Nuevas rutas, zonas francas y energía: la fórmula para atraer inversión a Guatemala

Juan José Daboub, uno de los fundadores del grupo empresarial HUGE Business and Investment Council, asegura que Guatemala y sus vecinos del Triángulo Norte enfrentan una encrucijada marcada por la incertidumbre global, pero también por oportunidades sin precedentes.

“La clave está en adaptarse rápido”, afirma Daboub, quien compara a las economías centroamericanas con bicicletas capaces de sortear obstáculos y maniobrar con agilidad, a diferencia de los grandes “buques” como Estados Unidos o China.

El Dr. Juan José Daboub, presidente de HUGE Business & Investment Council, lidera iniciativas para conectar al Triángulo Norte con Estados Unidos mediante inversión, infraestructura y desarrollo sostenible. (Foto, Prensa LIbre: cortesía Huge)

Para Daboub, Centroamérica debe aprovechar su proximidad geográfica con Estados Unidos y construir plataformas logísticas, educativas y productivas que sean atractivas para la relocalización de empresas.

Proyectos estratégicos en Guatemala generarán hasta 50 mil empleos

Cuatro proyectos impulsados por HUGE Business and Investment Council en Guatemala, que incluyen dos parques industriales, una carretera estratégica y una obra de desarrollo urbano, están en marcha con el apoyo de empresas como CBC La Mariposa, Pantaleon, IDC y Progreso.

Numa City Industrial Park y Synergy Industrial Park mantienen en reserva los montos de inversión y empleos proyectados por acuerdos de confidencialidad, pero se anticipa un impacto significativo en la generación de oportunidades laborales.

, desarrollado por , generará alrededor de . El proyecto Antigua Pedreda, respaldado por Progreso, cuenta con una inversión confirmada de 364 millones de dólares y se estima que creará 5 mil empleos.

Según el grupo promotor, el conjunto de estas iniciativas podría generar entre 25 mil y 50 mil nuevos empleos directos e indirectos, al fortalecer cadenas de valor locales y ofrecer financiamiento y capacitación a pequeñas empresas.

Infraestructura estratégica y participación comunitaria

Uno de los proyectos embleáticos que Daboub resalta es la carretera Xochi, que conectará el sur de Guatemala con México. Aunque el tramo intervenido es de solo 30 kilómetros, reducirá significativamente los tiempos de traslado: de hasta cinco horas a tan solo 45 minutos.

La obra tiene un enfoque inclusivo. Las comunidades locales no solo vendieron sus terrenos a precios de mercado, sino que también tienen la opción de convertirse en accionistas del proyecto.

La carretera se construye además con criterios de sostenibilidad, seis metros sobre el nivel del suelo para prevenir daños por acumulación de agua.

Este modelo busca evitar los errores del pasado, como la sobrecarga de vías rápidas con accesos no planificados. Además, representa una solución concreta a la falta de conectividad con México, dinamizando el comercio regional y beneficiando a pequeños productores, exportadores y transportistas.

Zonas francas con visión social

HUGE impulsa el desarrollo de zonas francas como Numa y Synergy, concebidas como centros industriales y de capacitación para trabajadores y sus familias.

Estas zonas están ubicadas cerca de las principales vías de comercio y cumplen con altos estándares ambientales.

A diferencia del modelo tradicional, estas zonas incluyen formación técnica, servicios sociales, apoyo familiar y facilidades logísticas para empresas que buscan instalarse en la región.

El enfoque está centrado en dignificar el empleo y atraer inversiones responsables, con visión de largo plazo.

Financiamiento y cadenas de valor

HUGE ha facilitado líneas de crédito por cerca de 700 millones de dólares en alianza con Banco Industrial, FICOSA, la DFC y la Corporación Financiera Internacional, enfocadas en fortalecer la cadena de proveedores para las industrias estadounidenses que se trasladan desde China.

Estas iniciativas buscan preparar a las pequeñas y medianas empresas de la región para integrarse a cadenas de valor globales.

Acceso a financiamiento, capacitación y tecnología son los pilares que permitirán a miles de negocios locales participar en la nueva economía industrial.

Oportunidades en nuevas industrias

Empresas como Lego y Hasbro han comenzado a reubicar sus plantas fuera de China hacia América del Norte. Y aunque México, es el proveedor prioritario, no logra cubrir toda la demanda, y Guatemala aparece como una opción viable, incluso para proveer componentes como empaques, cajas de cartón, madera comprimida y artículos farmacéuticos básicos.

El 16 de julio se realizará una rueda de negocios organizada por HUGE, que reunirá a empresarios de Centroamérica y EE. UU. para identificar necesidades de abastecimiento y oportunidades inmediatas de comercio.

El objetivo es propiciar alianzas estratégicas y responder con agilidad a la demanda industrial estadounidense.

El valor del mercado nostálgico

Daboub también destaca el potencial del llamado "mercado nostálgico": cerca de 10 millones de centroamericanos en EE. UU. consumen productos tradicionales como queso, frijoles y maíz de la región.

