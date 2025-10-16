Inteligencia artificial en el sector inmobiliario de Guatemala: costos de avalúos podrían reducirse hasta 95%

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser un concepto futurista para convertirse en una herramienta tangible dentro del sector inmobiliario guatemalteco.

La tecnología está transformando la forma en que se compran, venden y administran las propiedades, desde los avalúos de casas hasta la elaboración de contratos digitales.

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala (ADIG) organizó el evento Real Estate Tech 2025, donde expertos nacionales e internacionales abordaron cómo la innovación y la inteligencia artificial están redefiniendo la industria de bienes raíces en el país.

Marcos Penados, vocal de la junta directiva de ADIG, comentó que la IA está aportando soluciones más accesibles y sostenibles, elevando los estándares técnicos y éticos del mercado.

“El sector inmobiliario ha sido históricamente rezagado en adopción tecnológica, pero en Guatemala ya se observa un impulso creciente” Marcos Penados, vocal de la junta directiva de ADIG

Durante el evento, se destacó que en Guatemala se entregan alrededor de 10 mil viviendas por año, una cifra insuficiente frente a la demanda habitacional nacional, según informes relacionados con el tema. En contraste, una empresa mexicana que incorporó IA en sus procesos aumentó su producción de 5 mil a 17 mil viviendas anuales, demostrando el impacto positivo de la automatización en el desarrollo inmobiliario.

Avalúos de casas automatizados: precisión en minutos y a menor costo

Uno de los mayores impactos de la IA en el sector inmobiliario es la automatización de avalúos de propiedades. Antes, este proceso podía tardar semanas y requería la visita de un valuador certificado. En la actualidad, existen plataformas que permiten obtener un avalúo en cuestión de minutos, solo llenando un formulario en línea.

Según un monitoreo realizado por Prensa Libre, el costo promedio de un avalúo tradicional de una casa en Guatemala oscila entre Q1 mil 500 y Q3 mil En cambio, un avalúo automatizado con IA tiene un valor desde Q80, haciéndolo accesible para pequeños propietarios, compradores primerizos o administradores de múltiples propiedades.

La herramienta, que ya ha evaluado más de 200 mil propiedades en México, fue recientemente implementada en Guatemala y ha mostrado resultados prometedores.

Sin embargo, actualmente, solo los valuadores registrados en DICABI pueden emitir avalúos con validez legal. Penados adelanta que la ADIG trabaja en propuestas para actualizar la normativa y reconocer legalmente los avalúos digitales.

Contratos elaborados con inteligencia artificial

Otro avance clave es la elaboración de contratos inmobiliarios con IA, un proceso que puede reducir el tiempo de redacción hasta en 90%. Al introducir los parámetros específicos, el sistema genera contratos personalizados en segundos.

Actualmente, existen empresas que ofrecen este servicio mediante suscripciones, permitiendo a los clientes acceder a un número determinado de contratos digitales según el plan contratado.

En Guatemala, esta herramienta está empezando a ganar terreno, especialmente entre inmobiliarias y corredores independientes que buscan optimizar recursos.

No obstante, los especialistas subrayan que, aunque la IA puede redactar documentos con alto nivel de precisión, la revisión final debe realizarse con un abogado especializado en bienes raíces para garantizar su validez jurídica.

El poder de los datos en el nuevo modelo inmobiliario

Para Rubén Frattini, cofundador de PropTech Latam, los datos son el eje del nuevo paradigma inmobiliario. “No se pueden tomar decisiones sin datos”, enfatiza.

En un entorno donde los compradores tienen acceso inmediato a información desde sus teléfonos, la IA se convierte en el puente entre el enorme flujo de información y una toma de decisiones más eficiente y personalizada.

Además de organizar y validar los anuncios inmobiliarios (que suelen estar duplicados o desactualizados), la inteligencia artificial predice comportamientos, perfila usuarios y anticipa necesidades.

Frattini cita el ejemplo de Zillow en Estados Unidos, una plataforma que integra información sobre escuelas, supermercados y tráfico, ofreciendo una visión integral para los compradores.

“Las herramientas ya existen; lo que falta es que los actores del sector inmobiliario en Guatemala decidan a usarlas” Rubén Frattini

Nuevas generaciones, nuevos hábitos de vivienda

El movimiento PropTech (Property Technology) también está redefiniendo el comportamiento del consumidor.

Frattini explicó que las nuevas generaciones de adultos ya no buscan una vivienda “para toda la vida”, sino experiencias más flexibles que les permitan moverse según sus proyectos personales o laborales.

En este contexto, las plataformas digitales permiten buscar, comparar y adquirir vivienda de forma más rápida y transparente. Centroamérica, México y Guatemala ya están implementando estas soluciones, que incluyen desde recorridos virtuales hasta análisis de datos en tiempo real.

Un futuro más ágil, accesible y competitivo

Expertos coincidieron en que el futuro del sector no depende únicamente de la tecnología, sino también de la formación y apertura al cambio.

La IA puede facilitar los procesos, pero el verdadero desafío está en preparar a los agentes, promotores y compradores para integrarla en sus operaciones diarias.

Guatemala empieza a dar pasos firmes hacia un mercado inmobiliario más moderno, transparente y competitivo. El reto ahora es adaptar las leyes y fomentar la adopción masiva de estas herramientas para que dejen de ser una excepción y se conviertan en una práctica común en el país.