Guatemala aparece en la lista de hoteles con Llave Michelin por segundo año: dónde están y cuáles son

Por segundo año consecutivo, Guatemala forma parte de la selección de hoteles con Llave Michelin, la distinción que la Guía Michelin otorga a establecimientos que destacan por la experiencia que ofrecen a sus huéspedes.

Para la edición 2026, la novedad para Guatemala es Bolontiku Hotel Boutique & Spa, ubicado en Flores, Petén, que recibió una Llave Michelin.

La selección mundial 2026 fue anunciada el 18 de septiembre. En esta edición, los inspectores de la Guía Michelin incorporaron 470 nuevos hoteles en 79 destinos. La selección global llegó a 2 mil 832 hoteles con Llaves Michelin.

¿Qué significa tener una Llave Michelin?

La Llave Michelin es la distinción de la Guía Michelin para hoteles y es el equivalente, dentro del sector hotelero, a la Estrella Michelin para los restaurantes.

De acuerdo con el sitio web oficial, los inspectores realizan visitas anónimas e independientes y toman en cuenta aspectos como la arquitectura y el diseño interior, la calidad y consistencia del servicio, la personalidad del establecimiento, la relación entre la experiencia y el precio y la conexión del hotel con su entorno.

También se detalla que la distinción tiene tres niveles, y son:

Una Llave Michelin: una estancia muy especial.

Reconoce hoteles que sobresalen por su personalidad y ofrecen una experiencia que va más allá de lo esperado dentro de su categoría.

Dos Llaves Michelin: una estancia excepcional.

Corresponde a hoteles considerados únicos, con carácter y encanto, donde el cuidado de la experiencia del huésped tiene un papel destacado.

Tres Llaves Michelin: una estancia extraordinaria.

Es el nivel más alto de la distinción y reconoce establecimientos que ofrecen una experiencia excepcional en aspectos como confort, servicio, estilo y elegancia.

En la selección mundial de 2026 existen 155 hoteles con tres llaves, 657 con dos y 2 mil 020 con una llave.

Estos son los cinco hoteles de Guatemala con Llave Michelin

Guatemala entró en la lista de la Llave Michelin en el año 2025, con cuatro establecimientos galardonados y en el 2026 se incluyó otro hotel. Los hoteles se distribuyen en tres departamentos.

En esta última edición, la Guía Michelin incorporó a Bolontiku Hotel Boutique & Spa, en Flores, Petén. Este establecimiento se suma a La Lancha, también ubicado en Petén, que ya contaba con una Llave Michelin.

En Sololá se encuentra Casa Palopó, en San Antonio Palopó, mientras que en el departamento de Guatemala, específicamente en Antigua Guatemala, están Villa Bokeh, que conserva dos Llaves Michelin y Posada del Ángel, que cuenta con una.

Estos son los detalles de los hoteles, según la información publicada por la Guía Michelin en su sitio web, consultado el 22 de septiembre de 2026.

1. Villa Bokeh — Dos Llaves Michelin

Villa Bokeh es el hotel guatemalteco con la distinción más alta de la selección 2025.

El establecimiento se encuentra en una finca rodeada de jardines y combina elementos de una hacienda tradicional con diseño contemporáneo, arte y espacios destinados al descanso.

Ubicación: Antigua Guatemala, departamento de Guatemala.

Antigua Guatemala, departamento de Guatemala. Habitaciones: 15

15 Distinción: Dos Llaves Michelin

Dos Llaves Michelin Puntuación de huéspedes: Sin puntuación

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2. La Lancha — Una Llave Michelin

La Lancha se encuentra en el entorno de Tikal y el lago Petén Itzá, en medio de la selva. El hotel combina el alojamiento con el contacto con la naturaleza y la cercanía de uno de los principales sitios arqueológicos de Guatemala.

La propiedad está vinculada con el cineasta Francis Ford Coppola, quien es su propietario. La Guía Michelin destaca además sus espacios, restaurante, bar, piscina y áreas exteriores.

Ubicación: Petén.

Petén. Habitaciones: 10 habitaciones y casitas.

10 habitaciones y casitas. Distinción: Una Llave Michelin

Una Llave Michelin Puntuación de huéspedes: 19.3 de 20

3. Casa Palopó — Una Llave Michelin

Casa Palopó se encuentra a orillas del lago de Atitlán y funciona como un hotel boutique que combina el entorno natural con elementos de arte y diseño guatemalteco.

