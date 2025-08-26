Tipo de cambio en Guatemala: Sobreoferta de dólares impulsa histórica compra del Banguat en el mercado

Es una de las pocas ocasiones en que el Banguat compra esa cantidad en un solo día a través del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sinedi), mediante el mecanismo de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI), que se ejecuta los viernes.

El presidente del banco central, Álvaro González Ricci, explicó que la participación respondió al aumento de la volatilidad en el mercado, ocasionada por una sobreoferta de dólares derivada de ingresos por remesas familiares y exportaciones.

“Esos flujos suelen moderarse por un aumento en la demanda de dólares, que estaría ocurriendo en septiembre”, anticipó.

Al consultarle si la situación es normal o extraordinaria, respondió: “Por estacionalidad es normal registrar un exceso de dólares en esta época. Lo extraordinario este año es el incremento fuerte en las remesas debido, como se ha indicado, a temores de nuestros compatriotas migrantes. A ello se suma un crecimiento por encima de lo esperado en las exportaciones”.

Sobre el cierre del año, afirmó que el tipo de cambio se prevé estable, en la medida en que los flujos de remesas y exportaciones tiendan a normalizarse y las importaciones empiecen a aumentar.

El monto acumulado de participación por regla al 22 de agosto asciende a US$2 mil 408.5 millones y, por el mecanismo de acumulación de RMI, a US$869.7 millones, para un total de compras de US$3 mil 278.2 millones. “Vale indicar que en lo que va del año el Banguat también ha vendido dólares por US$264 millones, por lo que las compras netas suman US$3 mil 014.2 millones”, enfatizó.

El tipo de cambio de referencia para este martes 26 de agosto fue de Q7.65 por US$1.

¿En qué consiste la medida?

El Banguat activa la regla de intervención, instrumento que evita cambios bruscos en el tipo de cambio, al vender o comprar dólares en el Sinedi.

Su objetivo es moderar las variaciones de apreciación o depreciación de la moneda para reducir el impacto en los agentes económicos.

Los análisis del Banguat indican que el precio del dólar frente al quetzal muestra un comportamiento estacional durante el primer semestre del año.