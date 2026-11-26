Que un proyecto piloto de inteligencia artificial (IA) funcione no significa necesariamente que sea rentable ni que esté listo para implementarse en toda la empresa. El verdadero desafío consiste en transformar las capacidades tecnológicas en resultados que generen valor para el negocio.

Sin embargo, ¿cómo identificar las oportunidades de inversión, qué indicadores utilizar y cuándo ampliar la implementación? Estos se abordaron durante el evento IA-Ready Business 2026, organizado por la Universidad Galileo, este 26 de noviembre.

Marco Tulio Gómez, presidente de la Gremial de Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y Claudia Camacho, investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, expusieron metodologías para avanzar de iniciativas aisladas hacia una transformación empresarial respaldada por resultados.

A estas recomendaciones se sumaron las experiencias de los máximos ejecutivos de Nestlé Guatemala, BAC Guatemala y Grupo Prensa Libre, quienes abordaron los desafíos del liderazgo y la gestión del talento humano.

¿En qué parte de mi negocio conviene enfocar la inteligencia artificial?

Antes de seleccionar una tecnología, las empresas deben identificar qué problema necesitan resolver y qué beneficio esperan obtener.

Según Marco Tulio Gómez, presidente de la Gremial de Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG): "no todos los problemas empresariales requieren inteligencia artificial. En algunos casos, una automatización convencional o un reporte puede ser suficiente" explica.

“Tenemos que analizar el problema y después decidir la técnica” Marco Tulio Gómez, presidente de la Gremial de Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

Para identificar oportunidades de inversión, Gómez recomienda evaluar cuatro áreas de impacto:

Incremento de los ingresos y márgenes de rentabilidad.

Reducción de costos operativos.

Aumento de la productividad y las capacidades empresariales.

Mitigación de riesgos y mejora del servicio al cliente.

A partir de estos objetivos, la empresa debe establecer una línea base e indicadores que permitan cuantificar el retorno de la inversión (ROI).

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Los errores que pueden hacer fracasar una inversión en inteligencia artificial

Además de elegir la tecnología antes de identificar el problema, otro error frecuente es automatizar procesos que ya son ineficientes.

Por ejemplo, una empresa puede digitalizar la recepción de facturas, pero mantener las tareas manuales de revisión y registro en sus sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).

Lo mismo puede ocurrir al implementar un agente de IA si se le pide replicar el flujo de trabajo de una persona, siguiendo los mismos pasos y procedimientos. Gómez explica que, en lugar de reproducir la operación humana, conviene replantear el proceso desde su origen, identificar qué actividades pueden eliminarse y rediseñar el flujo de trabajo para aprovechar las capacidades del agente de IA y alcanzar el mismo objetivo de una manera más eficiente.

“Si nosotros hacemos una colección de agentes para que hagan las mismas tareas en el mismo orden que nosotros, entonces probablemente nos va a salir caro. Buena parte del secreto es rediseñar el proceso” Marco Tulio Gómez, presidente de la Gremial de Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

Gómez también comparte una experiencia con su equipo de programadores que evidencia cómo la incorporación de IA generativa y el consecuente ahorro de tiempo no necesariamente se traducen en mayor producción ni en el desarrollo de nuevas competencias.

Por lo tanto, no basta con medir la eficiencia operativa: también es necesario determinar cómo se aprovechan los recursos liberados y cuál es su impacto en el negocio.

Tres pasos para pasar de los proyectos piloto a la transformación empresarial

Para reducir los riesgos de inversión, Gómez propone una metodología basada en tres etapas:

1. Identificar el valor antes de invertir. Definir el problema, cuantificar el beneficio esperado y establecer indicadores de desempeño.

2. Rediseñar los procesos. Eliminar actividades innecesarias, optimizar los flujos de trabajo y seleccionar la tecnología adecuada.

3. Escalar con base en resultados. Validar la solución mediante un piloto controlado y ampliar su implementación conforme se demuestren su rentabilidad y escalabilidad.

“No vamos a escalar por entusiasmo”, enfatiza Gómez.

De esta manera, los resultados del primer proyecto pueden respaldar nuevas solicitudes de presupuesto y facilitar la adopción de IA en otras áreas de la organización.

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Qué implementar y qué medir durante los primeros 90 días

Una vez definido el proyecto, los primeros 90 días representan una oportunidad para experimentar, validar resultados y reducir la incertidumbre.

Claudia Camacho, investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, explica que un solo indicador clave de desempeño (KPI, por su siglas en inglés) es insuficiente para determinar el éxito de una implementación.

En cambio, propone una arquitectura de medición basada en cuatro dimensiones:

Alineación organizacional: vincular las mejoras operativas con los objetivos comerciales y estratégicos.

vincular las mejoras operativas con los objetivos comerciales y estratégicos. Desempeño: medir los resultados y las capacidades necesarias para sostenerlos.

medir los resultados y las capacidades necesarias para sostenerlos. Orientación temporal: combinar indicadores históricos y predictivos.

combinar indicadores históricos y predictivos. Generación de valor: determinar el impacto de la inversión en los resultados del negocio.

Así, reducir el tiempo de elaboración de una cotización es una mejora operativa, pero su verdadero valor depende de si contribuye a incrementar la conversión de ventas, mejorar la atención al cliente o elevar la rentabilidad.

