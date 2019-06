Guatemaltecos podrán ir al supermercado y comprar sin bajarse del carro

El servicio ya funciona en supermercados de Estados Unidos, pero este es el primer servicio Pick up que funciona en Centro América. (Foto Prensa Libre: Claudia Martínez)

Pick up es el nombre del servicio que Paiz está implementando en algunas de sus tiendas ubicadas en la ciudad capital.

El objetivo de este innovador concepto es ahorrarles tiempo a sus clientes sin ningún costo adicional.

“Precisamente buscando atender todas las necesidades de nuestras clientas, pues vemos que el tiempo, el tráfico, las agendas súper cargadas necesitaban una respuesta o un servicio adecuado a estas necesidades y precisamente pues Pick up viene a llenar eso que nuestros clientes están buscando como un valor agregado de nuestros supermercados” dijo Mayarí Prado, coordinadora de Asuntos Corporativos de Paiz.

El servicio es práctico y fácil de usar, solo se debe llamar al 22437070 o escribir un correo a paizadomic@walmart.com, por estos medios se realiza el pedido con una hora de anticipación.

Luego, un colaborador tomará el pedido y usted debe indicar de qué forma hará el pago. Después, le confirman el pedido y se le dará un número de orden.

Al llegar a la tienda, se debe estacionar en uno de los dos parqueos identificados con el servicio Pick up, y por un número de WhatsApp debe notificar su llegada.

“Lo ideal del Pick up o lo maravilloso es que el cliente entra al parqueo, se estaciona en un área identificada precisamente con todo el logotipo de Pick up, se estaciona y 5 minutos después va a recibir su pedido en el baúl de su vehículo, entonces no debe bajarse, ahorra muchísimo tiempo y es un servicio que no tiene ni un solo costo” agregó Prado.

Guatemala es el primero en Centro América en tener el servicio

El servicio ya funciona en supermercados de Estados Unidos, pero este es el primer servicio Pick up que funciona en Centro América .

Pick up funcionará en 10 tiendas Paiz. La primera tienda que tuvo el servicio fue Paiz Naranjo, seguido de Paiz Americas, Paiz Santa Amelia y Paiz Asunción.

A partir del 30 de junio estará habilitado en Paiz Liberación, Paiz Megacentro y Paiz Carretera Plaza San Sebastián.

Para el 15 de julio se habilitará en Paiz Pradera, Paiz Altos de San Cristóbal y Paiz San Lucas.

