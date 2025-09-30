Gerente del Año 2025: La AGG destaca aspectos como la innovación y liderazgo, entre los nominados de este año

El reconocimiento celebra la excelencia y liderazgo empresarial en seis categorías, y se realizará el jueves 23 de octubre próximo.

Durante la ceremonia se destacará el aporte de líderes de distintas industrias al desarrollo del país, mediante proyectos innovadores que inspiran a nuevas generaciones, informó la AGG.

El galardón destaca la innovación, el desarrollo humano, la productividad y el emprendimiento empresarial y social de quienes se atreven a pensar y actuar de forma diferente.

Reconoce a líderes empresariales sobresalientes por su capacidad de gestión y su contribución al desarrollo económico y social del país.

Nominados por categoría

Innovación Comercial

María José Casafont Pastor, directora general, Flowing Rivers, S. A. (FRT)

Nicolás Cofiño, gerente comercial, Cervecería Artesanal El Zapote

Andrés Chiroy Guarcax, gerente general, Intercop, R. L.

Innovación Organizacional

Rudy Amílcar Lacayo Arriaza, gerente general, Aseguradora Guatemalteca, S. A.

Reyna Silvia Salguero, directora de Recursos Humanos, Magdalena, S. A.

Jennifer Jeannette Tzul Agustín, gerente de Talento Humano, Cooperativa Cosami, R. L.

Innovación Productiva

Ismael Ballestas, gerente general, Cementos Ultracem Guatemala

Juan Carlos Herrera San José, subgerente general, Cooperativa Guadalupana

Edgar José Tórtola, gerente de Operaciones, Genba

Start-ups

José Castillo, Castor’s Pizza

Walter Espina, gerente general, Bite RB Quince

Alexander Ruiz, gerente general, The Coldest Water

Trayectoria y Gerente del Año

Las otras dos categorías reconocen la trayectoria empresarial y al Gerente del Año del 2025. Los ganadores se anunciarán durante la ceremonia del 23 de octubre.

Trayectoria empresarial : distingue a líderes con más de 25 años de experiencia, cuya labor ha dejado una huella positiva en Guatemala.

: distingue a líderes con más de 25 años de experiencia, cuya labor ha dejado una huella positiva en Guatemala. Gerente del Año: la máxima distinción, que honra a quienes destacan por su liderazgo, visión integral y resultados excepcionales desde los más altos niveles de una organización

Modalidad de votación

Los ganadores de las primeras cuatro categorías serán elegidos por los socios de AGG a través del sitio web www.gerentedelaño.com. La votación estará habilitada hasta el 16 de octubre.

Mientras que los reconocimientos a Trayectoria empresarial y Gerente del Año serán definidos por la Junta Directiva de la AGG, según criterios previamente establecidos.

Ganadores anteriores

La AGG también dio a conocer algunos ganadores de ediciones anteriores:

Juan José Gutiérrez (Pollo Campero, 2005); Yolanda de Cofiño (McDonald’s, 2006); Diego Pulido (Corporación BI, 2007); Diana Canella (Canella, 2010); Jacobo Tefel Farrer (Fogel Centroamérica, 2011); Carmelo Torrebiarte (Grupo Cobán, 2013); Enrique Neutze Aycinena (Aseguradora General, 2014); Connie Beneitez de Paiz (2018); Juan Niemann (2020); Héroes de la pandemia (2021); Carlos Guzmán (2022); Roberto Way Menéndez (2023).