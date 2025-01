Qué se debe tomar en cuenta para organizar el dinero en pareja

Las finanzas en pareja pueden llegar a ser complicadas si no se cuenta con la comunicación y los acuerdos necesarios para llegar a términos de cómo manejar los ingresos que se comparten. No obstante, según Ana Samayoa, coach financiero y cofundadora de coach financiero gt, asegura que es importante contar con un lugar seguro para poder hablar de manera correcta y relajada sobre temas financieros.

Una encuesta de Mutual Northwestern y The Knot, revela que el 82% de las parejas recién casadas dicen sentirse más cercanos el uno del otro cuando tocan temas financieros y están de acuerdo con sus decisiones sobre estos. No obstante, según este estudio, solamente el 37% de las parejas habla sobre sus finanzas al menos una vez al mes.

Al vivir en pareja, es relevante contar con las finanzas claras, tanto del hogar como las personales. Esto con el sentido de poder compartir los gastos mensuales de casa. Existen diferentes formas de realizar acciones financieras de manera conjunta, algunas personas abren una pareja para una porción de sus ingresos que será compartido y otros prefieren manejar sus ingresos de manera independiente. Sin importar la forma en la que se decida manejar las finanzas, el aporte debe ser de ambas partes.

Cuando se trata de dividir los gastos en dos, gestionar los ingresos en conjunto puede resultar confuso, especialmente con gastos importantes como el alquiler o hipoteca, la luz, el agua, la electricidad y el gas, además de otros gastos como la comida, ocio y viajes. No hay un solo modelo para administrar las finanzas y depende de cada pareja, pero lo esencial es organizarse de la mejor manera y que ambos se sientan cómodos.

¿Cómo compartir las finanzas?

Según Ana Samayoa, coach financiero y co-fundadora de coach financiero gt, existen tres puntos que pueden ayudar a una persona a compartir de manera efectiva sus finanzas:

Hablar de dinero: A pesar de que suena sencillo, Samayoa explica que algunas parejas ni siquiera saben que es lo que gana la otra persona. La coach financiero indica que cuando una pareja se casa, son deudores el uno del otro, por lo que si no se sabe cuánto gana la pareja, ni sus deudas o gastos, está siendo un fiador a ciegas. Al hablar de dinero, Samayoa indica que se debe contar con los números claros, es decir, cuánto gana, cuánto gasta, cuánto debe y cuánto tiene ahorrado. Crear un presupuesto: Samayoa asegura que debe hablarse de metas y retos que se tengan con relación a las finanzas al menos una vez al mes. “Eso es indispensable, es algo que deberían hacer todos”, señala. Poner límites: A partir de las ganancias de cada persona, poner límites a los gastos: sea una compra, préstamo o incluso un ahorro. Samayoa argumenta que se debe poner una cantidad de dinero como límite, si sobrepasa, se debe discutir con la pareja y tener acuerdos. “Si no hay acuerdos claros van a haber disgustos, y la otra persona no va a saber por que hay un disgusto porque no se tiene acuerdos”, menciona la coach, quien añade que si no se cumplen dichos compromisos, se puede solucionar el problema, puesto que ya tiene nombre.

Qué se debe evitar

Para Samayoa, uno de los mayores errores de una pareja al unir sus finanzas es el no hablar de dinero, puesto que las decisiones financieras de la otra persona van a afectar, tanto de manera directa como indirecta.

Muy ligado a este tema, es el no crear un lugar seguro. Samayoa externa que al no contar con un lugar cómodo y seguro para hablar de finanzas, las partes pueden sentirse juzgadas o regañadas, lo que las puede hacer sentir mal y no querer compartir sus puntos de vista.

Por último, Samayoa menciona que es importante no esconder las cosas, desde cuánto se gasta, hasta la cantidad de dudas que se tiene, además de si no se cuenta con suficiente dinero para pagar las necesidades básicas.