Presidente de la Corporación Camino Real: al sector de turismo no le están poniendo la importancia debida ante la crisis

En la ciudad capital la mayoría de visitantes son viajeros de negocios. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El ejecutivo pide reglas claras que trasmitan certidumbre respecto a la apertura del Aeropuerto La Aurora y de fronteras.

Además, explicó la situación que le ha tocado enfrentar a la corporación hotelera con 61 años de operación.

¿Cómo observa al sector turismo luego de que se dio la flexibilización de algunas restricciones en el país?

Le están apostando mucho al mercado local, aunque ya todos estamos desesperados por salir, estamos con la bolsa golpeada, las ganas pueden estar, pero no la plata. Además, se necesita el volumen de la gente de afuera porque somos muchos hoteles, aunque la mayoría están cerrados y hasta que no abran el aeropuerto no hay como llenarlos.

¿En el caso en que abran aeropuertos podría ser rápida la llegada de turistas?

No, abrir fronteras lleva un proceso bastante largo. Que abran fronteras no quiere decir que los aviones se van a llenar ni que vendrían los viajeros al día siguiente, por ejemplo American Airlines volaba a Miami tres veces al día, a Dallas y a Los Ángeles, pero ya anunciaron solo un vuelo pocas veces a la semana.

Hasta que no haya vacuna la gente no va a tener confianza, sí va a haber necesidad de viajar para el hombre de negocios, sin embargo personas para viajes de placer sí tienen ganas de viajar pero no quiere decir que tengan el dinero en este momento. Entonces va a ser una recuperación muy lenta y hoy por hoy desafortunadamente de toda Centroamérica Guatemala y El Salvador son los únicos dos países que no hemos aperturado, aunque El Salvador ya puso una fecha firme para el 19 de septiembre y con eso las aerolíneas ya pueden planificar.

Para una aerolínea o una cadena hotelera se tiene que planificar abrir canales de ventas y prevender, no es solo decir ya abrimos y ya empezamos a vender y nos llenamos, es un proceso mucho más complicado y tarda tiempo.

En el caso de un hotel, luego de abrir fronteras ¿en cuánto tiempo podría tener alta demanda?

No existe una regla de dedo, hasta que no haya una vacuna con la que la gente no se sienta cómoda en viajar, a mí ya me dio (covid-19), a mi hermano también, ya salimos de eso, estamos mucho más tranquilos en ese sentido, pero mucha gente tiene temor, crearon un pánico a nivel mundial sin precedentes.

De la Corporación Camino Real aún hay varios hoteles cerrados ¿cuándo tienen planificado abrir?

Vamos a aperturar cuando veamos que ya lo amerite, que haya suficiente flujo de gente para no entrar perdiendo dinero.

Cuando veamos que el negocio se esté reactivando, porque no vamos a abrir solo porque haya aeropuerto, esa solo es la primera puerta para que se empiece a reactivar todo, pero somos muchos hoteles en el país, entonces la demanda inicial va a ser mínima.

¿Puede llevar varios meses?

Por supuesto, por eso nos molesta sobremanera que no sean firmes en poner una fecha de reapertura de fronteras, recuerde que no solo son aerolíneas y hoteles, hay tour operadores, guías, los parques nacionales, los proveedores de los hoteles y restaurantes incluso a quien produce verduras, todo el personal de servicio, es una cadena muy larga.

Siendo una industria sin chimeneas no le han puesto la importancia, a otros gremios los han apoyado mucho más, al sector de turismo nos tienen olvidados desafortunadamente. Es un sector muy noble, es muy rentable, es algo que se puede reactivar pero no le están poniendo la importancia debida.

Estamos viendo con todas las instancias como con Mynor Cordón (director del Inguat), con Francis Argueta (director de Aeronáutica Civil), con Cámara de Turismo, con Buró de Convenciones, pero si no abren fronteras no pasa nada.

Para el turismo local existen campañas y las estamos apoyando, lo que queremos es revivir esto porque turismo había mucho, íbamos en una rueda funcionando y se paró de la noche a la mañana y mientras más tardemos los demás países nos están comiendo el mandado.

La Corporación suspendió operaciones en mayo ¿los contratos del personal también fueron suspendidos?

Entramos a liquidar personal desde mayo, la suspensión (de contratos por el mecanismo del Ministerio de Trabajo) no nos sirvió porque como hotel no teníamos prohibición de operar entonces no nos aceptaron suspensiones.

Pero si no hay turismo, cada día que uno opera pagando nóminas y gastos, pero sin (visitantes) extranjeros hay pérdida, entonces se tomó la dura decisión de liquidar a 890 trabajadores.

Son 61 años operando, creciendo, este año perfilaba como un año espectacular y de repente lo cierran, entonces mientras más se tarde en abrir el país va a ser más dura la recuperación.

Analistas del sector de turismo indican que quien van a empezar a viajar primero es el segmento de negocios ¿qué expectativas tienen?

Casi todos los hoteles de la ciudad vivimos de viajeros de negocios, turismo en la ciudad no hay mucho. Hay muchos destinos que dependen del turismo cien por ciento como Antigua, en Tikal, en Atitlán, en Cobán.

A nivel ciudad atendemos mucho el segmento de hombres de negocio, pero si no abren fronteras es nuestro mayor problema al día de hoy.

¿La lentitud en recuperación de viajeros sería porque no están abiertos parques nacionales y sitios turísticos o es el temor de la gente por viajar?

Hace un mes no podíamos ir a otros departamentos, y ahorita es época de lluvia, además la gente anda viendo cómo sobrevive antes de pensar en ir a vacaciones.

Ahora Inguat está haciendo una campaña muy fuerte, y nosotros lo estamos apoyando, pero todos los hoteles no pueden abrir solo con el turismo nacional, no es suficiente.

Se habla de la industria sin chimeneas y el segundo generador de divisas para el país, pero nos tienen cerrados entonces no podemos hacer nada. Siendo el país más lindo vamos a ser el último país en Centroamérica, nos están ganando competitividad, todo el trabajo que se ha hecho en años atrás ahorita lo estamos tirando a la borda.

¿Por qué considera que el sector de turismo no está siendo apoyado en esta crisis?

Para la cantidad de dinero que le genera al país, ya que como ingreso de divisas estamos dentro de los primeros tres rubros, no nos están poniendo la importancia que le están poniendo a otros sectores. A otros sectores les habrá bajado su productividad y sus ventas desde 10% hasta 60%, pero en el turismo la mayoría estamos a cero, siendo un generador de divisas tan importante, ahí es donde sentimos que no le han puesto la importancia que debe.

Nos preguntamos por qué no abren los parques nacionales que son lugares abiertos, pero sí abrieron centros comerciales donde la gente está encerrada, eso no hace sentido. Ya aprobaron abrir el zoológico La Aurora, pero por qué no abren los parques nacionales, son atractivos.

El domingo (23 de agosto) el presidente (Alejandro Giammattei) salió invitando públicamente en cadena nacional a inversionistas internacionales a que vengan a invertir en Guatemala, pero si no abren fronteras a quien invita si no los deja entrar.

¿Qué esperan al respecto?

Que nos digan las reglas del juego, que pongan una fecha para abrir fronteras y el aeropuerto y que se cumpla, porque eso de estarlo cambiando provoca que las aerolíneas ya estén aburridas que les aplacen la fecha, y preparar la venta y apertura de un vuelo comercial no es de hoy para mañana, son semanas de trabajo.