La brasileña O Boticário lidera el sector minorista global de belleza

La empresa O Boticário se consolidó en el 2025 como el mayor minorista de belleza del mundo, con cerca de cuatro mil tiendas en Brasil y presencia en otros 16 países.

El crecimiento se apoya en su modelo de franquicias, la adaptación a los mercados locales y una sólida red productiva y logística. (Foto Prensa Libre: EFE)

La empresa brasileña O Boticário alcanzó en el 2025 el liderazgo global en el sector minorista de belleza, con casi 4,000 tiendas físicas en Brasil y otros 16 países, según un estudio internacional de Euromonitor, informó la compañía este martes.

Este logro es resultado de una estrategia de expansión basada en el otorgamiento de franquicias, la eficiencia logística, la lectura cultural y la construcción de relevancia local, remarcó O Boticário en un comunicado.

Artur Grynbaum, vicepresidente del Consejo de Grupo Boticário, destacó en el texto: “El informe de Euromonitor confirma nuestra capacidad de traducir vínculos emocionales en resultados de negocio de dimensión global”.

En ese contexto, O Boticário, fundada en 1977, apuesta por ampliar su portafolio de perfumería, maquillaje y cuidados personales mediante la creación de productos exclusivos para distintos mercados y colaboraciones con personalidades y artistas locales.

“Al mismo tiempo que buscamos mantener la esencia de la marca que conquistó a los brasileños, también nos dedicamos a ser una love brand (marca amada) en cada mercado donde operamos, respetando las especificidades culturales y creando vínculos emocionales duraderos con nuestros consumidores”, sostuvo Grynbaum.

La empresa también destacó la implementación de diversos formatos de negocios que reflejan la capacidad de la marca para adaptar su operación a las particularidades de cada localidad.

Responsable de la mayor red de franquicias de belleza y bienestar del gigante suramericano, O Boticário cuenta con tiendas físicas en 1,655 ciudades brasileñas.

En Portugal tiene 61 tiendas propias y en el 2025 registró 1 millón de ventas en ese país. En Colombia suma casi 50 tiendas, por las que pasaron más de 1.7 millones de clientes el año pasado.

Vista de una tienda de O Boticário, la marca brasileña que lidera el sector minorista global de belleza. (Foto Prensa Libre: EFE).

En otros países de Latinoamérica y África, como Bolivia, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Angola, Mozambique, Guyana y Surinam, actúa por medio de tiendas aliadas y quioscos, con el fin de mantener la marca cercana al consumidor.

“Si hoy somos la número uno en tiendas de belleza en todo el mundo, es porque supimos trabajar la excelencia en la ejecución de la atención al consumidor en nuestras tiendas”, añadió Grynbaum.

Por último, la compañía resaltó que su capilaridad global está respaldada por una estructura productiva y logística robusta, integrada por tres fábricas y ocho centros de distribución, ubicados en cinco estados brasileños y en Portugal.

También opera unidades administrativas en las ciudades brasileñas de Curitiba y São Paulo, y oficinas en Estados Unidos, Hong Kong, Colombia y Portugal.

