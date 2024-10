Presidente del Enade 2024 plantea que en cinco años la digitalización ayudará a crear un Observatorio de Certeza Jurídica

Este año el tema central del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2024, es “Certeza jurídica, un estado digital y transparente para un país más eficiente”, que se realizará este jueves 10 de octubre en un hotel de la ciudad de Guatemala.

Stefano Olivero, presidente del comité organizador del Enade, expuso la importancia del por qué abordar este tema, así como una visión de lo que se esperaría en el corto plazo con la propuesta que se planteará por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) durante el evento empresarial.

¿Por qué Guatemala debe dar ese giro hacia la digitalización?

Debe hacerse el compromiso firme para dar el paso a la digitalización dado que las instituciones lo necesitan. No se puede hablar, solo de ese compromiso, sino que también de los riesgos, por lo que es una serie de componentes que hacen que esa responsabilidad hacia adelante se vuelva una realidad.

¿Qué se necesita hacer?

Primero lo que debemos hacer es desarrollar la infraestructura tecnológica, mejorar la red y sus servicios, así como la red eléctrica, que tienen que ir acompañados por la educación y formación para que las personas las puedan utilizar.

Esos son los componentes y compromisos para poder dar ese giro por qué es un ecosistema que tiene diferentes tipos de influencia. Se necesita que el ciudadano lo crea, ya que va constantemente al cambio, y lo que necesitamos es reforzarlo. Aquí es donde vienen los riesgos, porque la digitalización debe ir de la mano de la ciberseguridad y la protección.

En una conceptualización, ¿por qué es importante para la sociedad?

Guatemala no es muy distinta de cualquier otro de los países en vías de desarrollo o desarrollados; lo que necesitamos ahora es poder dar ese paso. Durante la pandemia, el mundo cambió, y una de las lecciones que nos dejó, es cómo se van a mejorar las relaciones, comprender las nuevas formas de comprar y consumir; el entretenimiento y todo lo relacionado a ello va caminando hacia la digitalización.

¿Por qué no pensar de manera ambiciosa?, en que los servicios que presta un estado hacia los ciudadanos deben ir hacia esa misma línea, y cómo podemos acercar los modelos de digitalización a las personas para hacerlos más eficientes para que ayuden a facilitar esa interacción con el estado de Guatemala.

El ciudadano necesita que se le devuelva la confianza en las instituciones por la vía de la digitalización, afirma Stefano Olivero, presidente Enade 2024. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos).

¿Cuáles sería las claves para una digitalización?

Lo que se busca es cómo se le brinda más certeza jurídica al ciudadano, es decir, en devolverle la confianza en las instituciones que tanto se necesita y la digitalización es el vehículo dentro del cual vamos a lograr una mayor certeza jurídica.

Aclaro que no es la solución, por qué no estamos hablando de una certeza jurídica a través de la digitalización, sino que es el vehículo que vamos a utilizar.

¿Por dónde iría la propuesta en el Enade?

Por un estado cien por ciento digital, así de cómo se puede modernizar el Organismo Judicial, por lo tanto, buscamos de como sea más moderno y que con ello pueda prestar un mejor servicio a los ciudadanos que necesitamos, ya que la justicia es vital en la sociedad. La modernización, no solo es la digitalización, sino de otras reformas a las leyes vigentes, reglamentos, y quisiera que en el Enade podamos concluir en que a un ciudadano el estado le presta un buen servicio, y que por ahí vamos.

También hay un gran acuerdo nacional por la transparencia que pretende reunir a todos los actores de la sociedad civil, sector privado organizado, academia, sector público, la iglesia y que todos demos un paso hacia el compromiso para que nazcan propuestas de reformas al Servicio Civil, reformas a la Ley de Amparos, incluso hasta reformas a la elección de magistrados, por lo que observamos recientemente, y buscar modernizar las normativas que hoy nos han funcionado y que hemos utilizado durante varios años, pero qué ahora se necesita un cambio.

