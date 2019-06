Ademir, el guatemalteco que busca vencer su discapacidad con un empleo

Ademir Hernández busca una plaza en Walmart para ayudar económicamente a su familia. (Foto Prensa Libre: Claudia Martínez)

Con un pantalón negro y una camisa y corbata roja, Ademir Hernández llegó a Walmart Roosevelt con la esperanza de obtener un empleo.

Acompañado de su mamá, Ademir de 26 años padece de déficit de atención e hiperactividad, espero en la cola su turno, hasta que fue llamado en una de las mesas, se sentó e inició su entrevista de trabajo.

“Yo le dije a mi mamá que lo que me motivó a venir a esta Feria de empleo es que el único que está apoyándonos y que es la cabeza de la casa es mi hermano, el segundo, y me preocupa porque solo él no puede aportar para todos los gastos” dijo Ademir.

Su papá murió hace un año y Ademir vive ahora con su mamá y sus dos hermanos. Uno de ellos es el único que trabaja y este joven quiere obtener una de las plazas que ofrece Walmart para poder ayudar económicamente a su familia.

“El gasto de luz, el gasto de agua, el gasto de gas propano, el de la comida a la semana” agregó Hernández entre sus preocupaciones.

Desde que tomó la decisión de participar en la feria de empleo para personas con discapacidad, este joven guatemalteco se preparó para tener una entrevista exitosa.

“Traía mi CV y, sobre todo, mi seguridad en mí mismo. Hace un par de días fui a una plática sobre cómo estar en una entrevista, cómo estar con esa seguridad y, sobre todo, contestar con seguridad las preguntas” mencionó Hernández.

Ademir no tiene un puesto o un área específica en donde quiera trabajar, solo quiere una oportunidad para demostrar lo que es capaz de hacer y en donde pueda desarrollar sus habilidades.

Walmart ofrece 110 plazas de trabajo en Guatemala

Como Ademir, más de 500 personas con discapacidad llegaron desde las 7 de la mañana para tener uno de los primeros lugares en la fila de la primera feria de empleo para personas con discapacidad que realiza Walmart en el país.

Personas con discapacidad auditiva y visual sobresalían en la cola, pero también había personas con discapacidad física, discapacidad cognitiva y síndrome de Down.

En esta feria, la corporación ofreció plazas de trabajo en diferentes áreas de las tiendas Paiz, Walmart, Maxi Despensa y Despensa Familiar.

“Contamos, a través de todas las ferias, con diferentes aliados que nos están apoyando a que este proceso de reclutamiento sea totalmente inclusivo y adecuado para que la persona pueda realizar el proceso de una manera amigable, pero sobre todo que pueda desarrollarse muy bien en la entrevista” dijo Mayarí Prado, Coordinadora de Asuntos Corporativos para Walmart Guatemala.

Para esta actividad se esperaba la asistencia de entre 700 y mil personas con discapacidad.

“Muchísimas personas se han acercado, lo cual nos da una muestra de que realmente estamos respondiendo a una necesidad de país de generar empleo para personas con talento diverso como lo llamamos internamente” agregó Prado.

Prado dijo también que Walmart se ha preparado a través de una ruta y un mapa de un mapa de acción a todas sus tiendas y a sus colaboradores para que las personas con discapacidad sean recibidas de una forma correcta y para que se puedan adecuar a ellos. Lo que buscan es contribuir a lograr tener una sociedad más inclusiva.

Actualmente Walmart en Guatemala tiene 70 personas con discapacidad trabajando en oficinas centrales, centros de distribución, plantas y en las tiendas.

En total Walmart realizará 10 ferias de empleo para personas con discapacidad.

2 de julio – Plaza Magdalena Cobán

10 de julio – Maxi Despensa Chiquimula

11 de julio – C.C. Metro Plaza Jutiapa

12 de julio – C.C. Plaza Barberena

17 de julio – Walmart Xela

18 de julio – C.C. Pradera Huehuetenango

24 de julio – C.C. Pradera Escuintla

30 de julio – C.C. Pradera Puerto Barrios

31 de julio – C.C. Metro Plaza Mundo Maya