Claudia Camacho, investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey, explica los pasos para implementar la inteligencia artificial (IA) en un negocio. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

¿Cómo saber si un proyecto de inteligencia artificial está listo para escalar?

Para ilustrar este proceso, Camacho presenta un caso hipotético de implementación de IA en un departamento de ventas que, después de 90 días, registra los siguientes resultados:

Indicador Resultado Tiempo de elaboración de cotizaciones De 30 a 18 minutos Conversión de ventas Del 15% al 19% Competencias de los vendedores 82% (meta: 80%) Satisfacción del cliente 92% (meta: 90%) La tabla muestra los resultados de un caso hipotético presentado por Claudia Camacho sobre la implementación de inteligencia artificial en un departamento de ventas durante 90 días. (Elaboración propia)

Aunque los indicadores son favorables, todavía falta determinar los costos totales de implementación, qué proporción de la mejora es atribuible a la IA y si los beneficios pueden mantenerse a mayor escala.

Con esta evidencia, los directivos pueden decidir si amplían la implementación, rediseñan el piloto o suspenden la inversión.

“Podemos decidir: adelante, vamos a escalar (…) La otra, bueno, vamos a rediseñar y ampliar el piloto (…) Y también (…) podemos decidir suspenderlo” Claudia Camacho, investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey

No obstante, Camacho advierte que la búsqueda de productividad no debe comprometer el bienestar laboral, la satisfacción del cliente, la privacidad ni la ciberseguridad.

Cómo liderar una empresa en la era de la inteligencia artificial: las lecciones de Nestlé, BAC y Grupo Prensa Libre

Durante el panel New Leadership in an AI-Driven World, los ejecutivos de las tres compañías comparten sus experiencias en la adopción de inteligencia artificial y los desafíos que esta plantea para el liderazgo empresarial.

De izquierda a derecha, Rocael Hernández, Christian Blank, Patricio Astolfi y Eric Campos conversan sobre liderazgo y gestión del talento en el IA Summit de Universidad Galileo. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

¿En qué parte del negocio conviene enfocar la IA?

Eric Campos, presidente ejecutivo de BAC Guatemala, destaca el potencial de los datos para rediseñar productos y resolver problemas complejos. Por ejemplo, los colaboradores de las agencias bancarias ya utilizan herramientas de IA para resolver consultas en tiempo real.

“¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Para qué es buena su organización? ¿Dónde tengo que reforzar? ¿Qué es una de las metas que puedo alcanzar ahora con esta herramienta que potencia a mi gente?”. Eric Campos, presidente ejecutivo de BAC Guatemala

Por su parte, Patricio Astolfi, director general de Nestlé Guatemala, considera que las mayores oportunidades de eficiencia pueden encontrarse al analizar toda la cadena de abastecimiento, desde la finca hasta la mesa del consumidor.

Christian Blank, director ejecutivo de Grupo Prensa Libre, ejemplifica la evolución de esta tecnología al comparar el año que requiere el desarrollo de un modelo predictivo para identificar posibles bajas de suscriptores, cerca de la pandemia, con las horas o minutos que puede tomar actualmente.

La transformación no debe quedar en manos del departamento de tecnología

Astolfi sostiene que los líderes empresariales y loscomités de dirección deben conducir la transformación, mientras que las áreas tecnológicas deben facilitar los recursos.

“Básicamente son los líderes de organización. No solo los que operan, sino también los comités de dirección. (…) IT tiene que ser un poco el generador, el facilitador de los recursos, pero no de la dirección” Patricio Astolfi, director general de Nestlé Guatemala

Blank añade que la IA despierta el interés de los colaboradores por desarrollar proyectos. En Grupo Prensa Libre, por ejemplo, ya se utiliza para apoyar la generación de contenidos para radio y la corrección editorial.

Sin embargo, el desafío consiste en integrar estas iniciativas en los procesos empresariales y establecer mecanismos de gobernanza, sin olvidar que definir objetivos, comunicar la estrategia y coordinar equipos siguen siendo responsabilidades de los líderes.

La ética y el autoaprendizaje son claves en la contratación

Para Blank, contratar profesionales cuyos valores coincidan con los de la organización facilita la adopción responsable de la IA. Si una persona posee principios éticos, estos también se reflejan en la forma en que utiliza la tecnología.

“Yo trato de promover mucho la contratación por coincidencia de valores, y el primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de valores es la parte ética. (…) A ese no lo voy a tener que convencer de usar la IA de una forma ética, sino que ya piensa de esa manera” Christian Blank, director ejecutivo de Grupo Prensa Libre

A ello se suma el autoaprendizaje, mientras que Astolfi destaca la autenticidad y la capacidad de adaptación. Campos, entretanto, resalta la importancia de transmitir a los colaboradores el propósito y la estrategia empresarial.

Ante la facilidad para generar contenidos con IA y la creciente sobreabundancia de información, Blank considera que la confianza se revaloriza.

Esta ventaja competitiva trasciende los medios de comunicación y se extiende al respaldo que ofrecen las instituciones financieras y a la trazabilidad de los productos de consumo.