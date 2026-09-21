Licencias de construcción: Ventanilla Ágil venció en agosto y renovación de convenio está pendiente

El convenio que daba continuidad a la Ventanilla Ágil para la Construcción (VAC) venció el 12 de agosto y aún no ha sido renovado, confirmó a Prensa Libre José Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Construcción. Aunque funcionarios del Mineco han confirmado en declaraciones públicas que trabajan en un nuevo instrumento, el sector privado asegura que todavía no conoce cuándo podría concretarse ni si todas las instituciones volverán a integrarlo.

Ardón también indicó que aún no tienen noticias de cuándo podría estar y si se sumarían todas las instituciones nuevamente

El sector privado destaca avances en la herramienta cuando estaba vigente. Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, aseguró que la VAC ha permitido reducir, en promedio, 54% los tiempos necesarios "en todas las instituciones" para completar trámites relacionados con licencias y permisos. “Los números son muy claros" afirma.

Esta herramienta, además, ha permitido concentrar en un solo expediente digital distintos procesos que anteriormente debían tramitarse por separado ante varias instituciones. “El valor de tener que ingresar un solo expediente en digital versus 10 diferentes impresos en papel no necesita justificarse”, señaló Estrada.

El presidente de la cámara agregó que la digitalización también ha contribuido, a criterio del sector privado, a mejorar la transparencia y "despersonalizar los procesos, reduciendo las probabilidades a cero de malos manejos”.

La disminución en los tiempos de tramitación también genera un impacto económico para los desarrolladores, pues permite reducir costos financieros y dar mayor certeza a los proyectos. “Además del lado privado todos saben que ‘aunque la plataforma tiene un costo de funcionamiento, cortar 54% o más —el objetivo es mejor continua y seguir reduciendo tiempos—, es un ahorro económico inmenso, sumado a la certeza que significa. Lo que permite mejor acceso a créditos, tasas y fondos para el desarrollo inmobiliario’”, afirmó.

La VAC ha funcionado como un punto de coordinación entre distintas instituciones públicas vinculadas con permisos, licencias y autorizaciones para proyectos de construcción. Entre las entidades que la conforman están:

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Ministerio de Economía (Mineco)

Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap)

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

Registro General de la Propiedad

Instituto Nacional de Bosques (Inab)

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)

Renovación del convenio

En abril pasado, autoridades indicaron a través de Prensa Libre que se realizaban gestiones para definir la continuidad de la herramienta y que se preparaba un informe sobre su impacto económico. En la actualidad continúan las conversaciones para renovar el convenio.

Para el sector privado el tema cobra mayor relevancia debido a que la VAC no depende únicamente de una institución. En ella participan ministerios y entidades con competencias distintas, por lo que la continuidad del mecanismo requiere que estas mantengan procedimientos coordinados para que el desarrollador pueda gestionar un expediente desde una misma plataforma.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Economía (Mineco) sobre el estado del proceso, sin embargo no fue posible obtener información al cierre de esta nota.

Consultado el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, indicó indicó que los tiempos de 500 a 700 días citados previamente no corresponden solo a trámites del MARN, sino que surgieron de estimaciones que incluían procesos de distintas instituciones vinculadas con la construcción. En el caso de la cartera, los registros evidencian la reducción de los tiempos promedio de resolución entre el 2022 y el 2026:

Expedientes categoría A: el promedio pasó de 177 días en el 2022 a 91 días en el 2026 Expedientes categoría B: el promedio pasó de 86 días en el 2022 a 40 días en el 2026 Expedientes categoría C: el promedio pasó de 27.5 días en el 2022 a 12 días en el 2026

El MARN también informó que entre el 2024 y el 2026 ingresaron 299 expedientes por medio de la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC), mientras que otros 484 fueron tramitados a través del Sistema Ágil de Gestión Ambiental (SAGA). En el 2026, hasta el corte reportado, se contabilizaban 112 expedientes por la VAC y 197 por SAGA.



