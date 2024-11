Las causas por las que 84 empresas han cerrado dentro del decreto 29-89 y de la Ley de Zonas Francas

El abandono de las instalaciones físicas, el incumplimiento del reporte al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el de coeficiente de transformación y la declaración jurada de saldos de insumos importados son algunas de las causas por las que 84 empresas beneficiadas con la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, decreto 29-89, así como de la Ley de Zonas Francas, decreto 65-89, han sido canceladas, informó la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (Disercomi), adscrita al Ministerio de Economía.

Las cancelaciones han sido de carácter administrativo por parte del Mineco, con la revocatoria, al determinarse los incumplimientos que norma la ley, se explicó.

Los usuarios han gozado de las exenciones fiscales y otras condiciones que el régimen establece, y las estadísticas presentadas dan cuenta de que la mayoría corresponde al sector de vestuario, textil, accesorios y servicios, actividad agropecuaria, manufacturas diversas y se está incorporando el sector de comunicaciones, software y BPO.

Procesos

Sergio López Ovando, director de la Disercomi, declaró que las cancelaciones en el decreto 29-89 se deben a dos clasificaciones: la primera se refiere a incumplimiento de obligaciones y la segunda a solicitudes voluntarias de las empresas que ya no desean ser calificadas por razones propias y requieren al Mineco la cancelación de beneficiario.

Entre esos incumplimientos se incluye que las empresas detienen las operaciones, inclusive dejan de operar, y desaparecen en términos físicos, y ya no se les ubica en los recintos en donde fueron calificados inicialmente.

“Resulta que cuando se hace la verificación, ya no hay empresa, sino bodegas de almacenamiento de cualquier otra índole que no tienen ninguna relación con la compañía calificada” Sergio López Ovando, director de la Disercomi

Lo ideal, explicó el funcionario, es que una empresa liquide operaciones y lo reporte al Mineco y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). “Resulta que cuando se hace la verificación, ya no hay empresa, sino bodegas de almacenamiento de cualquier otra índole que no tienen ninguna relación con la compañía calificada”, expresó.

Se aclaró que la mayoría de los incumplimientos y cancelaciones vienen de empresas de vestuario, agropecuarias y manufacturas diversas.

Más controles

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), explicó que las cancelaciones que reporta la Disercomi se deben a qu algunas empresas se retiran del país, otras cierran las plantas y no pueden seguir operando la producción, también cancelaciones que derivan de resoluciones del Mineco por el incumplimiento del reglamento.

Algunas empresas no presentan las planillas al IGSS. Cuando se detecta que no registran los coeficientes de producción o documentos obligatorios, se les da un aviso, y si no responden, se cancela la compañía.

La ley indica que los usuarios 29-89 deben estar al día, y el reglamento solo permite una llamada de atención. También hay otros usuarios beneficiados del régimen, pero que han tenido problemas con el administrador tributario, y citó como ejemplo hacer declaraciones de un producto, pero que es otro.

“El Mineco se ha puesto más estricto y, por otro lado, estar en el 29-89 y no usarlo tiene sus implicaciones. Unos que exportaban ya no lo hacen y otros han cerrado operaciones”, recalcó Ceballos.

El directivo de Vestex aseguró que hay cierta lógica que la industria de textil sea la más alta que registre las cancelaciones, porque son los usuarios que más emplean el 29-89 y es donde hay mayor movimiento, puntualizó.

Nuevas calificaciones

López Ovando también brindó una perspectiva sobre la tendencia para el 2025 y los análisis que han elaborado sobre nuevas calificaciones.

El funcionario afirmó que uno de los referentes es el cierre del sector de vestuario y textil, que en el 2023 experimentó una caída del -18 %; ahora, las expectativas son positivas, con un cierre de crecimiento de exportaciones entre 4.5 % y 6 % en el 2024.

Este indicador puede atraer nuevas calificaciones de usuarios en los regímenes para el próximo año, y la proyección solo para este sector sugiere números importantes, además de otras actividades productivas.

Recientemente, en Guatemala se inauguró una planta Nextil Elastic Fabrics, que comenzó a fabricar elásticos premium y tiene planes de expansión.

El reporte de la Disercomi indica que hay 943 empresas calificadas en el régimen 29-89 por el Mineco; las de vestuario, textil, accesorios y servicios representan el 40.4 % del total, seguido de actividades agropecuarias, 16.5 %; manufacturas diversas 10.6 %; comunicaciones, sofware y BPO 8 %; alimentos y bebidas 7.7 %, según el reporte actualizado.