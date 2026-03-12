¿Por qué crece la demanda de efectivo en Semana Santa?, el Banguat pondrá en circulación Q2 mil 200 millones

El masivo desplazamiento de personas y el movimiento de actividades durante la Semana Santa del 2026 generarán una mayor demanda de efectivo en la economía, por lo que se prepara un programa monetario.

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) explicaron, a principios de esta semana, que se pondrán en circulación Q2 mil 200 millones a partir del Viernes de Dolores, para cubrir las necesidades de los agentes económicos durante los días de descanso.

El monto es 12.3% mayor en comparación con la Semana Santa del 2025, cuando se inyectaron Q1 mil 959 millones en la economía, según dieron a conocer Vinicio Cáceres Dávila y Willian Cano, gerente general y gerente financiero del banco central, en conferencia de prensa.

Es decir, el monto aumenta Q241 millones en comparación con el mismo período del año pasado.

Las autoridades explicaron que el dinero circulante en la economía alcanzará Q112 mil millones, superior a los Q109 mil millones del 2025.

También se indicó que el 70% de los billetes que circulan en la economía es de la denominación de Q100, y que actualmente hay inventario suficiente para cubrir la demanda durante los días de descanso.

El programa monetario incluye el despacho de efectivo a los bancos del sistema, así como el abastecimiento de cajeros automáticos.

Las autoridades aseguraron que el dinero que se pondrá en circulación no generará presión en los precios, ya que posteriormente regresará a las bóvedas del banco central.

Asueto impulsa viajes hacia centros turísticos

En Guatemala, el asueto oficial empieza el Miércoles Santo, 1 de abril. Sin embargo, algunas entidades públicas, por los pactos colectivos, otorgan ese día como parte de los acuerdos laborales, por lo que desde entonces comienza el desplazamiento de personas.

Asimismo, hay suspensión de actividades escolares en el sector público y privado, en todos los niveles, a partir del Viernes de Dolores.

Las actividades se retomarán el lunes 6 de abril.

Los centros turísticos y de recreación, sobre todo en la Costa Sur, así como Antigua Guatemala, registran alta afluencia de visitantes.