Migrantes guatemaltecos en Estados Unidos envían más dinero a casa por miedo a deportaciones de Trump

El efecto Trump en el envío de remesas familiares hacia Guatemala comienza a manifestarse ya que en enero se registró U$1 mil 817.6 millones, lo que representa un crecimiento del 23.8% con relación al mismo mes del 2024 cuando se cómputo US$1 mil 468 millones.

Es decir, se recibió un aumento de US$349.6 millones solo en enero, cuando por efecto estacional cada enero siempre el volumen de ingreso es bajo. En diciembre 2024, se reportó un ingreso e US$1 mil 940.8 millones y supone una contracción de -6.5%, pero en esta ocasión mantiene una tendencia “inusual” en la brecha.

Pero a decir de analistas consultados por Prensa Libre, que el incremento registrado fuera del 23.8% ya es el reflejo de las políticas del presidente Donald Trump en el tema migratorio, pero sobre todo del pánico generado luego de las redadas en ciudades como Chicago, Nueva York y Nueva Jersey que hacen suponer que los migrantes guatemaltecos están enviando sus ahorros.

Por otro lado, la variable marca una sustancial tendencia hacia el alza en la economía, esto luego de horas después de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio a Guatemala para abordar el tema del retorno masivo y la inserción laboral para los migrantes, así como las condiciones productivas en el país en proyectos de gran envergadura para evitar la migración.

El registro más alto

“Este monto es el más alto registrado para un mes de enero en la historia de las remesas familiares”, declaró Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) al dar a conocer las cifras oficiales.

A la pregunta ¿si el indicador refleja el efecto Trump? respondió que, aunque es prematuro llegar a una conclusión, ya que se trata del primer mes del año en el cómputo de remesas familiares, consideramos probable que, como anticiparon algunos departamentos técnicos de la banca central, que “nuestros compatriotas en los Estados Unidos de América estén incrementando el envío de remesas ante el temor de ser deportados, en el contexto de la administración Trump”.

Agregó que, a corto plazo, esto podría generar un aumento mayor al previsto en el flujo de remesas; sin embargo, reiteró que aún es muy pronto para afirmar que este efecto ya se está reflejando en enero.

¿Cuál es la lectura?

Herbert Hernández, director del Banco de los Trabajadores (Bantrab) declaró que las nuevas autoridades de EE. UU., trajo consigo muchos cambios en el manejo de la política exterior sobre todo en el tema migratorio.

Aclaró que, en el caso del guatemalteco, que se encuentra en un estatus migratorio no legal, persiste una incertidumbre y temor constante de ser deportado. Por lo tanto, el incremento del 24% observado en enero, “podría deberse a que las personas estén tomando la decisión de realizar envíos mayores a lo acostumbrado. Esto para poder resguardar su dinero en Guatemala, en caso de forma inesperada, sean deportados”.

Por otro lado, el guatemalteco que lleva entre 15 y 20 años viviendo en Estados Unidos, puede estar tomando la decisión de forma voluntaria de regresar a su país, como consecuencia de este cambio radical en la política migratoria.

Y otro de los factores a los que se podría estar atribuyendo el crecimiento es que, al no tener certeza de cuánto tiempo más el migrante permanecerá en Estados Unidos, deciden adelantar el envío de sus ahorros de forma masiva para poder cumplir con metas personales como la construcción de una casa, la compra de un carro, entre otros, que tenían a mediano y largo plazo.

El consultor financiero, Irving de la Cruz, aseguró que el indicador es normal ya que en los últimos años ha sido la tendencia en relación con las remesas que han venido en aumento y este año no sería la excepción, pero si hay que estar vigilando lo que va a pasar a partir del mes de enero, el cual entro en vigor las nuevas disposiciones de los EE. UU.

Inusual alza

Al hacer un desglose sobre el comportamiento en enero de cada año en la última década, se logra determinar el aumento exponencial reportado ahora en 2025.

