Telecomunicaciones: El 71% de usuarios no se conecta a internet fijo

La brecha digital en el país es del 71% en el 2018, aunque la mayoría de los usuarios se conecta al internet por medio de la telefonía móvil celular, según reveló encuesta de Fondetel. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La primera muestra sobre las Telecomunicaciones de la Información y Comunicación (Tic) en Guatemala reveló que el país mantiene un déficit en la conexión de los servicios de internet. Es decir que siete de cada 10 guatemaltecos no tienen una red fija para conectarse.

Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Brecha Digital (ENBD) indican que el 71% de los hogares —usuarios— no tienen internet de línea fija, mientras que el 29% cuenta con router —dispositivo que permite interconectar computadoras que funcionan como una red—.

Guillermo Gutiérrez, director general del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) —adscrito al Ministerio de Comunicaciones—, entidad que se encargó de elaborar la muestra, dijo que, de acuerdo con la metodología de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), la brecha se mide por la conexión a telefonía fija y no por la móvil.

“El router le brinda estabilidad al servicio y es un contrato más formal. Si se mide por teléfono celular, las personas hacen recargas y no todas tienen un buen servicio, por lo que no es común revisar la brecha digital con base a ese servicio, que no es constante”, afirmó el gerente.

La medición se hizo a escala nacional, durante el segundo semestre del año pasado. 52% de los consultados fueron del área urbana y 48%, de la rural.

El 49% de participantes en el estudio fueron hombres y 51%, mujeres, de acuerdo con el crecimiento poblacional.

Desglose

La encuesta detalló que ocho de cada 10 entrevistados dijo tener un teléfono inteligente —smartphone— y el 37% afirmó que no cuenta con uno de esos dispositivos.

Este es uno de los datos más relevantes sobre el uso de aparatos inteligentes, es decir que cuentan con múltiples aplicaciones como internet y descarga de música, videos, etc.

De acuerdo con los datos, el 18% de personas aseguró tener una tablet; 37%, una computadora portátil; 25%, una computadora de escritorio; 65%, una televisión de pantalla plana; 51%, una televisión de cajón, y el 77%, un radio.

Gutiérrez explicó que les llamó la atención el uso del teléfono móvil inteligente en los hogares o que algún miembro de la familia lo tiene.

Eso significa que el teléfono móvil se convierte en el servicio por excelencia que les brinda conectividad a las personas con el mundo, indicó.

Conexión móvil

Ricardo Flores, consultor en telecomunicaciones de la firma Global Group, afirmó que la brecha digital sigue siendo grande en Guatemala respecto de otros países, sobre todo en la provincia.

El experto considera que la mayoría de los usuarios ya no se conecta por medio de un router —línea fija—, sino por telefonía móvil, para acceder al internet.

Dijo que, incluso, los fabricantes de los dispositivos ya cuentan con los medios para compartir el uso de datos en una red.

Por aparte, Flores afirmó que las compañías prestadoras del servicio han estandarizado los servicios móviles y citó como ejemplo que un usuario adquiere un dispositivo y ya tiene incluido un paquete de internet.

“Para los usuarios se les vuelve complicado e innecesario contratar en su residencia una línea fija para el uso del internet”, añadió.

Las empresas prestadoras de servicio también han adoptado estrategias comerciales en telefonía, internet, música y video en las redes móviles, para cubrir esas necesidades y fomentar el consumo.

Flores recordó que, en el último año, el número de usuarios a escala mundial creció 9.5%, según la UIT.

Fomento e incentivos

Tanto Gutiérrez como Flores señalan que se debe fomentar el uso de internet y abaratar los costos.

“Una de las recomendaciones y conclusiones del estudio es que el espectro radioeléctrico hay que aprovecharlo, buscar las estrategias para brindar un mejor servicio”, agregó el gerente de Fondetel.

Flores aseguró que se deben crear las condiciones para ampliar la red y las inversiones, sobre todo en la provincia.

Todo debe de apuntar, dijo, a que el internet cubra al sector de salud, educación y para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Mercado de la telefonía

La telefonía móvil tuvo un crecimiento del 2.4% durante el 2018, en comparación con el 2017, según el boletín estadístico de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

El reporte señala que hasta el 31 de diciembre del 2018 había 20 millones 467 mil 520 usuarios móviles, entre pospago y prepago, en el país.

En términos porcentuales hubo un leve incremento de 2.4% en relación con el 2017, cuando el número de usuarios era de 19 millones 986 mil 482.

Solo el año pasado se abonaron 481 mil 38 nuevas líneas de telefonía móvil.

El informe estadístico confirma que cerca del 93.4% de los usuarios móviles siguen en la modalidad de pospago, que en el mercado se conoce como tarjeteros, mientras que el 6.56% se encuentran en el sistema de crédito o línea.

Es decir que, de cada 10 líneas, nueve se activan como pospago.

El número de usuarios móviles prepago es de 19.1 millones y de crédito, 1.3 millones.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos del 2010 señala que la compra de recargas para la telefonía celular es considerada como un servicio básico en los hogares y ocupa la sexta posición de compra.