Esta demanda puede crecer si se logra ampliar la oferta y atraer a nuevos consumidores fuera de las comunidades migrantes.

Esta dinámica también abre una puerta para pequeños productores rurales que, articulados a través de empresas exportadoras, pueden llegar a grandes cadenas de distribución en EE. UU. con productos de identidad cultural, potenciando así el arraigo, la economía local y las oportunidades rurales.

El papel de la infraestructura

“Una carretera no distingue si transporta refrescos, tamales o microchips”, dice Daboub. Por eso, HUGE se enfoca en proyectos que beneficien a todo tipo de industria, con una visión integral: infraestructura, energía, telecomunicaciones, gas natural y capacitación. La replicabilidad del modelo Xochitl está en conversación en otros países.

Además de las carreteras, Daboub subraya la necesidad de modernizar puertos, aeropuertos y sistemas logísticos para eliminar los cuellos de botella que encarecen la producción y reducen la competitividad regional.

Estos temas están siendo trabajados en coordinación con aliados estratégicos como Crowley, Progreso y Aceros de Guatemala.

Mano de obra calificada, educación y vivienda

La formación técnica es clave para la región. Iniciativas como el Instituto Key en El Salvador o el programa Hilando Oportunidades en Honduras entrenan a operarios con tecnología de punta.

Aeroman, por ejemplo, necesita mil ingenieros al año en El Salvador y ya ofrece becas junto al Tecnológico de Monterrey.

El capital humano capacitado es una de las principales fortalezas que la región puede ofrecer. Desde maquinaria textil hasta mantenimiento aeronáutico, los nuevos centros educativos apuntan a crear talento adaptable y competitivo, capaz de responder a la velocidad del mercado.

La vivienda es otro eje. Empresas como Elcatex y Caracol Knits financian residencias cerca de sus plantas. HUGE trabaja en una propuesta regional inspirada en el modelo colombiano de vivienda social, con apoyo del BCIE y exfuncionarios del país sudamericano.

Estas soluciones no solo ofrecen estabilidad y calidad de vida a los trabajadores, sino que también reducen tiempos de desplazamiento y aumentan la productividad. La propuesta incluye replicar estas experiencias en Guatemala con actores como Cementos Progreso y Argos.

Energía como prioridad

Guatemala necesita al menos 3 gigavatios adicionales de energía en los próximos cinco años. También urge su reconexión con la red regional CIEPAC y elevar la capacidad de transmisión a 1 GW. El gobierno ha mostrado receptividad y colabora en una estrategia que incluye también a El Salvador y Honduras.

El acceso a energía asequible y confiable es clave para atraer inversiones industriales. HUGE ha identificado que muchas empresas estadounidenses priorizan este factor para decidir su relocalización.

En ese sentido, Guatemala está bien posicionada, pero necesita ampliar su matriz energética.

Apoyo del gobierno guatemalteco

Daboub señala que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha mostrado apertura y apoyo a los objetivos de HUGE. En una reunión realizada en abril de 2024, el mandatario expresó su interés en colaborar para mejorar las condiciones de inversión en el país.

Especialmente en el ámbito de energía, el Ministerio de Energía y Minas ha demostrado disposición para impulsar la capacidad de generación y transmisión eléctrica.

Además, se han mantenido conversaciones para organizar en agosto un evento regional sobre energía con el apoyo del gobierno guatemalteco.

Daboub destaca también que existe una buena comunicación con la ministra de Economía para agilizar procesos regulatorios y facilitar la llegada de nuevas inversiones al país.

Relaciones diplomáticas y urgencia regulatoria

Daboub reconoce la importancia de una buena relación con Estados Unidos. Advierte que aranceles, burocracia y lentitud en la aprobación de permisos pueden frenar inversiones.

Las empresas requieren respuestas rápidas y capacidad de reacción como la que ofrecen hoy países asiáticos.

Para competir con gigantes como China, se necesita eficiencia institucional. HUGE ha promovido experiencias en donde gobiernos locales han creado ventanillas únicas para acelerar procesos, demostrando que es posible avanzar rápidamente con voluntad política.

Un tanque de acción, no de pensamiento

“Los empresarios somos de disparar, apuntar y fuego, en ese orden”, afirma Daboub con franqueza.

HUGE, asegura el empresario, no está esperando que los gobiernos reaccionen: ya ha movilizado 8 mil millones de dólares en inversiones y creado 200 mil empleos en cinco años. Su próxima meta es alcanzar 10 mil millones y 500 mil empleos nuevos.

Este es un esfuerzo de acción directa. HUGE no es un think tank, sino un do tank. Su estrategia se basa en la implementación inmediata de proyectos viables, aprovechando la coyuntura histórica del friendshoring y del nuevo orden geoeconómico que favorece la relocalización industrial.

“Este es un esfuerzo que busca crear condiciones para que cualquier industria pueda florecer en la región. No se trata de beneficiar a unos pocos, sino de hacer crecer el pastel para todos”, concluye.