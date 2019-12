Los 10 consejos para ganar dinero si no tienes empleo

Conseguir empleo puede resultar difícil pero existen métodos para ganar dinero. (Foto Prensa Libre: Forbes)

Entre los miedos más latentes de los adultos jóvenes en la actualidad se encuentra el perder su trabajo. A pesar de que todos hemos enfrentado dificultades económicas a lo largo de distintas etapas de la vista, nadie está preparado para el desempleo, más aún si se da de la noche a la mañana.

Al no tener empleo no tan sólo se pone en riesgo el pago de la vivienda, también sufrimos el no poder pagar las colegiaturas, las deudas de tarjetas de crédito e incluso la compra de artículos totalmente indispensables.

El hecho de conseguir un nuevo empleo puede ser un proceso tardado, por lo tanto, necesitas algunos planes de emergencia para obtener el dinero que necesitas para cubrir tus gastos más importantes.

Aquí se presentan 10 consejos para ganar dinero si estás desempleado.

1. Limpiar casas

El trabajo doméstico es quizá uno de los oficios más infravalorados en el mercado laboral, sin embargo, es muy solicitado y en ocasiones puede ser una manera rápida de generarse ingresos.

Ahora existen plataformas en línea que buscan personas que realicen trabajo del hogar: limpieza, plomería, electricidad, etc.

Esta alternativa ofrece trabajos cerca de casa y en horarios flexibles.

2. Transportar gente

Si tienes auto propio y buscas generar ingresos, distintas plataformas de transporte privado como Uber puede ser una opción.

Este servicio funciona a través de una aplicación móvil a través de la cual las personas que necesitan transporte solicitan el servicio y pagan en línea. También puedes trabajar si no tienes auto propio.

3. Vender tus cosas

Teléfonos, consolas de videojuegos, joyas, ropa, artículos de lujo, muebles, colecciones de cómics, antigüedades e incluso tu auto.

Esta es una opción sin duda dolorosa, sin embargo, no querrás atrasarte una mensualidad de tu tarjeta o con una pago de la renta.

Puedes hacerlo entre familiares y amigos o poner un anuncio en internet a través de ventas en línea.

4. Ir a una casa de empeño

Si estás decidido en no deshacerte de tus cosas y de querer recuperarlas el empeño podría ser una solución que te hará escapar del problema de manera rápida.

5. Cuidar a personas mayores o enfermas

Existe una alta demanda de servicios de cuidado a domicilio actualmente, si tienes experiencia personal o profesional cuidando, enfermos o ancianos, puedes ofrecer tus servicios a familiares o amigos que tengan una situación de este tipo. Incluso existen agencias que te ponen en contacto con las personas que lo necesitan.

6. Trabajar de freelance

Existen formas de ganar dinero por tu trabajo de manera independiente, laborando para varias empresas de manera simultánea y generalmente desde casa. Si eres diseñador, periodista, programador o desarrollador web puedes encontrar oportunidades en la red a través de plataformas.

Fotógrafo, músico, diseñador; la lista sigue y sigue, si tienes el ánimo de trabajar lo podrás lograr.

7. Dar clases particulares

Puedes obtener ingresos extra compartiendo tus conocimientos con otros. Ofrece cursos de regularización, clases de idiomas o incluso de baile. Piensa en una habilidad o en algo que sepas hacer muy bien y que otros estarían dispuestos a pagar por aprender.

8. Rentar un cuarto

Si tienes casa o departamento propio con alguna habitación disponible puedes rentarlo por un tiempo. Esta opción es frecuentada por jóvenes universitarios y es una excelente forma de ganar dinero.

9. Pedir un préstamo

A nadie le gusta estar endeudado, pero algunas veces un familiar o un amigo puede brindarte su ayuda de forma monetaria.

Es importante devolver el dinero tan pronto como sea posible, no obstante, si piensas adquirir una deuda con un banco es importante que leas todo el contrato y las condiciones que marca, hasta las letras chiquitas.

10. Devuelve tus últimas compras

Ya se acerca la época de fiestas, si desafortunadamente tienes la necesidad de conseguir dinero en estas fechas puedes consultar las políticas de devolución de los productos que recientemente adquiriste.

Puedes conseguir la devolución de tu dinero, obtener efectivo o al menos ya no tener deudas si el pago fue con crédito.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

