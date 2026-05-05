Ministra de Economía confirma que renovación de ventanilla ágil para licencias está en revisión



El 12 de agosto próximo vence el acuerdo gubernativo que dio vida a la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAG) en el 2021. El Mineco confirmó este martes que se encuentra revisando la gestión para renovarla.

Esta plataforma fue impulsada durante la pandemia como parte de una estrategia de reactivación económica e integró a nueve instituciones, con el objetivo de digitalizar y coordinar los procedimientos previos a la obtención de licencias municipales de construcción.

"Estamos revisando todavía, porque no es solamente un tema de Mineco. Hay que aclarar también ahí que el servicio para obtener una licencia de construcción termina en una municipalidad que es autónoma. El encadenamiento de previos para poder efectivamente poner la solicitud de licencia de construcción involucra a un montón de instituciones en donde, como Mineco no estamos incluidos de emitir nada. Nosotros lo que hacemos es coordinar que todo el mundo haga en el tiempo sus procesos" indicó a periodistas la ministra de Economía Gabriela García.

Las declaraciones de García fueron durante una citación de Byron Tejeda, de la bancada Cabal, que citó a autoridades por un centro de educación especial que se construye en Baja Verapaz.

El Acuerdo Gubernativo 105-2021 creó la “Comisión Interinstitucional para contribuir en la reactivación económica del sector construcción”, cuya función era promover la coordinación entre entidades y agilizar los procesos relacionados con licencias.

En declaraciones a Prensa Libre días atrás, el viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, José Rodrigo Rodas señaló que anteriormente las gestiones podían extenderse hasta 500 o 700 días, mientras que actualmente los plazos se sitúan entre 42 y 94 días, según la categoría del proyecto.

El objetivo del convenio es contribuir con el uso y coordinación de la ventanilla ágil de la construcción como un medio alterno y voluntario para los usuarios, con el fin de agilizar y digitalizar los documentos previos a la obtención de la licencia de construcción”, indicó Rodas en esa oportunidad.

Las instituciones que conforman la VAG son: