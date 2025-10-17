Premios BRAVO distinguen a CMI y otras compañías en la región por su impacto transformador

La premiación se llevó a cabo el jueves 16 de octubre, y entre los reconocidos figuran ejecutivos de CMI, Mercado Libre, FedEx América Latina y el Caribe, y Embraer.

La organización, con sede en Florida, distinguió a los ejecutivos durante una gala celebrada en Coral Gables, vecina de Miami, en el marco del 30 aniversario de los premios, a la que asistieron líderes multinacionales y regionales, autoridades gubernamentales, emprendedores e inversionistas.

Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), afirmó que todos los ganadores de este año “encarnan el liderazgo visionario y el impacto transformador que definen el progreso en América Latina”.

CMI fue distinguida con el BRAVO Corporate Legacy Award o “Legado Empresarial”, el cual fue recibido por Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente chairman de CMI Alimentos, y Felipe Bosch Gutiérrez, presidente chairman de CMI Capital, por su expansión en 15 países y su apuesta por la alimentación, la energía limpia y el desarrollo sostenible.

El galardón reconoce a CMI como una empresa multigeneracional que ha liderado sectores como alimentos, energía renovable, desarrollo inmobiliario y servicios financieros, informó la compañía en un comunicado.

“Este premio reconoce el esfuerzo de generaciones que han construido esta corporación con pasión, valores y propósito. Nos llena de orgullo celebrar el legado de mi abuelo, que comenzó en Guatemala y hoy se proyecta con fuerza desde América Latina hacia Estados Unidos”, indicó Gutiérrez Mayorga.

“Este reconocimiento celebra el compromiso, innovación y visión de toda la familia CMI”, expresó Bosch Gutiérrez. Añadió que “este tipo de reconocimientos nos impulsa a seguir construyendo una empresa con calidez familiar, que trasciende generaciones, genera oportunidades que cambian vidas y ejerce un liderazgo empresarial que deja una huella positiva en las comunidades donde operamos”.

Además, se destacó la historia centenaria de CMI, su innovación y expansión estratégica, así como su liderazgo sostenible y aporte al desarrollo económico y social de América Latina. También se resaltó su evolución desde sus orígenes en la industria avícola y molinera hasta su consolidación como una de las corporaciones multilatinas de mayor crecimiento en la región.

“Hoy, América Latina se define por empresas y líderes empresariales extraordinarios que han transformado sus industrias y están redefiniendo el concepto de liderazgo global. Nuestros homenajeados nos recuerdan que América Latina ya no es solo un destino de inversión, sino una fuente de talento innovador, creatividad y emprendimiento”, dijo Segal.

“Con más de 50 mil empleados en todo el mundo, CMI se enorgullece de ser un modelo de empresa con propósito, donde el crecimiento, la innovación y el impacto social van de la mano. La compañía es un ejemplo notable de cómo una empresa familiar, cimentada en un liderazgo responsable y un sólido legado familiar, se ha convertido en una corporación de clase mundial, ejemplificando las infinitas oportunidades que ofrece nuestra región”, expresó María Lourdes Terán, vicepresidenta del Council of the Americas en Miami y presidenta de los Premios de Negocio BRAVO, se indica en el comunicado.

En los últimos años, CMI ha fortalecido su presencia en el mercado estadounidense mediante adquisiciones estratégicas como Del Real Foods y la expansión de Pollo Campero, una de las marcas latinas de mayor crecimiento en EE. UU., expuso la empresa.

Dichas iniciativas han consolidado su presencia internacional, impulsando la inversión, el empleo y el desarrollo económico en comunidades clave, se añadió.

Otras compañías galardonadas

Mercado Libre recibió el BRAVO Company of a Generation Award por sus 25 años de innovación, liderazgo e impacto transformador. Ariel Szarfsztejn, actual presidente de Comercio, asumirá como director general en enero del 2026.

Francisco Gomes Neto, presidente y director general de Embraer, fue homenajeado con el BRAVO Transformational Leader of the Year Award por liderar la compañía brasileña en un periodo de profunda transformación y expansión global, destacándose en aviación sostenible y tecnologías de movilidad avanzada.

Luiz Vasconcelos, presidente de FedEx América Latina y el Caribe, recibió el BRAVO Dynamic Leader of the Year Award por su labor impulsando la innovación, mejorando la conectividad regional y fortaleciendo el comercio, la logística y el desarrollo económico en las Américas.

Además de los reconocimientos, el evento permitió debatir sobre el papel de América Latina en la agenda global, abordando asuntos como geopolítica, sostenibilidad, transformación digital, inteligencia artificial y oportunidades de inversión en la región.

Desde 1995, los Premios BRAVO Business han reconocido a más de 200 empresas y ejecutivos que impulsan el desarrollo económico y social en América Latina mediante la innovación, el crecimiento inclusivo y el progreso sostenible.