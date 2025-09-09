Inicia fase técnica del proyecto para ampliar el muelle comercial de la EPQ

Después de que Guatemala y Estados Unidos, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Usace), realizaron el pago de US$63.7 millones para la suscripción de la carta de modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, una misión de especialistas visitará el país del 22 al 26 de septiembre para dar continuidad al proyecto. La intención es agilizar los procesos.

Se trata de la primera misión conformada por expertos del Usace en diversas especialidades, que llega a Guatemala en el marco del contrato suscrito.

“Es un equipo de aproximadamente 10 personas; hasta el momento se ha concebido que provienen de distintas áreas de especialidad. La idea es recolectar la información final o dejar establecidas las iniciativas relacionadas con los datos que deben recabarse sobre el desarrollo del puerto”, explicó el vicealmirante José Antonio Lemus Guzmán, presidente de la EPQ.

Entre las tareas técnicas que se desarrollarán figuran el estudio del régimen de olas, el análisis hidrográfico —referido a las masas de agua, el fondo oceánico, costas y corrientes—, el área meteorológica, las mareas y los movimientos de carga en el puerto.

Durante la visita también se elaborará un programa de trabajo para no interrumpir el movimiento de mercancías y las operaciones actuales, una vez se inicie la edificación de los nuevos muelles comerciales 5, 6, 7 y 8.

“Son especialistas que vienen a revisar los insumos necesarios, recolectar más información y completar los datos requeridos para formalizar el diseño estructural y las necesidades que debemos atender”, apuntó el directivo.

Buscan acelerar obras en Puerto Quetzal

Sobre el establecimiento de un cronograma, el directivo aseguró que se busca acelerar el proceso, ya que los trabajos de construcción arrancarían en noviembre del 2027. Es decir, se pretende que las actuales autoridades de gobierno realicen la habilitación.

Aclaró que esto dependerá del flujo de información requerido por la misión, ya sea aquella que esté disponible o que deba generarse o proporcionarse para avanzar en la estructura del diseño final.

Al respecto, indicó que el diseño no solo abarca la arquitectura marítima, sino que también implicará movimientos internos. Por ejemplo, explicó que un área de bodega de mantenimiento deberá reubicarse para permitir la ampliación de los muelles.

Misión evaluará muelles y “puerto afuera”

El presidente de la EPQ consideró que la información técnica que surja de esta misión también será determinante, ya que, además del análisis para la construcción de los muelles 5, 6, 7 y 8, se llevarán a cabo estudios adicionales para un nuevo proyecto denominado “puerto afuera”.

Ese análisis se realizará sobre aguas profundas, es decir, información oceanográfica clave para avanzar en la factibilidad de una nueva terminal en la dársena oeste.

En resumen, la misión evaluará y diseñará los nuevos muelles comerciales, y también dará inicio al análisis de factibilidad para un puerto exterior en el sector oeste.