La propiedad fue originalmente una casa privada y se convirtió en hotel boutique en 2000. La Guía Michelin destaca sus habitaciones decoradas con arte guatemalteco contemporáneo e indígena, además de una villa, piscina infinita climatizada, jacuzzi y espacios con vistas al lago.

Ubicación: San Antonio Palopó, Sololá

San Antonio Palopó, Sololá Habitaciones: 15

15 Distinción: Una Llave Michelin.

Una Llave Michelin. Puntuación de huéspedes: Sin puntuación

4. Posada del Ángel — Una Llave Michelin

La Posada del Ángel es un establecimiento de siete habitaciones ubicado en Antigua Guatemala. Su propuesta mantiene una estética tradicional y busca integrarse con el carácter histórico de la ciudad.

La Guía Michelin destaca su ambiente íntimo, los espacios interiores y exteriores y elementos como su patio con piscina y terraza en la azotea.

Ubicación: Antigua Guatemala, departamento de Guatemala.

Antigua Guatemala, departamento de Guatemala. Habitaciones: 7

7 Distinción: Una Llave Michelin

Una Llave Michelin Puntuación de huéspedes: 19.8 de 20

5. Bolontiku Hotel Boutique & Spa — Una Llave Michelin

La incorporación de Bolontiku Hotel Boutique & Spa es la novedad de Guatemala en la selección 2026.

El hotel está ubicado en Punta de Piedra Nitum, Flores, a orillas del lago Petén Itzá, y cuenta con 16 habitaciones. Sus habitaciones y suites tienen un estilo contemporáneo y algunas incluyen terrazas privadas y jacuzzis con vistas al lago, la selva o los jardines.

También dispone de restaurante y piscina al aire libre. Entre las experiencias que ofrece están natación en el lago, kayak, paddle surf, clases de cocina y costura, tratamientos de spa junto al lago y un temazcal privado, amenidades que la Guía Michelin identifica como una tradición maya.

A diferencia de otros hoteles de la selección, Bolontiku todavía no tiene una puntuación de huéspedes publicada, debido a que la Guía Michelin indica que aún no cuenta con suficientes estancias verificadas para calcularla.

Ubicación: Flores, Petén.

Flores, Petén. Habitaciones: 16

16 Distinción: Una Llave Michelin

Una Llave Michelin Puntuación de huéspedes: Aún no tiene puntuación.

Good Hotel Antigua sin llave pero en la lista Michelin

Good Hotel Antigua también forma parte de la selección de hoteles de la Guía Michelin en Guatemala. Sin embargo, no recibió una Llave Michelin.

El hotel está ubicado en el centro histórico de Antigua Guatemala y ofrece una propuesta enfocada en el diseño, la comodidad y una experiencia vinculada con el entorno de la ciudad colonial.

Ubicación: Antigua Guatemala, departamento de Guatemala.

Antigua Guatemala, departamento de Guatemala. Habitaciones: 20

20 Distinción: Selección de hoteles de la Guía Michelin, sin Llave Michelin.

Selección de hoteles de la Guía Michelin, sin Llave Michelin. Puntuación de huéspedes: 19.4 de 20

¿Cuántos hoteles con Llave Michelin hay en Centroamérica?

Guatemala forma parte de una selección centroamericana que incluye hoteles en seis países.

Para 2026, la Guía Michelin registra 23 hoteles con llave en Costa Rica, cinco en Belice, cinco en Guatemala, cuatro en Panamá, dos en Honduras y uno en Nicaragua.

Costa Rica tiene el único hotel en América con Tres Llaves Michelin para la edición 2026: Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, que ascendió de dos a tres llaves.

Una distinción que crece a nivel mundial

La selección de hoteles de la Guía Michelin incluye más de 9 mil 400 establecimientos en el mundo. De ellos, 2 mil 832 tienen actualmente una, dos o tres llaves.

La guía explica que sus inspectores visitan los hoteles de manera anónima e independiente y que la selección incluye desde grandes hoteles y edificios históricos hasta establecimientos boutique, refugios alejados y nuevas propuestas de alojamiento.

La Llave Michelin fue introducida en 2024 y desde entonces se ha extendido a varios destinos hasta convertirse en una distinción internacional para hoteles.