La carta de un alto mando de Trump que dio un giro a la inspección en el puerto Santo Tomás

El módulo para el sistema de inspección no intrusiva a los contenedores para la importación y exportación en la Empornac empezará a funcionar en septiembre, y no operó en nueve meses. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross envió una carta al presidente Alejandro Giammattei el pasado viernes 31 de julio, exponiendo su preocupación por la no operación del módulo de rayos x en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) en Izabal. Esto provocó que dicha portuaria reaccionara y aprobara este martes 4 de agosto el funcionamiento del nuevo sistema.

El tiempo que estuvo en suspenso la operación se puso en riesgo la posible descertificación de la Empornac por la Guardia Costera de los EE. UU.

“Se instruyó a la Gerencia General convocar a la Comisión de Recepción y Liquidación para que documente el inicio de operaciones de los servicios de inspección no intrusiva de contenedores, furgones y carga por medio de un sistema de rayos x”, informó el departamento de Relaciones Públicas de la portuaria.

Trascendió que para septiembre la puesta en operación, y se informó que se dará el anuncio oficial a las navieras locales e internacionales usuarias del recinto sobre el servicio.

La inspección de los rayos x quedó habilitada en enero pasado y está a cargo de la entidad S2 Global Screening Solutions, S.A, que ganó la licitación, sin embargo, no fue recibida por las nuevas autoridades de la Empornac que designó Giammattei, y el expediente entró a un proceso administrativo de revisión del contrato, y la aplicación de una multa, que suspendió las operaciones del módulo. En nueve meses no se implementó la revisión de los rayos gama por este proceso administrativo.

El secretario Ross es una figura política con influencia en el sector público y privado de los EE. UU., y fue el enviado de la Casa Blanca para asistir en la toma de posesión de Giammattei en enero pasado.

La carta la recibieron el pasado viernes 31 de julio el mandatario y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Instancia diplomática

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), señaló que la implementación de los rayos gama es parte de los compromisos que Guatemala tiene con los EE.UU., así como con otros socios comerciales.

Explicó que el secretario Ross expresó su preocupación y decepción por el atraso del funcionamiento del sistema de rayos X en la Empornac por la empresa S2 Global Screening Solutions, entidad que cuenta el respaldo la Casa Blanca en la misiva.

“Se da esta comunicación diplomática y poco tiempo después, entendemos que se aprobó la operación de los rayos x en la portuaria Santo Tomás; creemos que es algo positivo, pero lamentando que se perdieron nueve meses. Se tuvo que dar una intervención de esta naturaleza para el inicio de una operación que es beneficiosa para el país”, puntualizó Carrasco.

La implementación del sistema rayos X permitirá conocer el contenido de las mercancías que se trasladan en tiempo real para la importación y exportación y forma parte del sistema de certificación de la portuaria.

Con la tecnología, en una sede de la capital se conocerá el contenido de los contenedores y, si se detecta alguna anomalía en el contenido como drogas, armas, dinero y otros, la unidad será separada e inspeccionada, sin intervención del personal del recinto.

La licitación la ganó la empresa de EE. UU., que invirtió más de US$10 millones -Q77 millones-, y que fue inaugurada cinco días antes de que asumiera Giammattei, quien designó a Francis Pineda como presidente de la junta directiva de la portuaria.

Certificación

El presidente de AmCham afirmó que había riesgo que la Empornac fuera desertificada en cuanto a la seguridad y a los procesos aduaneros entre el comercio de Guatemala con EE. UU., si se mantenía esta suspensión.

“Los rayos X ya son un requisito para todo puerto moderno para operar con estándares internacionales y que las mercancías puedan transportarse declaradas y confirmadas en su contenido a los EE. UU., que es el principal socio comercial”, aseguró.

Carrasco añadió que no contar con el sistema no intrusivo le restaba competitividad al sistema portuario en cuanto a seguridad de la importaciones y exportaciones hacia Estados Unidos.

“La Empornac no será desertificada, pero naturalmente si esta situación persiste creemos que podría darse una desertificación si no se establecían estos controles de seguridad no intrusivos. Si el secretario de Comercio estaba expresando esta preocupación, ya estaba bajo la lupa este puerto en temas de seguridad”, remarcó el presidente de AmCham.

Cumplimiento de convenios

Mariano Diaz, viceministro de Comunicaciones encargado del área de Puertos y Aeropuertos, aseguró que Guatemala mantiene el cumplimiento de los compromisos internacionales para que no desertifique y se mantenga como un origen de carga segura hacia otras terminales marítimas.

“Todos los funcionarios de puertos y aeropuertos estamos conscientes de los convenios internacionales y las labores están dirigidas a cumplir esos compromisos y evitar la desertificación que se pueda dar a países no seguros; estamos en procesos del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)”, manifestó el viceministro.

Diaz recordó que el cumplimiento de estos acuerdos internacionales es un mandato de la administración de Gobierno, que no se debe bajar la guardia de seguridad en los puertos.

Movimiento de carga

La Empornac es el segundo puerto más importante del sistema portuario nacional.

En el primer semestre, las estadísticas muestran que existe un incremento en el movimiento de carga marítima del 4% comparado con el mismo periodo al año pasado.

El puerto ha transportado 3 millones 876 mil toneladas en el 2020, con respecto a los 3 millones 726 mil, según las estadísticas de la Comisión Portuaria Nacional.

El sistema portuario ha movilizado 13 millones 983 mil toneladas -importación y exportación-, y según Díaz las cifras son sostenibles en cuanto a los volúmenes a pesar de la crisis global por los efectos de la pandemia.