Por ejemplo, en enero del 2024, el incremento fue de 5.4%, pero en 2023 fue de 17.4%; 2022, 30.2%; 2021, 8.7% y para 2020, 8.7%, influenciado por la crisis sanitaria.

González Ricci, reiteró que, por ahora, el escenario base sigue siendo un crecimiento del 6% para 2025 en el flujo de remesas familiares, lo que equivaldría a aproximadamente US$22 mil 800 millones (unos Q175 mil 560 millones).

No obstante, insistió que esta proyección podría ajustarse conforme observemos un incremento sostenido en los envíos de remesas por la razón antes mencionada.

Efecto pánico

El analista en temas migratorios, Pedro Pablo Solares, apuntó que para determinar si ya hay efecto Trump, se debería esperar por lo menos un trimestre y conocer su tendencia, pero reconoce que enero hay un crecimiento “muy alto como el observado”.

El especialista afirma que a pesar de ello hay una tendencia de la variable que a su juicio ha sido “larga y sostenida” y todavía no se puede hacer una especulación “muy alarmante” todavía porque aún no hay más datos del comportamiento a futuro, ya que se está ponderando si hay o no un efecto Trump.

Recordó que el presidente Trump fue electo el 5 de noviembre del 2024, y para los meses de noviembre y diciembre no se observó una cifra que indicara sobre el efecto “miedo”. Pero a partir de la semana de la toma de elección del gobernante, los migrantes en EE. UU., viven una situación de “pánico”.

“Esa preocupación a los migrantes debió haber entrado desde noviembre 2024; pero fue a partir de enero cuando se manifestó ¿En qué parte de las amenazas no se había entendido que eso iba a suceder?”, declaró Solares.

En todo caso, aclaró que, si la tendencia se mantiene durante los primeros tres meses, se confirmaría el “pánico” que se ha observado de los migrantes manifestado en el envío de las transferencias.

¿Inactividad laboral?

Solares mantiene una tesis, que las remesas pudieron haberse “estancado” o haber “disminuido” en enero, porque la situación del temor de los migrantes está generando no salir a las actividades de trabajo o no acudir a las tiendas, escuelas públicas o iglesias por el riesgo de ser detenido por las “redadas” y es un buen argumento para decir que la variable no hubiera crecido.

“La inactividad se pudo haber traducido en un estancamiento sobre las remesas; si no hay trabajo no hay dinero, si no hay dinero no se envía a Guatemala”, sostuvo el consultor migratorio.

El presidente de la banca central afirmó que un paro de actividades genera una interrupción en la economía de cualquier país. “Si ocurriera, la actividad económica se vería afectada, especialmente en los sectores donde la migración latina desempeña un papel clave en los Estados Unidos de América”, advirtió.

Las señales

Sobre cuáles serían las señales para la economía guatemalteca si se llegará a observar una reducción en las remesas familiares asociado al tema migratorio, tendría un efecto en el sistema productivo nacional.

Hernández, considera que en definitiva Guatemala tiene una dependencia muy alta en las remesas, y prueba de ello es que representan un 20% en el Producto Interno Bruto. “Si la tendencia de deportaciones no se llegara a normalizar durante el segundo semestre y las mismas continúan y aumentan considerablemente, la contracción en remesas tendrá un impacto significativo en la economía guatemalteca en sus distintos sectores”, advirtió.

Recordó que las remesas representan un ingreso fijo para las familias guatemaltecas, y citó, por ejemplo, en San Marcos, el 70% de las familias dependen totalmente de estos envíos. Entonces, como consecuencia, una contracción en el envío de remesas podría significar una disminución significativa en las transacciones comerciales del país.

Para González Ricci considera que esto podría provocar una reducción temporal en el envío de remesas; sin embargo, estimamos que el impacto no sería significativo, ya que muchos de nuestros compatriotas cuentan con ahorros que podrían utilizar para continuar enviando remesas familiares.

Finalmente, de la Cruz, opina que vería reflejado en corto plazo en la disminución del consumo ya que es aquí donde la mayoría de las remesas son utilizadas.