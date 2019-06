Por qué una promoción multidestino internacional podría subir el gasto de los turistas en Guatemala

Entre los sitios turísticos de Guatemala está Atitlán, Antigua Guatemala, Petén, áreas de el Altiplano. (Foto, Prensa Libre: Inguat).

Turistas de mayor poder adquisitivo o beneficios fiscales pueden ser dos opciones.

La directiva participa en la del Centro América Travel Marketing 2019 (CATM) que se realiza este del 3 al 5 de junio en Guatemala.

¿Cuál es el comportamiento de turismo en Centroamérica?

El turismo representa un 5% del producto interno bruto en promedio de la región. Ha crecido en promedio 7% anual en los últimos años. Recibe alrededor de 18 millones de turistas al año y US$20 mil millones en divisas.

En todos los países de la región el turismo creció el año pasado la única excepción fue Nicaragua.

Guatemala “se ha focalizado mucho en generar turismo directo, se debe generar más el de multidestino” Al respecto de la participación de mercado del turismo en Guatemala, respecto de la región, el director del Inguat, Jorge Mario Chajón explicó que el país tiene más visitantes que El Salvador y Honduras.Además, refirió, el tamaño del aporte del sector también depende de la economía del país. Guatemala es una economía fuerte y el turismo solo significa el 3.6% del PIB, mientras que, en países, aunque tienen menos ingresos representa hasta el 40% del PIB como en el caso de Belice, agregó el funcionario.Los turistas multidestinos llegan a la región por vía aérea y posteriormente se movilizan por vía terrestre. “Yo creo que lo que está faltando con nosotros es que también los operadores de turismo empiecen a generar mucho más turismo multidestino porque se han focalizado mucho en generar turismo directo para Guatemala, pero es de los países que más está creciendo”. Mientras la región tiene un crecimiento promedio de 7%, Guatemala está teniendo 13% de crecimiento anual.

En situación de Nicaragua estamos confiando en que las negociaciones que se están dando, aunque están suspendidas en este momento, den un resultado positivo para el bien el país.

¿Qué países fueron los más fuertes en el 2018?

En materia de turismo Costa Rica y República Dominicana. El resto de países ha mantenido el ritmo de crecimiento que han venido sosteniendo los últimos años.

En toda Centroamérica el turismo se ha mostrado como un factor muy dinámico de la economía, un sector que aporta muchísimo a la balanza de pagos de los países, generación de empleo, reducción de la pobreza y es un sector que a partir que en la medida que los Gobiernos apoyan más o definen el turismo como una prioridad nacional se ven resultados mucho más rápidos.

Por ejemplo, en el caso de Guatemala tenemos conocimiento de que hay una estrecha colaboración y relación entre el Inguat, como autoridad de turismo, y el sector privado, eso es positivo. Para un sector como el de turismo el Gobierno tiene la responsabilidad de facilitar las cosas y el sector empresarial de vender, de comercializar. Se ha visto un trabajo bueno de coordinación.

Se necesita trabajo conjunto, no solo de la autoridad del turismo o la Cámara de turismo, sino de toras las otras instancias que deben aportar para que el turismo se desarrolle con normalidad, y eso se está trabajando en Guatemala, es positivo.

En el sector privado hemos insistido mucho en la necesidad de que los Gobiernos definan el turismo como una prioridad de Estado, no porque los empresarios creamos que somos mejores a otros sectores de la economía sino porque estamos convencidos de que el sector turismo es un motor de desarrollo de la economía de los países y es un sector que incide de manera directa o indirecta en dinamizar los otros sectores de la economía y contribuye al crecimiento económico del país.

En la medida en que hay Gobiernos y jefes de Estado que ven esa importancia, y lo definen, se avanza más rápido.

¿Algún país de la región maneja incentivos fiscales para el turismo?

En Nicaragua tenemos una ley de incentivos turísticos muy buena, fue aprobada en 1998, basada en la de Panamá que había sido la pionera. Panamá aún la tiene, Costa Rica la tuvo en su momento.

Para países en donde la infraestructura y oferta de servicio no está desarrollada, pero se necesita, es muy importante tener una ley de servicio y más en países donde no ha habido una tradición del turismo, sino que hemos sido países agroexportadores o donde la mayor parte del apoyo está para la producción agrícola y no hay esa visión en pro del turismo, para poder crear esa civilización internacional, para fortalecer un sector como este las leyes de incentivo juegan un papel muy importante.

