la trayectoria empresarial y al Gerente del Año del 2025. Los ganadores se anunciarán durante la ceremonia del 23 de octubre.

  • Trayectoria empresarial: distingue a líderes con más de 25 años de experiencia, cuya labor ha dejado una huella positiva en Guatemala.
  • Gerente del Año: la máxima distinción, que honra a quienes destacan por su liderazgo, visión integral y resultados excepcionales desde los más altos niveles de una organización

Modalidad de votación

Los ganadores de las primeras cuatro categorías serán elegidos por los socios de AGG a través del sitio web www.gerentedelaño.com. La votación estará habilitada hasta el 16 de octubre.

Mientras que los reconocimientos a Trayectoria empresarial y Gerente del Año serán definidos por la Junta Directiva de la AGG, según criterios previamente establecidos.

Ganadores anteriores

La AGG también dio a conocer algunos ganadores de ediciones anteriores:

Juan José Gutiérrez (Pollo Campero, 2005); Yolanda de Cofiño (McDonald’s, 2006); Diego Pulido (Corporación BI, 2007); Diana Canella (Canella, 2010); Jacobo Tefel Farrer (Fogel Centroamérica, 2011); Carmelo Torrebiarte (Grupo Cobán, 2013); Enrique Neutze Aycinena (Aseguradora General, 2014); Connie Beneitez de Paiz (2018); Juan Niemann (2020); Héroes de la pandemia (2021); Carlos Guzmán (2022); Roberto Way Menéndez (2023).

