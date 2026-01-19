Licores de Guatemala adquiere ginebra Puerto de Indias por más de US$100 millones y se expandirá a Europa

El Grupo Licores de Guatemala asumirá el control de Puerto de Indias —marca de ginebra española—, luego de haber alcanzado un acuerdo con H.I.G. Capital. Esta operación marca el inicio del programa de expansión internacional de la compañía que produce el ron Botrán, entre otros productos.

La operación supera los US$100 millones. Estos son los planes que dio a conocer Douglas Franco, CEO corporativo de Grupo Licores de Guatemala, a Prensa Libre.

El Grupo Licores de Guatemala, al igual que otras compañías guatemaltecas del sector de alimentos y bebidas que en los últimos dos años han realizado adquisiciones y han salido, por expandirse internacionalmente.

¿Cómo nace esta adquisición?

Hay un mandato claro de la junta directiva de acelerar los planes de crecimiento de la compañía. Tenemos productos de clase mundial, pero estamos concentrados en Guatemala y Centroamérica, aunque hay un mercado internacional demandante.

Entonces, dentro del plan estratégico, la diversificación es un pilar muy relevante. Específicamente, España es un mercado top cinco a nivel mundial en consumo de ron, sobre todo por encima —o más de— US$10 la botella. Además, es un mercado con un gusto, un paladar parecido al latino.

¿Eso fue fundamental en la decisión…?

España se convierte en un país muy estratégico para nosotros, ya que en la actualidad llegamos con una estructura de costos muy elevada, que se explica por el flete, ya que se produce en Guatemala y luego se hacen los despachos. Esa es una operación costosa.

La expansión internacional requiere un foco comercial, o sea, que exista una fuerza para poder intervenir en el mercado. Los distribuidores comerciales internacionales manejan muchas marcas y no tienen suficiente foco en nuestros productos.

Entonces, la adquisición responde a eso: tener una plataforma propia para el plan de expansión internacional, llevar al mercado europeo y global los mejores líquidos —licores— que se hacen en Guatemala.

¿En qué consiste la transacción?

La compañía adquirida por Licores de Guatemala es Puerto de Indias, que es la marca de la empresa, y se adquirió el cien por ciento de las acciones. La transacción se está llevando a cabo.

Estamos comprando a un fondo de inversión que había adquirido el activo en 2019; se está en proceso de desinversión. Este activo responde a la medida con la necesidad estratégica.

En los activos, ¿qué se incluye?

Hay una planta altamente automatizada, con una escala de costos de producción muy competitiva. Pero, además de eso, se tiene un equipo comercial sumamente experto, con alta presencia e impacto en España. Puerto de Indias, como marca, es líder en su segmento: tiene el 50% del mercado de ginebras saborizadas en España.

Es una marca realmente con mucha penetración en el mercado y mucha fuerza en España. La idea es que, de ahora en adelante, donde hay un Puerto de Indias —que es prácticamente en todo el mercado— también puedan encontrarse productos del portafolio de Licores de Guatemala.

¿Cuál es el lineamiento una vez tomen posesión?

Es una nave industrial con bastante capacidad y muy automatizada; todavía estamos dando los últimos detalles. Definitivamente, el ron lo vamos a seguir produciendo en Guatemala. Toda la fabricación de líquido se llevará a cabo acá, y lo que podría cambiar es el embotellado. El costo de transportar las botellas para Europa y España es muy alto.

La planta está en un parque industrial con niveles de costos de materia prima muy competitivos: costos de vidrio, energía barata, entre otros. Entonces, claramente, nos va a facilitar la reducción y optimización de costos del producto puesto en España, que se va a mejorar de una manera muy significativa.

Nuestro ron tiene una denominación de origen, que es de Guatemala, y obviamente la denominación de origen es muy estricta. Parte de la premisa es que el ron se produce con caña de azúcar cosechada acá, que solamente se puede utilizar miel virgen para el proceso de fermentación, y que se debe añejar en altura.

Esas son condiciones que son estrictas de la denominación de origen del ron de Guatemala, y por supuesto que esas condiciones se van a mantener al 100%. Lo que nos permite la denominación de origen es embotellar en destino, que eso es probablemente lo que estaríamos haciendo. Con el resto de los productos del portafolio, no tenemos a un plan específico todavía de lanzar.

Entonces, ¿se utilizará la plataforma para “atacar” el mercado europeo?

Efectivamente. El objetivo es aprovechar la plataforma, tanto productiva como comercial, para introducir ron de Guatemala en los puntos de venta, en los canales de distribución y al consumidor que actualmente tiene Puerto de Indias, y potencialmente seguir desarrollando productos con nuestra gran capacidad de innovación, de seguir desarrollándolos para el mercado europeo.

Pero ya teniendo una plataforma local en Europa, nos permite llegar de una manera mucho más ágil, más competitiva y con una fuerza comercial que hoy día no tenemos.

De igual manera, también funcionará en ambas direcciones comerciales. Puerto de Indias es una marca exitosa en Europa, sobre todo en España, y obviamente vamos a estar trayendo la marca al mercado.

En términos generales, ¿cómo busca posicionarse en Europa?

Hoy en día ya tenemos presencia en el mercado europeo y se valora mucho el producto. En Francia, por ejemplo, cuando al consumidor se le habla de ron Botrán, todos —absolutamente todos— lo conocen y les gusta mucho el perfil de líquido del producto de Guatemala.

El problema es, precisamente, lo costoso que es poder llegar allá.

De manera más concisa, se trata de poder llevar un portafolio más amplio que atienda a los segmentos de mayor consumo, que en el caso del mercado europeo está entre los 15 y los 30 euros, y no solamente las opciones super premium, que son las que actualmente se consiguen en Europa.

¿Cómo se analiza a los competidores?

En calidad de líquido, pienso que nosotros no tenemos competencia. Muy sinceramente, nuestro líquido está en una clase en sí mismo; el proceso de producción que tenemos es único y utilizamos miel virgen en la mayoría de los mercados.

Lo segundo es que existen algunas marcas actualmente que no las vemos nosotros —desde el punto de vista del líquido— como un competidor directo, porque son perfiles de líquidos muy diferentes, con niveles de calidad distinta, pero que sí gozan de cierta aceptación en el mercado en la actualidad.

¿Cuándo toman posesión del activo en España?

Tomamos el control de la compañía el 30 de enero de 2026 y tenemos un equipo gestionando la empresa. Hay un equipo muy competente en lo comercial, mercadeo y ventas, que conoce el mercado español mejor que nadie.

Tenemos muy clara la expansión de portafolio dentro del ecosistema de los rones añejos y vamos a evaluar en el futuro la posibilidad de otros productos. Esa evaluación la haremos en conjunto con el equipo local.

La transacción ya está firmada en el contrato, y el acuerdo se estará cerrando con el desembolso.

¿A cuánto equivale la transacción?

Supera los US$100 millones. Nosotros tenemos una solvencia financiera muy robusta como grupo empresarial y hemos concertado un crédito con el Grupo Bancolombia, que nos está ayudando a fondear la transacción. Es capital 100% de la empresa. No hay ningún otro accionista participando en la transacción.