También, cómo se le puede brindar el seguimiento después del Enade, por lo que se propone la creación del Observatorio de Certeza Jurídica, que tendrá las funciones de brindar el seguimiento a todos estos procesos que estamos implementando, incluyendo la digitalización, y cómo se puede apoyar a todas las instituciones que, en forma individual o colectiva están implementando un mejor servicio por medio de la digitalización para todos con una medición con cifras.

Dentro de este ecosistema hacia la digitalización, ¿cómo se pude ganar la confianza al ciudadano?

Estamos hablando de un gran esfuerzo para poder cambiar en la forma en que se hacen las cosas ¿quién en la calle ahora no cuenta con un dispositivo inteligente?, que le ayuda a facilitar temas de información o comunicación eso significa que ya estamos acostumbrados.

Entonces, brindar ese paso en el que las personas ya no necesitan asistir a todas las instituciones, pedir permiso en sus trabajos o salir de los hogares, pues de alguna manera, es poder brindar esas herramientas para que puedan interactuar, pero deben estar respaldadas con cierta certeza de lo que se está realizando y que cuente con esa seguridad.

Es una transformación que estaríamos viendo, y que todos la pueden utilizar y beneficiarse de ello. No estamos comenzando desde cero, pero hay ciertos retos, y queremos buscar que todas las instituciones se conecten, se comuniquen a través de la tecnología que es el reto para trabajar en los siguientes años.

El tema de Enade 2024 se enfocará en la digitalización y la certeza jurídica. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

En su horizonte, ¿qué visualiza para los siguientes cinco años?

Este Enade 2024 tiene que abrirnos los ojos a todos de que esto es posible. Primero, porque ya lo tenemos y ya lideramos en muchos temas tecnológicos, por lo que dar ese paso a la digitalización no es difícil. Con esos ciertos avances e iniciativas tenemos que adoptarlo como un compromiso de estado, pero debe haber un ente rector, porque no lo puede hacer por su lado el Ministerio de Economía, o la cartera de Finanzas, la Municipalidad por el otro, sino que una sola autoridad que los coadyuve, pero sin generar la burocracia, para no entramparlo.

¿Qué vislumbró de aquí a cinco años?, que todas esas instituciones puedan brindar ese paso que puedan y comienzan a prestar un mejor servicio a los ciudadanos, se reduzcan los tiempos de espera, los costos y que de alguna manera se reduzca la corrupción.

Al dar ese paso, reitero, el futuro que nos menciona, que podamos ser mucho más eficiente y brindar mejores resultados, así como poder incorporar la inteligencia artificial a todos estos procesos. Hace poco tuvimos un consultor chileno, que nos explicaba que la inteligencia artificial, no viene a reemplazar el trabajo, sino que explicaba que es una herramienta, que es matemática y que en microsegundos les explica a las personas cómo hacer mejor su trabajo.

¿Por qué es importante para el clima de negocios la digitalización y la modernización?

Cualquier empresario o tomador de decisión estará ahora, en este momento en el sector en que se encuentre utilizando la tecnología para sus ventajas; las están empleando para ver como mejora sus procesos, sus ventas, la atención al servicio al cliente y mejora todo en el sector privado.

Entonces, el sector privado lo está ejecutando entonces ¿por qué no lo puede hacer el sector público?, y al momento que se pueda incorporar le brindará un mejor servicio a los agentes económicos, que se traduce en confianza, y eso es la certeza. Si se puede regresar esa confianza y certeza al inversionista, que mejor que pueda invertir más, y a los que ya están acá crezcan y que se expandan, por qué aquí sus inversiones están bien cuidadas.

La digitalización es el vehículo que nos genera la certeza jurídica y eso le da confianza a los empresarios, a los tomadores de decisiones, a los ciudadanos, al consumidor, el comerciante, es un beneficio integral que alcanzará a toda la población.