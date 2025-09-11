MEM modifica requisitos para la PET-3 por inconformidades de inversores interesados en licitación

La adenda 4, aprobada mediante la resolución MEM-RESOL-867-2025 y divulgada este miércoles 10 de septiembre en el diario oficial, establece dos cambios. Uno amplía hasta el 24 de septiembre el plazo para que los interesados en el proceso que ya adquirieron las bases de licitación presenten adendas o solicitudes de modificación, cuya fecha inicial vencía este 10 de septiembre.

El segundo cambio elimina el requisito de presentar un finiquito a los transportistas con obras en ejecución que incluyan instalaciones de 230 kilovatios mediante contratos con el Ministerio. Esta modificación afecta los numerales relacionados con la experiencia técnica, capacidad económica y especificaciones de verificación. Ahora se pide una certificación emitida por el Administrador del Mercado Mayorista en donde liste las instalaciones de transmisión en niveles de 230kV o mayores que opera en el Sistema Nacional Interconectado.

Según el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, estos cambios responden a planteamientos de integrantes de la gremial de transportistas de electricidad.

Señalan condiciones adversas

David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), consideró positiva la modificación, ya que el finiquito solo puede emitirse al finalizar una obra al 100%, lo que excluía a quienes aún tenían proyectos en desarrollo.

Sin embargo, señaló que existen otros factores que desalientan la participación de inversionistas, como los plazos muy ajustados para la entrega de obras, condiciones contractuales desfavorables para el inversionista y poca flexibilidad contractual. Además, indicó que el proceso brinda escaso apoyo para la obtención de licencias, en un sector complejo como el transporte de electricidad, que requiere mecanismos adecuados para alcanzar los objetivos.

Cabrera afirmó que las bases imponen restricciones severas, como un plazo máximo de ejecución de cinco años y contratos cerrados sin posibilidad de modificar obras. Aunque refirió que la segunda adenda contempla ciertos mecanismos para cambiar trazos de líneas, estas modificaciones no serán tratadas como un canon adicional, sino que se compensarán con el peaje ordinario.

Añadió que el contrato propuesto no contempla mecanismos para gestionar la incertidumbre inherente a los proyectos de red eléctrica en el país, lo cual genera desincentivos para invertir. También criticó que las garantías exigidas son más elevadas, lo que incrementa los costos.

Otro punto planteado por la AGTE es que se permita presentar ofertas por obra individual, mientras que las bases exigen que las propuestas se hagan por bloques que incluyen varias obras. Según Cabrera, los inversionistas han presentado más de 30 solicitudes de enmienda, de las cuales solo entre el 15% y el 18% han sido resueltas favorablemente.