Las expectativas en CATM 2019 Participan 78 operadores de turismo mayoristas, que venderán el destino en sus respectivos países o regiones.Provienen de: 7 de Holanda, 8 de Alemania, 16 de España, 6 de Francia, 16 de Italia, 9 del Reino Unido, 2 de Dinamarca, 2 de Finlandia, Este año se integran también delegaciones compradoras provenientes de Taiwán, con 12 participantes, e IsraelSe prevé lograr 2,050 citas de negociosSe estima concretar negocios en un plazo de 6 meses de entre US$15 millones a US$18 millones para toda la regiónPara Guatemala se prevé lograr negocios por US$5.4 millones, indicó el Inguat.

Se debe trabajar en consolidar el multidestino para turismo de larga distancia. Además, es positivo que países como Guatemala, El Salvador y Honduras hayan logrado medidas para facilitar el turismo intraregional, reconociendo los vuelos entre países como vuelos domésticos.

En Guatemala ha crecido el turismo los últimos años, pero según los datos que mencionó sale bajo en el porcentaje de participación de mercado respecto del resto de la región, ¿a qué se debe?

Del total de visitas a la región el 9% llega a Guatemala, Nicaragua 8% y Belice 6%, son los países que tienen una menor participación del mercado que está viniendo.

Quizá los segmentos de mercado a los que se está dirigiendo Guatemala sean de más alto poder adquisitivo.

En el caso de Nicaragua viene a la región por vacaciones o por ocio.

En el caso de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador del total de visitantes, entre el 40 y el 49% viene por vacaciones.

Me parece que la gran diferencia que hay entre estos países está en el gasto por turista.

Nicaragua tiene el menor gasto promedio de toda la región, andamos aproximadamente por US$45 diario por persona, cuando el resto de los países tienen un gasto promedio por encima de los US$100. Entonces, aunque Guatemala tenga un poco menos de esa cuota de mercado, el gasto promedio y el ingreso es mucho mayor porque el turista gasta más aquí porque están desarrollando una mayor oferta de servicio para personas de más alto poder adquisitivo.

Lo importante no es solo el número de turistas, sino que aporten un gasto promedio mayor, se trata de buscar el balance de que gasten más.

Eso es lo que aspiramos, en traer un segmento de mercado que, a lo mejor es menor a otros pero que gasten más en el destino.

¿Cuánto cayó el turismo en Nicaragua?

En términos generales en toda la región fue un buen año, pero en Nicaragua en el 2018 tuvimos una caída por encima del 50%. Alrededor del 54% fue la caída en términos de llegadas de visitantes y 52% cayó en divisas.

¿En cuánto tiempo se podría recuperar?

Cómo Cámara de Turismo hemos planteado que obviamente en el momento que se dé un acuerdo de país que garantice la estabilidad y la paz social en el país nos va a tomar un tiempo prudencial recuperarnos. Si trabajamos fuertemente con una campaña de imagen en el país nosotros podríamos estar volviendo a los niveles del 2017 que fue un año excelente para Nicaragua en unos tres años.

Nueva licitación para desarrollar Marca País Guatemala

El Inguat lanzó una nueva licitación para desarrollar la Marca País Guatemala y este 4 de junio recibió dos ofertas.

Los dos oferentes son las mismas firmas que han participado en las dos convocatorias anteriores, pero que por diversas razones se han declarado desiertas.

En este nuevo concurso la firma Wurmser Ogilvy & Mather Publicidad Sociedad Anónima ofertó Q2 millones 984 mil 293.35 según el portal Guatecompras.

La otra participante es Regional de Comunicaciones, S. A. que ofertó el servicio de desarrollo de la marca por Q5 millones 843 mil 485.

La Junta de licitación deberá analizar las propuestas y decidir si adjudica alguna de las dos. En el segundo concurso finalizado en febrero del 2019 la Junta había adjudicado, dando como ganadora a la segunda empresa mencionada pero el director del Inguat, Jorge Mario Chajón revocó esa decisión ya que la entidad no contaba con el presupuesto necesario para cubrir las ofertas. El primero fue declarado desierto en el 2018.

Contenido relacionado

> Influencers, comunidades y big data: las nuevas tácticas para atraer turistas

> Los países más buscados en Google (y qué lugar ocupa Guatemala entre los más visitados)

> ¿Por qué las aerolíneas aún pierden 25 millones de maletas cada año?