La criptomoneda más popular: el ether supera al bitcoin en operaciones

Desde su nacimiento en 2008, el bitcoin no ha hecho más que reproducirse en su blockchain, lo que dio inicio al movimiento de las criptomonedas y fortaleció la confianza mundial en éstas a medida que su número de transacciones fue creciendo, pero ahora, el ether, nacido en 2014, parece amenazar su trono de la divisa digital más popular.

¿Por qué? El ether (ETC) superó la semana pasada, por primera vez, al bitcoin (BTC) en el número total de transacciones.

El punto es que la criptomoneda del programador Vitalik Buterin registró más direcciones activas diarias, lo que refleja la cantidad de participantes activos en la transferencia del token.

Esto incluye tanto al remitente como al receptor, pero es preciso saber que el creciente número de direcciones ether activas es una señal de cómo el token está creciendo en popularidad.

En este sentido, Santiment, una empresa de análisis de cifrado, tuiteó que el ether hizo historia al superar al bitcoin por primera vez en direcciones activas diarias.

🥳 On a day that saw history be made with #Ethereum surpassing #Bitcoin in daily active addresses for the first time, #altcoins came to play. $KSM, $COMP, and $ZIL were among many projects to make an imprint on the markets, while $BTC ranged around $34.5k. https://t.co/cwjGvrLLeX pic.twitter.com/3AFQ0MHbcT

— Santiment (@santimentfeed) June 29, 2021